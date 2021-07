Świadczenie 300 plus wypłaci teraz ZUS

Od nowego roku szkolnego świadczenie 300+ będzie przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia obsługi tego zadania zarówno pod względem organizacyjnym, jak i informatycznym. Nasza Platforma Usług Elektronicznych sprawdziła się przy innych zadaniach. Przypomnę, że prawie wszystkie wnioski w ramach Tarczy antykryzysowej były obsługiwane przez PUE. Podobnie jest z Polskim Bonem Turystycznym – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 300 zł wyprawki szkolnej wypłaci ZUS Od tego roku szkolnego 2021/2022 wypłata tzw. 300+ w ramach programu "Dobry Start” przechodzi do ZUS.

Jeżeli ktoś będzie miał problem w założeniu profilu na PUE, bądź wypełnieniu wniosku, zachęcamy do kontaktu z nami, nasi eksperci z Sali Obsługi Klienta pomogą w tym zakresie - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Przypomnijmy, że program " Dobry Start " uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od tego roku świadczenie będzie przyznawane i wypłacane przez ZUS. Decyzja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana w formie elektronicznej na profilu PUE. Świadczenie będzie wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku.Na PUE stworzony jest specjalny kreator wniosków przy „Dobrym Starcie”. To pomoże uniknąć błędów przy staraniu się o świadczenie. Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+.W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.