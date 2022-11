Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 30 listopada przyjmowane są wnioski o świadczenie 300 plus. Po tej dacie wniosek będzie można złożyć tylko wtedy, gdy uczeń powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Przeczytaj także: Dobry start: wnioski o 300 plus do 30 listopada

Ponad 376 tys. wniosków na 520 tys. uczniów złożyli rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego. W Śląskim na wyprawkę szkolną na konta rodziców i opiekunów trafiło przeszło 152 mln zł – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Wniosek o 300 plus tylko do 30 listopada 30 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosku o 300 plus. Jeśli jakiś rodzic, bądź opiekun złoży wniosek po tej dacie – pieniędzy na wyprawkę szkolną nie otrzyma. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczeń powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Przeczytaj także: Pierwsze wypłaty 300 plus od 18 lipca

W całym kraju na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 1,3 mld zł dotyczących 4,4 mln dzieci.W ramach programu "Dobry Start" rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup niezbędnych rzeczy do nauki w szkole, jak np. zeszyty, plecaki, przybory szkolne. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.Wnioski o świadczenie składać należy tylko elektronicznie. Rodzice mają do wyboru trzy kanały przesłania wniosku: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Natomiast opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka wniosek o 300 plus mogą składać tylko za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Ważne, by we wniosku podać prawidłowy numer rachunku bankowego, bo na to konto ZUS wypłaci świadczenie „ Dobry Start ”. Niestety, to jeden z najczęstszych błędów, który komplikuje dostarczenie pieniędzy przez ZUS odbiorcom.Ponadto właściwy adres mailowy i numer telefonu to kolejne dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.Wszelkie decyzje i zawiadomienia są przekazywane rodzicom i opiekunom poprzez PUE w formie elektronicznej. Można je znaleźć na swoim profilu na PUE ZUS nawet wówczas, gdy wniosek był składany z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub przez portal Emp@tia.