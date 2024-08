"Dobry start" - 760 mln zł na kontach rodziców

2,2 mln wniosków o świadczenie z programu "Dobry start" wpłynęło już do ZUS. D tej pory w całym kraju wypłacono na wyprawki szkolne ponad 760 mln zł.

Przeczytaj także: "Dobry Start" - wnioski od 1 lipca

Część rodziców, którzy złożyli wniosek na początku lipca pieniądze na wyprawkę szkolną ma już na swoim koncie. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, warto by nie zwlekali. Im szybciej złożą poprawny wniosek, tym szybciej otrzymają wsparcie w postaci 300 zł, które pomoże im w sfinansowaniu przyborów szkolnych i podręczników dla ucznia. Jeżeli rodzice złożą wniosek do końca sierpnia pieniądze na wyprawkę szkolną otrzymają jeszcze we wrześniu – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Ważne, by wniosek był złożony na dziecko, które uczy się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej do 20 roku życia lub 24 lat, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności oraz by był poprawnie wypełniony. Wniosek z błędem, np. w imieniu, nazwisku dziecka, rodzica, czy w Peselu, wydłuża obsługę, a w konsekwencji wypłatę świadczenia, dlatego warto uważnie wpisywać dane.Część rodziców już teraz może korzystać z przelewów z ZUS w ramach wyprawki szkolnej. W województwie śląskim w ramach programu „Dobry start” ZUS przelał na konta rodziców 85,5 mln zł. W całym kraju do rodziców i opiekunów uczących się dzieci trafiło ponad 760 mln zł.Podobnie jak w latach poprzednich wnioski o 300 plus mogą być składane wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.Do klientów ZUS zostały skierowane informacje o przyznaniu świadczenia, które zostały umieszczone na portalu PUE ZUS. W kolejnych dniach będą sukcesywnie kierowane kolejne decyzje o przyznaniu świadczenia. Powiadomienie o umieszczeniu takiej informacji na PUE zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.