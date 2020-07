Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Praca za granicą i wysyłanie pieniędzy do domu to nie jedyna możliwość otrzymywania wynagrodzenia w walucie obcej. Coraz więcej osób pracuje dla zagranicznych firm, mieszkając w Polsce. Epidemia koronawirusa pokazuje nam, że obecność w biurze nie jest wcale tak potrzebna, jak nam się jeszcze pół roku temu wydawało, a część specjalistów nie musi się tam pojawiać wcale. Sytuacja ta dotyczy przeważnie osób wyżej wykwalifikowanych niż pierwsze fale emigrantów zarobkowych, po wejściu Polski do struktur unijnych.

Gdzie wymienić gotówkę?

Jak przelać pieniądze?

Jakie są jeszcze alternatywy?

Praca to jedno - po dostaniu wypłaty jednak pojawia się problem, jak najtaniej przewalutować ją na złotówki. O ile pracując za granicą część wydajemy w walucie lokalnej, a pozostają tylko oszczędności, o tyle w przypadku pracy w Polsce dla firmy z zagranicy często czeka nas perspektywa przewalutowania całości środków. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na inną możliwość. Jest to wysłanie przelewu w walucie obcej na konto złotowe. W takim scenariuszu bank pobierze przeważnie 3-5% prowizji. Problem w tym, że płacenie takiej kwoty za wymianę to prawie, jak jeden dzień pracy bez wynagrodzenia. Wiele osób szuka zatem alternatyw.Podstawowym problemem w tym zagadnieniu jest forma, w jakiej otrzymamy środki. Co innego, gdy mamy gotówkę, a co innego, jak otrzymujemy pieniądze przelewem. W przypadku gotówki otworem stoją kantory stacjonarne. Warto w tym miejscu pamiętać, by unikać tych zlokalizowanych w miejscach turystycznych, bo miewają bardzo nieatrakcyjne ceny. Pewnym ekstremum są kantory lotniskowe, które są naprawdę drogie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że po wymianie gotówki zostaniemy z gotówką. W rezultacie lepszym sposobem może być wcześniejsza wpłata pieniędzy w banku i skorzystanie z możliwości wymiany przez internet. Z drugiej strony nawet jeżeli otrzymaliśmy pieniądze przelewem, zawsze możemy je wypłacić i iść do kantoru.Problem przesyłania pieniędzy do Polski dotyczy co prawda niemal tylko osób pracujących za granicą, ale często bywa dużym wyzwaniem. Należy go przede wszystkim podzielić na pracę w strefie euro i poza nią. Działalność urzędników unijnych, tak krytykowanych w wielu miejscach, doprowadziła do standaryzacji przelewów eurowych, dzięki czemu są one racjonalne kosztowo i pod względem szybkości. Jest bardzo niewielka szansa, że zapłacimy za taki transfer więcej niż równowartość 5 zł. Problemem są inne regiony, bo przelew przez organizację SWIFT potrafi iść od 1 do 3 dni roboczych i regularnie kosztować kilkadziesiąt, a przy większych kwotach nawet kilkaset złotych. Jego cena przeważnie rośnie jeżeli chcemy go przyspieszyć, więc warto rozważyć wysłanie wolniejszej opcji, może być ona znacznie tańsza. Są również firmy, które zajmują się wysyłką pieniędzy do Polski z przewalutowaniem od razu. Taka usługa może być bardzo przydatna dla małych kwot, gdzie unikniemy wysokiego kosztu przelewu. Dla większych kwot jednak wysoka marża może spowodować, że nie będzie to idealne rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę, że może czasem warto rzadziej przelać pieniądze, by zaoszczędzić na przelewie.Kolejną możliwością jest przelanie środków do portalu zajmującego się wymianą walut przez internet. Kantory internetowe czy internetowe platformy wymiany walut (np. Walutomat.pl ) z racji bardzo niskich kosztów działania bez gotówki pozwalają uzyskać sporą oszczędność na wymianie walut. To rozwiązanie oprócz wspomnianej niskiej prowizji sięgającej 0,2-0,4% ma jeszcze tę zaletę, że bardzo często pozostawia użytkownikowi portfel, z którego może on wykonywać przelewy niemal jak z rachunku bankowego. Są one najczęściej darmowe, gdyż portal zarabia na wymianie walut. Jest to szczególnie ważne jeżeli pracując za granicą przelewamy środki większej liczbie osób, np. dzieciom.Podsumowując, warto zwrócić uwagę na potencjalne pułapki, które mogą się pojawić, by nie okazało się, że co miesiąc jeden dzień pracujemy na rzecz sektora finansowego, a nie nasz. W zależności od tego w jakiej formie otrzymujemy wynagrodzenie ta optymalizacja może wyglądać inaczej.