Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Styczeń to nie był dobry miesiąc dla oszczędzających. Co prawda RPP tym razem nie obniżyła stóp procentowych, ale nie powstrzymało to banków przed dalszym obniżaniem oprocentowania lokat. Na taki ruch zdecydowało się w ostatnim miesiącu aż 11 instytucji. Nie wykluczone, że swoją rolę w tych zmianach odegrała podwyżka podatku CIT dla banków. To oznacza dodatkowe koszty, które banki będą chciały pokryć oszczędzając np. na wypłacanych nam odsetkach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego banki obniżały oprocentowanie lokat mimo braku decyzji RPP o cięciu stóp?

Ile wynosi obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych?

Jak podwyżka podatku CIT może wpływać na ofertę depozytową banków?

Dlaczego większość oszczędzających zarabia znacznie mniej niż sugerują promocyjne oferty?



Tym razem do pieca dorzucił CIT, a nie RPP?

Oprocentowanie statystycznej lokaty spadło w okolice 3%

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową.



W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób).



Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE).



Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.