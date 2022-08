Dobry start: wnioski o 300 plus do 30 listopada

Wnioski o środki na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" można składać już od 1 lipca. Bardziej opieszałym rodzicom ZUS przypomina, że gwarancją otrzymania 300 plus we wrześniu jest złożenie wniosku do końca sierpnia. Nie ma na co czekać tym bardziej, że wypełnienie go zajmuje zaledwie kilka minut.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do kiedy można składać wnioski o 300 plus?

Ile pieniędzy trafiło w tym roku do polskich rodziców w ramach programu "Dobry start"?

Gdzie złożyć wniosek?

Rok szkolny za pasem a z nim wiążą się wydatki. Jeśli rodzice chcą mieć na nie dodatkowe 300 zł jeszcze we wrześniu – muszą złożyć wniosek już teraz – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wniosek składa się elektronicznie i jak widać nie jest to skomplikowane skoro zajmuje rodzicom średnio niecałe 10 minut – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia Dobry Start Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku

9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już prawie 2,8 mln wyprawek, co objęło ponad 3 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ok. 900 mln zł.Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada. Wypłata rozpoczęła się 18 lipca i realizowana jest na bieżąco.Według rzeczniczki, liczba dzieci, na które rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski o tak zwane 300 plus, przekroczyła 3,5 miliona. Dotychczas ZUS przyznał środki na ponad 3 miliony dzieci. Na konta rodziców przelanych zostało 830 mln zł. Pieniądze" wypłacane są na bieżąco.Kowalska-Matis przypomina, że ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu "Dobry start".Z wyprawki szkolnej ma skorzystać w tym roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci do 20. roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych ( PUE ZUS ), system bankowości elektronicznej i portal Empatia.Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie "Dobry start", który został złożony do 31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.