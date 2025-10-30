Fed tnie stopy drugi raz, ale studzi oczekiwania rynku
2025-10-30 13:12
Przeczytaj także: Rynek oczekuje cięcia stóp, ale Fed wciąż podzielonyRównolegle Fed ogłosił zakończenie programu zacieśniania ilościowego (QT) z dniem 1 grudnia 2025 roku. Bank centralny przestanie redukować portfel aktywów skarbowych, co kończy proces rozpoczęty w 2022 roku. Bilans Fed spadł już poniżej 6,6 bln USD – to najniższy poziom od 2020 roku. Jednocześnie kontynuowana będzie redukcja portfela papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS) w tempie 35 mld USD miesięcznie.
Głosowanie w ramach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) uwidoczniło rosnące podziały wśród decydentów. Dziesięciu członków poparło obniżkę, dwóch było przeciwnych. Stephen Miran opowiedział się za bardziej agresywnym ruchem – cięciem o 50 pb, podczas gdy Jeff Schmid nie widział potrzeby jakiejkolwiek zmiany. Powell wskazał, że część członków Fed opowiada się za pauzą w dalszym luzowaniu, chcąc ocenić efekty wcześniejszych decyzji – zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń dla rynku pracy. Fed przyznał, że zatrudnienie „zwolniło”, a ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji wzrosło. Inflacja pozostaje powyżej celu – bazowy CPI wzrósł o 3% r/r – choć według Powella proces dezinflacyjny trwa i inflacja „zmierza w stronę 2%”.
Na niepewność polityki Fed wpływa także ograniczony dostęp do danych ekonomicznych, wynikający z czasowego zamknięcia rządu USA. Powell porównał sytuację do „jazdy we mgle”, co sugeruje ostrożniejsze podejście do dalszych decyzji. Dodatkowo, prognozy członków FOMC (zarówno tych z jak i bez prawa głosu) wskazują na rosnący sceptycyzm wobec kolejnych obniżek – 9 z 19 członków przewiduje najwyżej jedno cięcie stóp w 2025 roku, a 7 nie spodziewa się ich wcale. Rynki zareagowały nerwowo: rentowności obligacji oraz kurs dolara wzrosły, podczas gdy indeksy akcyjne zanotowały spadki. Pomimo wykonania drugiego kroku w kierunku poluzowania warunków finansowych, Fed coraz wyraźniej sygnalizuje konieczność zachowania ostrożności wobec nadal niepewnego otoczenia makroekonomicznego.
