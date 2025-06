Dobry Start 2025: Wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną od 1 lipca

Już od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu "Dobry Start", który wspiera polskie rodziny w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością - do ukończenia 24 lat.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy i jak można składać wnioski o świadczenie „Dobry Start” 2025

Kto może otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną i jakie są kryteria wiekowe

Jakie są terminy składania wniosków i kiedy następuje wypłata świadczenia

Jakie są statystyki programu „Dobry Start” i jak realnie wspiera on polskie rodziny

Kto może skorzystać z programu?

Ważne: wiek 20 i 24 lata liczony jest rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów czy szkół policealnych również mogą otrzymać świadczenie, jeśli odpowiedni wiek ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Terminy i zasady składania wniosków

Obsługa i wypłata świadczenia

Statystyki i znaczenie programu

Podsumowanie

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wszystkim rodzicom i opiekunom – niezależnie od dochodów czy sytuacji zawodowej. Otrzymają je na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, policealnej oraz innych placówkach edukacyjnych. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do tzw. zerówek ani studentów.Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Przy składaniu wniosku należy upewnić się, że poprawnie podano PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta bankowego, na który zostanie przelana wyprawka.Cała korespondencja dotycząca świadczenia – wezwania do uzupełnienia wniosku, decyzje, informacje o przyznaniu wsparcia – prowadzona jest elektronicznie i dostępna na profilu PUE ZUS, nawet jeśli wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wypłata świadczenia następuje wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.W 2024 roku do ZUS wpłynęło 3,3 mln wniosków, a wypłaty osiągnęły niemal 1,4 mld zł. Na Dolnym Śląsku rodzice złożyli 248 tys. wniosków, a suma wypłat wyniosła 101,5 mln zł.„Dobry Start” to szansa na łatwiejszy początek roku szkolnego dla milionów dzieci i młodzieży. Warto pamiętać o terminach i skorzystać z elektronicznych kanałów składania wniosków, by sprawnie otrzymać wsparcie na szkolną wyprawkę.