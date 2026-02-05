Rekordowe wyniki i rekordowy capex Alphabet

Alphabet Inc. opublikował wyniki finansowe wyraźnie lepsze od rynkowych prognoz, jednocześnie prezentując niezwykle ambitny i kosztowny plan inwestycyjny, który jednoznacznie pokazuje, że spółka stawia wszystko na długoterminowe przywództwo w erze sztucznej inteligencji. Kwartalne przychody, liczone bez wypłat dla partnerów, wyniosły 97.23 mld USD, znacząco przewyższając konsensus na poziomie 95.2 mld USD, co potwierdza solidną kondycję operacyjną podstawowych segmentów biznesu.

Przeczytaj także: Rynek spokojny po decyzji Fed, ale polityczne napięcia pozostają

Szczególnie mocno wyróżnił się Google Cloud, którego przychody wzrosły aż o 48% rok do roku, osiągając 17.7 mld USD wobec prognozowanych 16.2 mld USD. Jeszcze silniejszym sygnałem długoterminowego popytu jest backlog, czyli wartość zakontraktowanych, lecz jeszcze nierozpoznanych przychodów, który przekroczył 240 mld USD i był ponad dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Równolegle dynamicznie rozwija się ekosystem Gemini. Aplikacja zgromadziła 750 mln aktywnych użytkowników, wobec 650 mln w poprzednim okresie, natomiast Gemini Enterprise przekroczył próg 8 mln płacących klientów zaledwie cztery miesiące po uruchomieniu, co wskazuje na bardzo szybkie tempo komercjalizacji rozwiązań AI.Najwięcej emocji wśród inwestorów wzbudziła jednak skala planowanych nakładów inwestycyjnych. Alphabet zapowiedział, że w 2026 r. capex wyniesie od 175 do 185 mld USD, znacząco powyżej oczekiwań analityków, które oscylowały wokół 119.5 mld USD. Co istotne, jest to kwota wyższa niż łączne wydatki inwestycyjne spółki z trzech poprzednich lat. Około 40% tych środków ma zostać przeznaczone na centra danych i infrastrukturę sieciową, a pozostałe 60% na serwery, co jasno pokazuje koncentrację na budowie zaplecza obliczeniowego dla AI. CEO Sundar Pichai podkreśla, że już dziś inwestycje te przekładają się na wzrost przychodów w wyszukiwarce, reklamie oraz w chmurze, a ich pełny efekt będzie widoczny w kolejnych latach.Reakcja rynku była jednak nerwowa. Akcje Alphabet Inc., które w skali roku zyskały około 61%, po publikacji wyników charakteryzowały się dużą zmiennością, spadając chwilowo nawet o 7.5%, następnie odbijając o ponad 4% i ponownie lekko się osuwając. Inwestorzy nie kwestionują bieżącej siły operacyjnej spółki, lecz obawiają się tempa i skali wydatków, które w krótkim okresie mogą wywierać presję na marże i przepływy pieniężne.Z punktu widzenia strategicznego Alphabet uznaje jednak tak agresywne inwestycje za konieczne, aby skutecznie rywalizować z Amazon.com Inc., Microsoft Corp. oraz OpenAI. Spółka dostarcza nawet do 1 mln własnych chipów AI startupowi Anthropic, będzie jednym z dostawców rozwiązań AI dla Siri w iPhone’ach Apple Inc., a wewnętrznie wykorzystuje sztuczną inteligencję do pisania około 50% własnego kodu, co ma poprawiać produktywność i tempo rozwoju.Na tle mocnych wyników podstawowych segmentów wyraźnie słabszym punktem pozostaje obszar Other Bets, obejmujący m.in. Waymo. Przychody tego segmentu spadły rok do roku do 370 mln USD, a strata operacyjna sięgnęła 3.6 mld USD, wyraźnie przekraczając prognozy rynku. Dodatkowo koszty badań i rozwoju wzrosły aż o 42%, głównie z powodu wysokich wynagrodzeń dla specjalistów AI oraz dalszego finansowania projektów autonomicznej jazdy.Pozytywnym stabilizatorem pozostaje natomiast YouTube, gdzie Shorts generują około 200 mld wyświetleń dziennie, a łączne przychody z reklam i subskrypcji przekroczyły w 2025 r. poziom 60 mld USD. Całość obrazu pokazuje Alphabet jako firmę o bardzo silnych fundamentach bieżących, która świadomie akceptuje krótkoterminowe ryzyko finansowe w zamian za próbę zdominowania globalnego wyścigu technologicznego w obszarze sztucznej inteligencji.