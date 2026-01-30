Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%
2026-01-30 00:10
Styczeń to nie był dobry miesiąc dla oszczędzających. Co prawda RPP tym razem nie obniżyła stóp procentowych, ale nie powstrzymało to banków przed dalszym obniżaniem oprocentowania lokat. Na taki ruch zdecydowało się w ostatnim miesiącu aż 11 instytucji. Nie wykluczone, że swoją rolę w tych zmianach odegrała podwyżka podatku CIT dla banków. To oznacza dodatkowe koszty, które banki będą chciały pokryć oszczędzając np. na wypłacanych nam odsetkach.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego banki obniżały oprocentowanie lokat mimo braku decyzji RPP o cięciu stóp?
- Ile wynosi obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych?
- Jak podwyżka podatku CIT może wpływać na ofertę depozytową banków?
- Dlaczego większość oszczędzających zarabia znacznie mniej niż sugerują promocyjne oferty?
Mniej niż 4,7% - tyle wynosi obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem (spadek o 0,15 pkt. proc.) i wyraźnie mniej niż przed rokiem (o ponad 0,83 pkt. proc.).
W porównaniu z końcówką grudnia aż 11 banków zdecydowało się na obniżenie oprocentowania promocyjnych depozytów. Z drugiej strony tylko 3 instytucje postanowiły solidniej zawalczyć o względy oszczędzających wprowadzając lepsze warunki promocji w przypadku lokaty lub rachunku oszczędnościowego.
Średnie oprocentowanie depozytów
Tym razem do pieca dorzucił CIT, a nie RPP?
Styczniowa redukcja oprocentowania depozytów była o tyle ciekawa, że na ostatnim posiedzeniu RPP nie zdecydowała się na cięcie stóp procentowych. Co prawda rynek spodziewa się, że taki ruch zostanie wykonany już na początku lutego. Do tego banki potrzebowały trochę czasu, aby uwzględnić w oferowanych stawkach obniżki stóp dokonane jeszcze w ubiegłym roku.
W styczniu jednak na poziomie oprocentowania depozytów ciążyć mogła jeszcze jedna ważna zmiana. Chodzi o nałożony na banki wyższy podatek dochodowy (CIT). W klasycznej ekonomii regułą jest, że racjonalnie działające firmy podwyżkę kosztów starają się choć w części przerzucić na swoich klientów.
W przypadku depozytów jest to o tyle łatwe, że mamy tu do czynienia z mniej zażartą konkurencją pomiędzy bankami. Na pewno jest ona mniej zażarta niż w przypadku rynku kredytów mieszkaniowych, na którym póki co nie widać większej skłonności banków do przerzucania kosztów wyższej daniny na klientów (podnoszenie marż). Dostępne póki co dane idą więc po myśli hipotezy, zgodnie z którą koszty wyższego podatku CIT szybciej zostaną przerzucone przez banki na oszczędzających niż kredytobiorców.
Oprocentowanie statystycznej lokaty spadło w okolice 3%
Przy tym trzeba mieć świadomość, że choć promocyjne depozyty budzą najwięcej emocji, to jest to jedynie wycinek rynku. Dostępne dane na temat oprocentowania faktycznie zakładanych lokat pokazują bowiem, że ich oprocentowanie jest znacznie niższe niż to, którym banki kuszą w ramach promocji.
Najświeższe dane na ten temat NBP opublikował za listopad 2025 r. Wynika z nich, że przeciętna lokata oprocentowana była poniżej 3,5%, a w przypadku depozytów rocznych stawka spadła już poniżej 3,3%. To ponad dwa razy mniej niż sugerują czołowe propozycje z grona najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. Dziś ta „statystyczna” lokata jest najpewniej jeszcze gorzej oprocentowana ze względu na postępujące w ostatnim czasie pogarszanie oferty depozytowej.
Z danych tych łatwo wysnuć wniosek, że większość z nas nie korzysta z bankowych promocji. Problem w tym, że żeby założyć depozyt oprocentowany na 6% czy 7%, trzeba spełnić szereg dodatkowych wymagań. Oferta ta nie jest bowiem dla wszystkich.
Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami – maksymalnej kwoty zakładanej lokaty czy co najwyżej kilkumiesięcznego okresu oszczędzania, a do tego trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków – np. być nowym klientem, zainstalować aplikację mobilną, przelewać wynagrodzenie, założyć konto, kartę i aktywnie z nich korzystać.
Wisienką na torcie jest wymaganie udzielenia tzw. zgód marketingowych. Chodzi po prostu o to, że w zamian za wyższy procent godzimy się na wiadomości i telefony z ofertami różnych produktów bankowych czy ubezpieczeniowych.
Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe
Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową.
W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób).
Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE).
Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.
