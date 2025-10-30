Fed tnie stopy drugi raz, ale studzi oczekiwania rynku

eGospodarka.pl
2025-10-30 13:12

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych po raz drugi z rzędu obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając je do przedziału 3,75-4,00%. Choć decyzja ta wpisuje się w próbę wsparcia gospodarki w obliczu spowolnienia zatrudnienia i umiarkowanego tempa wzrostu, prezes Fed Jerome Powell ostudził oczekiwania rynku co do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Jak zaznaczył, "kolejna obniżka w grudniu nie jest przesądzona, daleko jej do tego", co spowodowało natychmiastową rewizję rynkowych wycen - prawdopodobieństwo grudniowego cięcia stóp spadło z ponad 90% do 60%.

Równolegle Fed ogłosił zakończenie programu zacieśniania ilościowego (QT) z dniem 1 grudnia 2025 roku. Bank centralny przestanie redukować portfel aktywów skarbowych, co kończy proces rozpoczęty w 2022 roku. Bilans Fed spadł już poniżej 6,6 bln USD – to najniższy poziom od 2020 roku. Jednocześnie kontynuowana będzie redukcja portfela papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS) w tempie 35 mld USD miesięcznie.

Głosowanie w ramach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) uwidoczniło rosnące podziały wśród decydentów. Dziesięciu członków poparło obniżkę, dwóch było przeciwnych. Stephen Miran opowiedział się za bardziej agresywnym ruchem – cięciem o 50 pb, podczas gdy Jeff Schmid nie widział potrzeby jakiejkolwiek zmiany. Powell wskazał, że część członków Fed opowiada się za pauzą w dalszym luzowaniu, chcąc ocenić efekty wcześniejszych decyzji – zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń dla rynku pracy. Fed przyznał, że zatrudnienie „zwolniło”, a ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji wzrosło. Inflacja pozostaje powyżej celu – bazowy CPI wzrósł o 3% r/r – choć według Powella proces dezinflacyjny trwa i inflacja „zmierza w stronę 2%”.

Na niepewność polityki Fed wpływa także ograniczony dostęp do danych ekonomicznych, wynikający z czasowego zamknięcia rządu USA. Powell porównał sytuację do „jazdy we mgle”, co sugeruje ostrożniejsze podejście do dalszych decyzji. Dodatkowo, prognozy członków FOMC (zarówno tych z jak i bez prawa głosu) wskazują na rosnący sceptycyzm wobec kolejnych obniżek – 9 z 19 członków przewiduje najwyżej jedno cięcie stóp w 2025 roku, a 7 nie spodziewa się ich wcale. Rynki zareagowały nerwowo: rentowności obligacji oraz kurs dolara wzrosły, podczas gdy indeksy akcyjne zanotowały spadki. Pomimo wykonania drugiego kroku w kierunku poluzowania warunków finansowych, Fed coraz wyraźniej sygnalizuje konieczność zachowania ostrożności wobec nadal niepewnego otoczenia makroekonomicznego.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: USA, Fed, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

