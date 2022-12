27 mld zł wypłacił ZUS w ramach świadczeń rodzinnych

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił z tytułu świadczeń rodzinnych ponad 27,2 mld złotych. Najwięcej - 22,2 mld zł - to środki wypłacone w ramach programu "Rodzina 500 plus". Pozostała kwota to wsparcie z programów Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz "Dobry start".

W ramach programu „Dobry start, na uczące się dzieci rodzicom wypłacaliśmy po 300 zł tzw. wyprawki szkolnej. Zainteresowanie programem było bardzo duże. W sumie w całym kraju złożono 3,4 mln wniosków na 4,8 mln dzieci, dla których wypłaciliśmy 1,3 mld zł. – informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W ramach RKO wpłynęło do ZUS 618 tys. wniosków obejmujących 634 tys. dzieci. Do rodzin trafiło 3,3 mld zł.

POMOC DLA RODZIN Z UKRAINY

Uruchomiliśmy także możliwość konsultacji on-line w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczy ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Każda osoba, która pracuje i płaci składki do ZUS ma prawo do korzystania z tych samych programów, na tych samych zasadach, co obywatele polscy – wyjaśnia.

Uchodźcy na mocy specustawy - mogą składać wnioski do ZUS o wypłatę 500+ a także pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

