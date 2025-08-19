Realna wartość świadczenia 300+ wynosi obecnie 195 zł

Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego rodzice coraz częściej analizują koszty wyprawki. Choć inflacja wyhamowała, realna wartość świadczenia 300 Plus, wypłacanego w ramach programu "Dobry start", spadła do 195 zł - to tylko 65% wartości z momentu wprowadzenia programu w 2018 roku. Kwota dofinansowania na wyprawkę szkolną nie była waloryzowana, podczas gdy 500 Plus wzrosło do 800 zł. W roku szkolnym 2025/2026 wsparcie otrzyma ok. 4,5 mln uczniów, ale obecna wartość świadczenia z trudem pokrywa podstawowe potrzeby.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zmieniła się realna wartość świadczenia 300 Plus od początku programu w 2018 roku.

Ile wynosi dziś 300 Plus w ujęciu realnym i jak to się ma do pierwotnej kwoty.

Jakie czynniki wpłynęły na obniżenie wartości świadczenia w ostatnich latach.

Dla ilu uczniów i na jakich zasadach przysługuje wyprawka szkolna w ramach programu „Dobry start”.