Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Konflikt z Iranem wchodzi w czwarty dzień, a na horyzoncie wciąż brak sygnałów deeskalacji. To podbija premię za ryzyko na rynku ropy. Cena baryłki ropy Brent dziś rano przekroczyła 81 dolarów, co oznacza, że surowiec podrożał już o niemal 16 dolarów od początku konfliktu. Po wstrzymaniu eksportu z największego na świecie terminalu LNG w Katarze ceny kontraktów na gaz w Europie wzrosły o około 30 proc. Cieśnina Ormuz staje się kluczowym punktem napięcia. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaczynają wzywać statki do unikania tego szlaku, a część armatorów ogranicza tranzyt. Ryzyko związane z rosnącą ceną ropy musi wziąć pod uwagę także RPP, która jutro podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych.

Przeczytaj także: Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Przeczytaj także: Wojna w Iranie i wzrost cen ropy mogą zjeść zyski firm transportowych

Notowania ropy Brent rozpoczęły wtorek wyraźnym wzrostem, przekraczając 81 dolarów za baryłkę - to najwyższy poziom od stycznia 2025 roku. Od początku roku cena wzrosła już o około 32 proc.Uwaga rynku skupia się na cieśninie Ormuz, która w praktyce w dużej mierze pozostaje zablokowana. Chiny, największy importer energii na świecie i główny odbiorca irańskiej ropy, zaapelowały dziś o zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie. Dla tego kraju ewentualna długoterminowa blokada oznaczałaby zagrożenie nie tylko dla dostaw z Iranu, ale z całego regionu Zatoki Perskiej.Przez cieśninę przechodzi około 20 proc. światowego transportu ropy i gazu LNG. Ruch tankowców w cieśninie niemal zamarł po tym jak kilka statków zostało zaatakowane, a armatorzy i ubezpieczyciele wstrzymują rejsy. To już nie tylko premia za ryzyko, ale realne zakłócenie łańcuchów dostaw.Wraz z tym rośnie ryzyko makroekonomiczne. Jeśli blokada się utrzyma, scenariusz wzrostu ceny ropy w kierunku 90–100 dolarów pozostaje aktualny. Państwa OPEC+ zapowiedziały wprawdzie zwiększenie wydobycia o 206 tysięcy baryłek dziennie, jednak przy zablokowanej cieśninie wyeksportowanie dodatkowej ropy może nie być możliwe.Wyższe ceny ropy konsumenci odczuwają niemal natychmiast. Droższe paliwo, wyższe rachunki za ogrzewanie i energię obciążają domowe budżety. Do tego dochodzą efekty pośrednie. Gdy rosną koszty transportu, drożeją towary codziennego użytku. Inflacja przyspiesza, siła nabywcza spada. Najmocniej odczuwają to gospodarstwa o niższych dochodach.Dla producentów ropy wyższe ceny oznaczają zwykle poprawę marż i przepływów pieniężnych. Rosną prognozy zysków, pojawia się przestrzeń na wyższe dywidendy czy skup akcji własnych. Notowania spółek energetycznych reagują na takie zmiany często szybciej niż szeroki rynek.W przemyśle obraz jest bardziej złożony, choć przeważają negatywne konsekwencje. Wyższe koszty energii i produkcji szczególnie dotykają branże energochłonne, takie jak chemia, transport, logistyka czy linie lotnicze. Firmy, które nie mają silnej pozycji cenowej, mogą zanotować spadek marż. Przedsiębiorstwa z dużą siłą negocjacyjną są w uprzywilejowanej sytuacji.Rynki finansowe reagują klasycznie na szok energetyczny - spadki akcji, wzrost rentowności obligacji i umocnienie dolara. Inwestorzy obawiają się scenariusza: droższa ropa i gaz, wyższa inflacja, a w konsekwencji dłużej utrzymujące się wysokie stopy procentowe.Nie mówimy już o czysto hipotetycznych zagrożeniach, ale o realnych problemach związanych z bezpieczeństwem dostaw. Kluczowe pozostają trzy elementy: czas trwania blokady cieśniny, ryzyko militarnej eskalacji oraz reakcja polityczna. Jeśli zakłócenia się utrzymają, wyższe ceny ropy, rosnąca inflacja i większa zmienność na rynkach finansowych mogą stać się nową codziennością inwestorów.Wzrost cen ropy niesie także zagrożenia związane z ponownym przyspieszeniem inflacji. To rodzi obawy inwestorów o oczekiwane obniżki stóp procentowych. Już w środę decyzję w sprawie stóp podejmie polska RPP. Przed wybuchem konfliktu rynkowy konsensus zakładał obniżkę o 25 pb. Teraz decyzja wydaje się trudniejsza, szczególnie w kontekście silnie drożejącej ropy. Nadal jednak większość analityków skłania się ku jutrzejszej obniżce. Jednak przy obecnej dynamice wydarzeń do jutra jeszcze wiele może się jednak zmienić.