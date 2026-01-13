Nowe cła USA na partnerów Iranu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nałożenie 25-procentowych ceł na towary pochodzące z krajów utrzymujących relacje handlowe z Iranem. Decyzja weszła w życie natychmiast i może poważnie wpłynąć na stosunki gospodarcze USA z takimi państwami jak Indie, Turcja czy Chiny. Działanie to ma na celu zwiększenie presji na władze w Teheranie, które zmagają się z nasilającą się falą protestów społecznych.

Choć Trump nie ujawnił szczegółów dotyczących zakresu nowych ceł, sugerowane objęcie nimi również produktów z Chin może podważyć wcześniejsze porozumienie handlowe zawarte z prezydentem Xi Jinpingiem. W przypadku Indii, mimo że ich obecny handel z Iranem nie jest znaczący, punktem zapalnym może okazać się port Chabahar, wykorzystywany przez New Delhi jako alternatywna trasa transportowa omijająca Pakistan.W kontekście zaostrzającej się sytuacji wewnętrznej w Iranie, Trump zapowiedział możliwość podjęcia działań militarnych w przypadku dalszego tłumienia protestów przez reżim. W nieoficjalnych kręgach rozważane są różne scenariusze ewentualnego ataku, także na cele niemilitarne. Prezydent przekazał, że Iran wyraził chęć rozmów, jednak nie podano żadnych szczegółów dotyczących kontaktu.Na tle narastających napięć w Zatoce Perskiej oczekiwane jest orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie zgodności globalnych ceł Trumpa z prawem. Decyzja sądu może znacząco ograniczyć możliwość dalszego stosowania podobnych środków w przyszłości, a jej skutki mogą mieć wpływ nie tylko na politykę handlową, ale również na relacje geopolityczne w regionie. Tymczasem ropa Brent od wczorajszego poranka wzrosła o ponad 2% i testuje 64.60 USD za baryłkę, co czyni ją najdroższą od listopada ubiegłego roku.