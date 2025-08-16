Ile kosztuje hobby i kogo na nie stać?

11,5% badanych inwestuje w pasje związane ze sztuką i twórczością © Freepik

Podróże, sport, kultura – hobby to dla wielu Polaków stały wydatek w domowym budżecie. Z najnowszego badania ZPF i IRG SGH wynika, że prawie 40 proc. osób co miesiąc inwestuje w swoje zainteresowania, a wydatki na ten cel nierzadko przekraczają 500 zł. Jednocześnie spora rzesza badanych rezygnuje z inwestowania w hobby, tłumacząc to innymi priorytetami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków regularnie wydaje pieniądze na swoje pasje?

Jakie kwoty przeznaczamy na hobby?

Jakiego rodzaju zainteresowania generują najpokaźniejsze wydatki?

Badanie „Sytuacja na rynku consumer finance”. Większość osób deklaruje brak regularnych wydatków na własne hobby

Osoby, które wskazały, że zainteresowania i pasje wiążą się u nich z regularnymi wydatkami, zwykle przeznaczają na ten cel kwoty w przedziale 201-500 zł miesięcznie - wskazuje Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF. - Jedna czwarta badanych w tej grupie wydaje nawet ponad 500 zł miesięcznie - wylicza.



Turystyka i podróże. Na te cele Polacy najchętniej wydają pieniądze

Sytuacja na rynku consumer finance. Badanie ZPF i IRG SGH