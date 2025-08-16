eGospodarka.pl
Ile kosztuje hobby i kogo na nie stać?

2025-08-16 00:15

Ile kosztuje hobby i kogo na nie stać?

11,5% badanych inwestuje w pasje związane ze sztuką i twórczością © Freepik

Podróże, sport, kultura – hobby to dla wielu Polaków stały wydatek w domowym budżecie. Z najnowszego badania ZPF i IRG SGH wynika, że prawie 40 proc. osób co miesiąc inwestuje w swoje zainteresowania, a wydatki na ten cel nierzadko przekraczają 500 zł. Jednocześnie spora rzesza badanych rezygnuje z inwestowania w hobby, tłumacząc to innymi priorytetami.

Przeczytaj także: Podróże, koncerty, jedzenie. Na jakie doświadczenia wydajemy najwięcej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ilu Polaków regularnie wydaje pieniądze na swoje pasje?
  • Jakie kwoty przeznaczamy na hobby?
  • Jakiego rodzaju zainteresowania generują najpokaźniejsze wydatki?

W cyklicznym badaniu kondycji finansowej gospodarstw domowych, prowadzonym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), tym razem Polacy zostali zapytani o wydatki związane z własnymi zainteresowaniami i pasjami.
Wydatki Polaków na zainteresowania
fot. mat. prasowe

Wydatki Polaków na zainteresowania

7,1% Polaków deklaruje nieposiadanie hobby

Badanie „Sytuacja na rynku consumer finance”. Większość osób deklaruje brak regularnych wydatków na własne hobby


Z badania ZPF i IRG SGH wynika, że 39,2 proc. Polaków regularnie ponosi koszty związane z finansowaniem swoich zainteresowań. Ci, którzy tego nie robią (60,8 proc.), zwykle uzasadniają odpowiedź ważniejszymi wydatkami, brakiem konieczności płacenia za hobby, ale też brakiem pasji.
Osoby, które wskazały, że zainteresowania i pasje wiążą się u nich z regularnymi wydatkami, zwykle przeznaczają na ten cel kwoty w przedziale 201-500 zł miesięcznie - wskazuje Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF. - Jedna czwarta badanych w tej grupie wydaje nawet ponad 500 zł miesięcznie - wylicza.

Turystyka i podróże. Na te cele Polacy najchętniej wydają pieniądze


Respondenci w badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance” zostali zapytani również o to, jakie zainteresowania najczęściej wiążą się z regularnymi wydatkami.
Poziom miesięcznych wydatków na pasje i zainteresowania
fot. mat. prasowe

Poziom miesięcznych wydatków na pasje i zainteresowania

Co 4. ankietowany wydaje na realizację swoich pasji ponad 500 złotych miesięcznie

Na pierwszym miejscu ankietowani zdecydowanie wskazują turystykę i podróże (63,3 proc.). Na drugim miejscu znalazły się aktywności sportowe (41,8 proc.), a na trzecim - wydatki na udział w wydarzeniach kulturalnych (36,3 proc.).
Kategorie zainteresowań, na które przeznaczane są środki finansowe
fot. mat. prasowe

Kategorie zainteresowań, na które przeznaczane są środki finansowe

Polacy najczęściej wydają pieniądze na realizowanie pasji podróżniczych

Sytuacja na rynku consumer finance. Badanie ZPF i IRG SGH


Cykliczne badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” to projekt realizowany od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH.

Polacy są w nim pytani o szereg czynników, jak np. sytuacja finansowa, prognozy wydatków, oszczędności, ocena kondycji gospodarczej w Polsce. Efektem badania jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF), który pokazuje aktualne nastroje konsumentów.

Przeczytaj także: Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zachowania konsumentów, hobby, pasje, zainteresowania, czas wolny

