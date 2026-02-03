Opłacalność inwestycji w praktyce. Ekspert wyjaśnia, na co zwrócić uwagę © wygenerowane przez AI

Decyzje inwestycyjne nie zapadają wyłącznie na podstawie prognoz przychodów i kosztów. Aby rzetelnie ocenić opłacalność projektu, trzeba uwzględnić także wpływ podatków, sposobu finansowania i amortyzacji - bo to one realnie kształtują przepływy pieniężne i końcowy wynik opłacalności inwestycji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kryteria statyczne i dynamiczne stosować, aby ocenić opłacalność inwestycji.

Jak NPV i IRR pomagają określić rentowność projektu i jakie są ich ograniczenia.

Dlaczego wpływ podatków, amortyzacji i sposobu finansowania jest kluczowy dla realnej opłacalności inwestycji.

Jak analiza wrażliwości pomaga zrozumieć, jak zmiany warunków rynkowych wpływają na wynik inwestycji.

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy przy ocenie opłacalności projektów.

Analiza finansowa to dopiero początek

Statycznie czy dynamicznie? Jak mierzyć opłacalność inwestycji

NPV i IRR – co mówią wskaźniki, a czego nie pokazują

Podatki, które zmieniają wynik opłacalności inwestycji

