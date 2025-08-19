eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweOszczędzasz? I tak jesteś na minusie

Oszczędzasz? I tak jesteś na minusie

2025-08-19 12:41

Oszczędzasz? I tak jesteś na minusie

Oszczędzasz? I tak jesteś na minusie © Steve Buissinne z Pixabay

Ponad połowa Polaków trzyma pieniądze na lokatach. Spora część z nich tylko na tym traci. Przy obecnym poziomie inflacji i średnim oprocentowaniu depozytów, większość dostępnych lokat nie chroni pieniędzy przed utratą wartości. Mało kto zadaje sobie trud, by sprawdzić, czy dana lokata rzeczywiście się opłaca. Eksperci z platformy Raisin podpowiadają, jak szukać zysków, zamiast złudzeń.

Przeczytaj także: Jak podatek Belki powiększa straty posiadaczy lokat bankowych

Polacy oszczędzają, ale rzadko robią to z głową


Z danych Eurostatu wynika, że Polska znajduje się niemal na końcu listy krajów europejskich pod względem poziomu oszczędności. Gospodarstwa domowe odkładają średnio 2,4% swoich dochodów. Dla porównania, w Szwajcarii jest to 22%. Mała skłonność do oszczędzania to jednak niejedyny problem.

Z badania przeprowadzonego w 2025 roku przez Opinia24 wynika, że tylko 57% Polaków ma jakieś oszczędności, choć rok wcześniej było to 72%. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej wskazywanymi powodami braku oszczędzania są zbyt niskie dochody (30%) i wysoka inflacja (28%).

Na tym jednak nie koniec. Jak podaje raport „Zdrowie finansowe Polaków”, zaledwie 3 na 10 z nas czuje się bezpiecznie ze swoim stanem konta, a aż 15% przecenia swoje kompetencje finansowe, mylnie zakładając, że ma podstawową wiedzę inwestycyjną. Dobitnym dowodem na lukę w wiedzy jest fakt, że co trzeci Polak przechowuje oszczędności w gotówce, zamiast lokować je w opłacalnych instrumentach finansowych.

Lokaty to zarobek tylko z pozoru – przestrzegają eksperci


Na początku 2025 roku Polacy zgromadzili w bankach łącznie 1,3 biliona złotych. Z tej kwoty aż 395 miliardów ulokowano na lokatach terminowych. To wyraźny sygnał, że ta forma oszczędzania cieszy się dużym zaufaniem.

Jak przedstawia badanie Opinia24, 40% Polaków wskazuje lokaty jako swój najczęściej wybierany sposób inwestowania. Jednocześnie tylko co dziesiąta osoba uważa je za atrakcyjną opcję. Eksperci Raisin podkreślają, że wiele osób błędnie zakłada, iż samo przeniesienie środków z konta osobistego na lokatę wystarczy, by pieniądze zaczęły „zarabiać”.

– Lokata wciąż kojarzy się z bezpiecznym i stabilnym wyborem, ale to tylko złudzenie – komentuje Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce. – Przy obecnym poziomie inflacji i spadającym oprocentowaniu lokat, większość z nich po prostu nie spełnia swojej funkcji, czyli nie chroni realnej wartości pieniędzy.

Inflacja zjada zyski szybciej niż banki je wypłacą


Według GUS w czerwcu 2025 roku inflacja w Polsce wyniosła 4,1%. To oznacza, że jeśli trzymalibyśmy nasze oszczędności wyłącznie w przysłowiowej skarpecie, to ich wartość spada rocznie o 4,1%. Aby wyjść na zero, lokata musi nie tylko przewyższać samą inflację, ale też uwzględniać podatek Belki (19%), który jest odliczany od zysków przy każdej wypłacie odsetek.

Tymczasem średnie oprocentowanie popularnych lokat bankowych już spada poniżej 4% i według analiz ekspertów w kolejnych miesiącach może się jeszcze obniżać. Znaczna część oferowanych lokat nie tylko nie przynosi zysku, ale wręcz generuje nam stratę.

– Wiele osób cieszy się z kilku procent na lokacie, ale nie sprawdza, ile te pieniądze są warte po roku – zauważa Michał Piątek z Raisin. – Jeśli ktoś trzyma 50 tysięcy złotych na rocznej lokacie 4%, to po roku dostaje około 1600 zł na rękę. Tyle że przez inflację traci w tym czasie ponad 2000 zł. To znaczy, że mimo teoretycznego zysku, jest ponad 400 zł na minusie.

