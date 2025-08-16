Ile kosztuje hobby i kogo na nie stać?
2025-08-16 00:15
11,5% badanych inwestuje w pasje związane ze sztuką i twórczością © Freepik
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ilu Polaków regularnie wydaje pieniądze na swoje pasje?
- Jakie kwoty przeznaczamy na hobby?
- Jakiego rodzaju zainteresowania generują najpokaźniejsze wydatki?
W cyklicznym badaniu kondycji finansowej gospodarstw domowych, prowadzonym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), tym razem Polacy zostali zapytani o wydatki związane z własnymi zainteresowaniami i pasjami.
Wydatki Polaków na zainteresowania
Badanie „Sytuacja na rynku consumer finance”. Większość osób deklaruje brak regularnych wydatków na własne hobby
Z badania ZPF i IRG SGH wynika, że 39,2 proc. Polaków regularnie ponosi koszty związane z finansowaniem swoich zainteresowań. Ci, którzy tego nie robią (60,8 proc.), zwykle uzasadniają odpowiedź ważniejszymi wydatkami, brakiem konieczności płacenia za hobby, ale też brakiem pasji.
Osoby, które wskazały, że zainteresowania i pasje wiążą się u nich z regularnymi wydatkami, zwykle przeznaczają na ten cel kwoty w przedziale 201-500 zł miesięcznie - wskazuje Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF. - Jedna czwarta badanych w tej grupie wydaje nawet ponad 500 zł miesięcznie - wylicza.
Turystyka i podróże. Na te cele Polacy najchętniej wydają pieniądze
Respondenci w badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance” zostali zapytani również o to, jakie zainteresowania najczęściej wiążą się z regularnymi wydatkami.
Poziom miesięcznych wydatków na pasje i zainteresowania
Na pierwszym miejscu ankietowani zdecydowanie wskazują turystykę i podróże (63,3 proc.). Na drugim miejscu znalazły się aktywności sportowe (41,8 proc.), a na trzecim - wydatki na udział w wydarzeniach kulturalnych (36,3 proc.).
Kategorie zainteresowań, na które przeznaczane są środki finansowe
Sytuacja na rynku consumer finance. Badanie ZPF i IRG SGH
Cykliczne badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” to projekt realizowany od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH.
Polacy są w nim pytani o szereg czynników, jak np. sytuacja finansowa, prognozy wydatków, oszczędności, ocena kondycji gospodarczej w Polsce. Efektem badania jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF), który pokazuje aktualne nastroje konsumentów.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
