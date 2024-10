Ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 300+

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina rodzicom, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o środki na szkolną wyprawkę z programu "Dobry start", że mają na to czas tylko do końca listopada.

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Termin na ostateczne złożenie wniosku to 30 listopada. Po tej dacie złożenie elektronicznego dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

ZUS ma dwa miesiące na wypłatę

Trzeba jednak liczyć się z tym, że jeśli rodzic lub opiekun, złoży wniosek pod koniec listopada, to zgodnie z przepisami, pieniądze na wyprawkę szkolną może otrzymać nawet w przyszłym roku.

- Dlatego warto się pospieszyć i nie zwlekać ze składaniem dokumentów, by korzystać ze świadczenia jeszcze w tym roku. Im wcześniej taki wniosek trafi do ZUS, tym szybciej rodzic czy opiekun otrzyma przelew na rachunek bankowy – dodaje Kowalska-Matis.

Kto składa wniosek o 300 plus

Dla kogo wyprawka

Bardzo ważne przypomnienie dla rodziców, którzy będą wysyłali wnioski o świadczenie „Dobry start”, by uważnie wpisywali dane swoje i dziecka, gdyż błędy we wniosku wydłużają jego obsługę. Warto składać wnioski o 300 plus korzystając z aplikacji mZUS. Jeśli już wcześniej składaliśmy wnioski, wówczas wiele danych zostanie uzupełniona z automatu, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko popełnienie błędu – dodaje rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał dotąd ok. 3,2 mln wyprawek szkolnych w ramach programu Dobry Start. Wypłacił na ten cel ponad 1,3 mld zł. Przygotowywane są kolejne wypłaty.Według rzeczniczki, większość rodziców złożyła elektroniczny wniosek o świadczenie 300 plus jeszcze w wakacje, by mieć pewność, że otrzymają pieniądze na czas kompletowania wyprawki szkolnej we wrześniu. Do ZUS wciąż wpływają elektroniczne, ale nie jest to już tak duża liczba było to w lipcu, czy w sierpniu. Termin na ostateczne złożenie wniosku to 30 listopada. Po tej dacie złożenie elektronicznego dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.ZUS ma dwa miesiące na wypłatę świadczenia, ale przelewy są realizowane znaczenie szybciej. Wniosek o 300 plus może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.Pieniądze przysługują na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.Rodzice wniosek o 300 plus mogą złożyć przez eZUS (Platformę Usług Elektronicznych ZUS), aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.