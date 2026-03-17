Pożyczki prywatne - dla kogo są korzystne?
2026-03-17 11:21
Pożyczki prywatne - dla kogo są korzystne? © fot. mat. prasowe
Artykuł sponsorowanyDodatkowe finanse da się zdobyć na wiele sposobów. Sporo ludzi decyduje się na skorzystanie ze wsparcia instytucji bankowych. Nie jest to jednak jedyna opcja. Osoby prywatne i firmy mogą sięgnąć także po różne typy pożyczek prywatnych, które sprawdzają się w szeregu sytuacji. Kiedy warto zdecydować się na pożyczkę prywatną? Czym się wyróżnia taka forma finansowania i kto może jej udzielić? Więcej na ten temat przeczytacie w dzisiejszym artykule.
Czym jest pożyczka prywatna?
Zasady działania pożyczki prywatnej definiuje Kodeks cywilny (art. 720, par. 1). Jest to umowa cywilnoprawna, zgodnie z którą pożyczkodawca (niebędący instytucją bankową) pożycza pożyczkobiorcy ustaloną kwotę pieniędzy do zwrotu w określonym terminie.
Takie środki mogą być przeznaczone na dowolny cel – inaczej jak w przypadku kredytów, wymagających podania przeznaczenia finansowania.
Umowa pożyczki prywatnej jest zdecydowanie prostsza i wiąże się z mniejszą liczbą formalności niż pożyczki bankowe. Przy małych kwotach nie ma obowiązku sporządzania pisemnego dokumentu, choć przy pożyczkach na ponad 1000 zł rekomenduje się zawarcie umowy na piśmie, przydatnych do celów dowodowych.
Kto może udzielić pożyczki prywatnej?
Pożyczki prywatne mogą być udzielane przez podmioty mające zdolność do czynności prawnych i dysponujące odpowiednim kapitałem. Zalicza się do nich różne grupy pożyczkodawców, innych niż instytucje bankowe, w tym:
- osoby fizyczne: krewni i znajomi pożyczkobiorcy, obce osoby fizyczne (pożyczki dla celów zarobkowych),
- firmy i instytucje pożyczkowe: dowolne firmy dysponujące środkami lub wyspecjalizowane podmioty pożyczkowe, działające na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim,
- platformy społecznościowe: social lending to serwisy pośredniczące, które łączą osoby potrzebujące gotówki z drobnymi inwestorami prywatnymi.
W zależności od potrzeb można więc zdecydować się na wsparcie od rodziny, ale też skorzystanie z finansowania od firm.
Dla kogo są pożyczki prywatne?
Z pożyczek prywatnych mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Kiedy taka forma potrafi się okazać szczególnie przydatna?
Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się dla osób, które szybko potrzebują dodatkowych środków. Pożyczki prywatne to bowiem minimum formalności, co przydaje się w nagłych wypadkach. Takie opcje mogą rozwiązywać problemy osób bez historii kredytowej i zdolności kredytowej (przedsiębiorcy i start-upy na początku działalności) czy z negatywną historią, które nie mogłyby liczyć na finansowanie od banku.
Co ciekawe, pożyczki prywatne często są udzielane w ramach rodziny. Zyskuje się błyskawiczny dostęp do środków, bez nadmiernych formalności. Można liczyć na zerowe bądź bardzo niskie oprocentowanie, a w ramach najbliższej rodziny nie trzeba obawiać się PCC – pierwsza grupa podatkowa jest bowiem zwolniona z konieczności odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli spełni określone przepisami warunki).
O czym trzeba pamiętać?
Jeśli rozważa się skorzystanie z pożyczki prywatnej, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii.
W głównej mierze trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy pożycza się środki od obcych osób i instytucji. Należy dokładnie czytać warunki umowy i zachować czujność, jeśli pojawiają się dodatkowe opłaty w formie przedpłat.
Nie można zapominać o tym, że pożyczki prywatne najczęściej są wyżej oprocentowane niż kredyty bankowe, nawet jeśli prawo ogranicza wysokość odsetek. Przy obliczaniu kosztów trzeba też brać pod uwagę dodatkowe wydatki związane z opłatą za udzielenie pożyczki oraz konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (poza pożyczkami w najbliższej rodzinie).
Pożyczki prywatne dla osób prywatnych i firm – podsumowanie
Pożyczki prywatne potrafią wspomóc budżet przy nagłych wydatkach albo dać szansę na rozwój biznesu. Warto jednak dobrze zapoznać się z warunkami umowy i przemyśleć formę finansowania, by w pełni zadbać o swoją spokojną przyszłość i pełne bezpieczeństwo.
oprac. : tekst sponsorowany
