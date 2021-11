Wyprawka szkolna: wniosek o "Dobry Start" tylko do dzisiaj!

Ostatni moment na złożenie wniosku o "Dobry Start". Tylko do wtorku (30 listopada) można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry Start" - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Weryfikacja wniosków oraz wypłata świadczenia odbywa się niemal w 100 proc. automatycznie.

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu "Dobry Start". W tym roku wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

- Przypominam zapominalski, ze tylko dziś do północy można wysłać do nas wniosek o 300 zł dla dziecka w ramach programu „Dobry start” – apeluje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To już nie tylko ostatni dzwonek, ale ostatnie godziny na wysłanie wniosku – dodaje.Dolnoślązacy wysłali do 30 listopada 225 613 wniosków dla 308 199 dzieci.Na konta rodziców popłynęło 88 744 800,00.Tylko 1 344 wniosków zostało rozpatrzonych odmownie.W skali kraju wpłynęło do ZUS 3 115 782 wniosków dla 4 408 042 dzieci.ZUS wypłacił 1 281 417 750,00 zł.Odmownie rozpatrzonych zostało 18 914 wniosków.Wypłata z programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.