Tymczasem w Polsce nie jest łatwo znaleźć oferty, które faktycznie przekraczają próg inflacji, szczególnie takie bez dodatkowych warunków.

Wysokie oprocentowanie? Często tylko na papierze


Nawet jeśli trafimy na lokatę z oprocentowaniem powyżej średniej, często okazuje się, że dostęp do niej mają wyłącznie nowi klienci, którzy dodatkowo założą w danym banku konto osobiste.

Zdarza się, że oferta obowiązuje tylko przez 3 miesiące, a kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem jest ograniczona – na przykład do 20 tys. zł. Po tym czasie lokata automatycznie przechodzi na słabsze warunki.

Według szacowań, spośród popularnych ofert z najwyższym oprocentowaniem, większość zawiera właśnie takie ograniczenia. Lokaty bez dodatkowych warunków zazwyczaj oferują około 4% rocznie, co przy obecnym poziomie inflacji nie wystarcza.

Gdzie szukać opłacalnych lokat?


Specjaliści z Raisin podpowiadają, że aby ocenić, czy lokata ochroni wartość naszych pieniędzy, powinniśmy uwzględnić trzy czynniki: oprocentowanie brutto, aktualną inflację oraz podatek Belki.

Dla przykładu, aby wyjść na zero przy inflacji na poziomie 4,1%, oprocentowanie lokaty powinno wynosić co najmniej 5,1%. Wszystko poniżej tego poziomu oznacza stratę – nawet jeśli nominalnie otrzymujemy odsetki.

Jak szukać takich lokat? Warto porównywać lokaty na niezależnych rankingach, szukać aktualnych promocji, a także rozważyć oferty zagranicznych banków. Oprocentowanie niektórych z nich sięga obecnie nawet ponad 6% rocznie i nie wymaga otwierania konta w danym banku za granicą.

Świadome oszczędzanie to konieczność, a nie luksus


Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Polskiego, średnioroczna inflacja w 2025 roku wyniesie 4,9%. To oznacza, że wyłącznie te lokaty z oprocentowaniem na poziomie co najmniej 6,1% pozwolą utrzymać wartość naszych oszczędności. Wszystko poniżej tej granicy to strata. Nawet jeśli nie jest od razu widoczna na koncie.
Przeczytaj także: Czym wyróżnia się oprocentowanie lokat walutowych? Czym wyróżnia się oprocentowanie lokat walutowych?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: oprocentowanie lokat, oszczędzanie pieniędzy, lokaty bankowe, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, inflacja, inflacja w Polsce

Przeczytaj także

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe V 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe V 2023 r.

Inflacja pochłania oszczędności. Jak wybrać dobrą lokatę?

Inflacja pochłania oszczędności. Jak wybrać dobrą lokatę?

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe IV 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe IV 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe III 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe III 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe II 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe II 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe I 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe I 2023 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe XII 2022 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe XII 2022 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe XI 2022 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe XI 2022 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe X 2022 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe X 2022 r.

Następny artykuł

Polacy usprawiedliwiają nadużycia finansowe. Winna mentalność?

Polacy usprawiedliwiają nadużycia finansowe. Winna mentalność?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Jak EMIR zmieni rynek instrumentów pochodnych?

Jak EMIR zmieni rynek instrumentów pochodnych?

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Długi Polaków na rekordowym poziomie 83,6 mld zł

Długi Polaków na rekordowym poziomie 83,6 mld zł

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Ceny samochodów w Polsce - ile trzeba odkładać na auto?

Ceny samochodów w Polsce - ile trzeba odkładać na auto?

ESET ostrzega: pierwsze AI ransomware już odkryte

ESET ostrzega: pierwsze AI ransomware już odkryte

Wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny mieszkań. Koniec drożyzny?

Wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny mieszkań. Koniec drożyzny?

Powakacyjny onboarding, czyli powrót do pracy po urlopie bez stresu

Powakacyjny onboarding, czyli powrót do pracy po urlopie bez stresu

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Presja lajków i zakupów: Jak FOMO niszczy Twoje finanse i samopoczucie

Presja lajków i zakupów: Jak FOMO niszczy Twoje finanse i samopoczucie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: