Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?
2026-03-03 13:53
Przeczytaj także: Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliwNotowania ropy Brent rozpoczęły wtorek wyraźnym wzrostem, przekraczając 81 dolarów za baryłkę - to najwyższy poziom od stycznia 2025 roku. Od początku roku cena wzrosła już o około 32 proc.
Uwaga rynku skupia się na cieśninie Ormuz, która w praktyce w dużej mierze pozostaje zablokowana. Chiny, największy importer energii na świecie i główny odbiorca irańskiej ropy, zaapelowały dziś o zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie. Dla tego kraju ewentualna długoterminowa blokada oznaczałaby zagrożenie nie tylko dla dostaw z Iranu, ale z całego regionu Zatoki Perskiej.
Przez cieśninę przechodzi około 20 proc. światowego transportu ropy i gazu LNG. Ruch tankowców w cieśninie niemal zamarł po tym jak kilka statków zostało zaatakowane, a armatorzy i ubezpieczyciele wstrzymują rejsy. To już nie tylko premia za ryzyko, ale realne zakłócenie łańcuchów dostaw.
Wraz z tym rośnie ryzyko makroekonomiczne. Jeśli blokada się utrzyma, scenariusz wzrostu ceny ropy w kierunku 90–100 dolarów pozostaje aktualny. Państwa OPEC+ zapowiedziały wprawdzie zwiększenie wydobycia o 206 tysięcy baryłek dziennie, jednak przy zablokowanej cieśninie wyeksportowanie dodatkowej ropy może nie być możliwe.
Wyższe ceny ropy konsumenci odczuwają niemal natychmiast. Droższe paliwo, wyższe rachunki za ogrzewanie i energię obciążają domowe budżety. Do tego dochodzą efekty pośrednie. Gdy rosną koszty transportu, drożeją towary codziennego użytku. Inflacja przyspiesza, siła nabywcza spada. Najmocniej odczuwają to gospodarstwa o niższych dochodach.
Dla producentów ropy wyższe ceny oznaczają zwykle poprawę marż i przepływów pieniężnych. Rosną prognozy zysków, pojawia się przestrzeń na wyższe dywidendy czy skup akcji własnych. Notowania spółek energetycznych reagują na takie zmiany często szybciej niż szeroki rynek.
W przemyśle obraz jest bardziej złożony, choć przeważają negatywne konsekwencje. Wyższe koszty energii i produkcji szczególnie dotykają branże energochłonne, takie jak chemia, transport, logistyka czy linie lotnicze. Firmy, które nie mają silnej pozycji cenowej, mogą zanotować spadek marż. Przedsiębiorstwa z dużą siłą negocjacyjną są w uprzywilejowanej sytuacji.
Rynki finansowe reagują klasycznie na szok energetyczny - spadki akcji, wzrost rentowności obligacji i umocnienie dolara. Inwestorzy obawiają się scenariusza: droższa ropa i gaz, wyższa inflacja, a w konsekwencji dłużej utrzymujące się wysokie stopy procentowe.
Nie mówimy już o czysto hipotetycznych zagrożeniach, ale o realnych problemach związanych z bezpieczeństwem dostaw. Kluczowe pozostają trzy elementy: czas trwania blokady cieśniny, ryzyko militarnej eskalacji oraz reakcja polityczna. Jeśli zakłócenia się utrzymają, wyższe ceny ropy, rosnąca inflacja i większa zmienność na rynkach finansowych mogą stać się nową codziennością inwestorów.
Wzrost cen ropy niesie także zagrożenia związane z ponownym przyspieszeniem inflacji. To rodzi obawy inwestorów o oczekiwane obniżki stóp procentowych. Już w środę decyzję w sprawie stóp podejmie polska RPP. Przed wybuchem konfliktu rynkowy konsensus zakładał obniżkę o 25 pb. Teraz decyzja wydaje się trudniejsza, szczególnie w kontekście silnie drożejącej ropy. Nadal jednak większość analityków skłania się ku jutrzejszej obniżce. Jednak przy obecnej dynamice wydarzeń do jutra jeszcze wiele może się jednak zmienić.
Autor: Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce
oprac. : eGospodarka.pl
