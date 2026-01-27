eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeAukcja 40-latek testem zaufania do polityki fiskalnej Japonii

Aukcja 40-latek testem zaufania do polityki fiskalnej Japonii

2026-01-27 10:54

Inwestorzy coraz uważniej obserwują japoński rynek obligacji, obawiając się kolejnych turbulencji w okresie poprzedzającym przedterminowe wybory zaplanowane na 8 lutego. Szczególne emocje budzi środowa aukcja 40-letnich obligacji skarbowych, które w ostatnich tygodniach stały się jednym z najbardziej zmiennych segmentów rynku długu.

Przeczytaj także: Możliwa interwencja w obronie jena

Długoterminowe papiery znalazły się pod silną presją po zapowiedzi premier Sany Takaichi dotyczącej czasowego, dwuletniego zniesienia podatku od sprzedaży żywności, co zostało przez inwestorów odebrane jako sygnał możliwego poluzowania polityki fiskalnej. W reakcji na te deklaracje rentowność 40-letnich obligacji skoczyła o ponad 25 punktów bazowych, osiągając najwyższy poziom w historii i podkreślając wrażliwość rynku na kwestie związane z finansami publicznymi.

Choć w kolejnych dniach sytuacja na rynku obligacji częściowo się uspokoiła, nastroje pozostają kruche, a inwestorzy przygotowują się na możliwość ponownego wzrostu zmienności. Dodatkowym źródłem niepokoju są deklaracje największej partii opozycyjnej, która zapowiada trwałe obniżki podatku od żywności. Wzmacnia to obawy o przyszłą dyscyplinę fiskalną Japonii niezależnie od wyniku wyborów i zwiększa ryzyko dalszego wzrostu rentowności, zwłaszcza na długim końcu krzywej dochodowości. W tym samym czasie jen umocnił się do najwyższego poziomu od listopada, czemu sprzyjały sygnały ze strony rządu sugerujące gotowość do interwencji walutowej w przypadku ponownego, gwałtownego osłabienia krajowej waluty.

Słaba aukcja 40-letnich obligacji mogłaby ponownie uruchomić wyprzedaż długoterminowego długu, wywrzeć presję na jena i podsycić spekulacje o bezpośredniej interwencji na rynku walutowym. Ryzyko fiskalne pozostaje wysokie, a scenariusz nieudanego przetargu jest przez uczestników rynku traktowany jako realny, zwłaszcza w kontekście niepewności wyborczej i braku jednoznacznych deklaracji dotyczących przyszłości podatku od żywności. Taka kombinacja czynników skłania inwestorów do bardziej zachowawczej postawy i ograniczania ekspozycji na najbardziej wrażliwe instrumenty.

Zarówno rząd, jak i Bank of Japan obawiają się przy tym destabilizacji rynków finansowych w trakcie kampanii wyborczej, co dodatkowo zwiększa znaczenie bieżących wydarzeń. W efekcie środowa aukcja 40-letnich obligacji postrzegana jest jako kluczowy test nastrojów inwestorów, którego niepowodzenie mogłoby ponownie zachwiać rynkiem długu, osłabić jena i zmusić władze Japonii do ostrzejszych działań werbalnych lub realnej interwencji. Obecnie para walutowa USDJPY rośnie o 0.3% względem wczorajszego zamknięcia i jest wyceniana na poziomie 154.63 JPY.
Przeczytaj także: Jen słaby mimo podwyżki stóp Jen słaby mimo podwyżki stóp

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Japonia, jen, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Interwencja walutowa na USDJPY?

Interwencja walutowa na USDJPY?

USDJPY: 160.00 kluczowym oporem?

USDJPY: 160.00 kluczowym oporem?

Japonia uruchamia największy pakiet stymulacyjny od pandemii

Japonia uruchamia największy pakiet stymulacyjny od pandemii

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Ulga na rynkach

Ulga na rynkach

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Kolejne dobre wiadomości z USA

Kolejne dobre wiadomości z USA

Utrata zaufania do dolara

Utrata zaufania do dolara

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Artykuły promowane

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Produkt strukturyzowany - alternatywa lokaty

Produkt strukturyzowany - alternatywa lokaty

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

NBP: bilans płatniczy 2011

NBP: bilans płatniczy 2011

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Freelancing w Polsce dojrzewa. Mniej zleceń, więcej stabilności, a jakie zarobki?

Freelancing w Polsce dojrzewa. Mniej zleceń, więcej stabilności, a jakie zarobki?

Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

KLM, Air France i British Airways odwołują loty na Bliski Wschód

KLM, Air France i British Airways odwołują loty na Bliski Wschód

Nieruchomość odziedziczona, ale nieprzejęta: jakie ryzyko niesie prawna próżnia?

Nieruchomość odziedziczona, ale nieprzejęta: jakie ryzyko niesie prawna próżnia?

Transport 2026: jak przygotować firmę na nowe opłaty, regulacje i wymagania rynku? Praktyczna check lista

Transport 2026: jak przygotować firmę na nowe opłaty, regulacje i wymagania rynku? Praktyczna check lista

"Szef dla pokolenia Z. Jak nie stracić ludzi, których nie da się zatrzymać pieniędzmi". Premiera najbardziej praktycznego poradnika dla liderów i menedżerów

"Szef dla pokolenia Z. Jak nie stracić ludzi, których nie da się zatrzymać pieniędzmi". Premiera najbardziej praktycznego poradnika dla liderów i menedżerów

Ostatnie dni na zgłoszenie do Małego ZUS plus w 2026 r. Jak skorzystać z ulgi?

Ostatnie dni na zgłoszenie do Małego ZUS plus w 2026 r. Jak skorzystać z ulgi?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: