IPO 2025 na świecie: 171 mld USD i rosnąca rola sztucznej inteligencji

Po latach zmienności i ostrożności inwestorów globalny rynek IPO w 2025 roku wrócił na ścieżkę wzrostu. Choć liczba debiutów giełdowych wzrosła tylko nieznacznie, wartość pozyskanego kapitału skoczyła aż o 39 proc., osiągając 171,8 mld USD. Motorem napędowym okazały się spółki technologiczne i projekty związane ze sztuczną inteligencją, a kluczową rolę odegrały rynki Azji, USA i Indii.

W zeszłym roku obserwowaliśmy stabilizację globalnego rynku po długim okresie niepewności. Poprawiły się nastroje inwestorów, między innymi z powodu obniżek stóp procentowych, więc nowe oferty publiczne zostały nagrodzone lepszymi wynikami także na wtórnym rynku.



Warto zwrócić uwagę, że firmy związane ze sztuczną inteligencją miały znaczący wpływ na wyniki IPO, tylko w samych Stanach Zjednoczonych akcje wielkich firm technologicznych przyczyniły się do około połowy wzrostów indeksu S&P 500, a kilku liderów AI o bardzo dużej kapitalizacji odpowiadało za około jedną trzecią wzrostu indeksu – mówi Anna Zaremba, Partner EY.



Ameryka Północna i Południowa

Azja i Pacyfik

Perspektywy IPO w 2026 roku

Kandydaci do IPO w 2026 roku będą musieli aktywnie przygotowywać się do wejścia na giełdę, poprawić ład korporacyjny, sprawozdawczość finansową, kontrolę wewnętrzną i strategie rozwoju. Inwestorzy coraz częściej wynagradzają firmy, które są zdyscyplinowane, mają odporność operacyjną i wiarygodne plany tworzenia wartości” – podkreśla Anna Zaremba.



W 2025 r. globalny rynek IPO był stabilniejszy niż w 2024 r., a liderem pod względem liczby pierwszych ofert publicznych był region EMEIA (42 proc. wszystkich ofert). Natomiast największe wpływy (43 proc.) zanotował region Azji i Pacyfiku. W sumie 1293 IPO przyniosło 171,8 mld USD wpływów, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczbowo najwięcej transakcji było w Indiach, USA i Chinach. W przychodach liderami były Stany Zjednoczone, Hongkong oraz Indie – wynika z raportu EY „Najważniejsze wydarzenia na globalnym rynku IPO w 2025 r. i prognozy na 2026 r.”W 2025 r. na całym świecie miały miejsce 1293 debiuty giełdowe. Przyniosły one 171,8 mld USD wpływów, czyli 39 proc. więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba transakcji nie uległa dużej zmianie (53 oferty więcej). Najwięcej, bo aż 381, miało miejsce w czwartym kwartale – to najlepszy wynik od 2022 r.Region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie oraz Afryka) był liderem IPO pod względem liczby transakcji – 42 proc. światowych ofert. Za to region Azji i Pacyfiku miał największy udział w przychodach (43 proc. wszystkich wpływów). Liderami pod względem liczby transakcji okazały się Indie, USA i Chiny. Jeśli chodzi o przychody na pierwszym miejscu było USA, a następnie Hongkong oraz Indie.Globalnie pod względem przychodów dominowały firmy z sektora przemysłowego (22 proc. wszystkich IPO) oraz technologicznego, w tym media i telekomunikacja (TMT) (21 proc.). Kluczową rolę odgrywała sztuczna inteligencja, dlatego w USA branża TMT była odpowiedzialna za 40 proc. wpływów. Podobnie było w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie na czele znalazły się firmy zajmujące się AI w robotyce, mobilności i przemyśle. Europa była bardziej zróżnicowana, bo dominował nie tylko przemysł czy TMT, ale także usługi finansowe, nieruchomości i hotelarstwo oraz sektor konsumencki.Region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA)Rynek IPO w regionie EMEIA pozostał w 2025 r. jednym z najbardziej aktywnych i zróżnicowanych geograficznie regionów, dzięki solidnemu wzrostowi gospodarczemu, stabilnym nastrojom rynkowym i sprzyjającemu otoczeniu regulacyjnemu. Głównym graczem były Indie z 367 ofertami (8 proc. więcej niż rok wcześniej), które przyniosły 22,9 mld USD (wzrost o 9 proc.).Warto jednak zauważyć, że trzecie co do wielkości IPO pod względem przychodów przekraczających 4 mld USD, odbyło się w Szwajcarii, podczas gdy Indie odnotowały 11. co do wielkości transakcję, która przyniosła 1,7 mld USD. Europa miała więc znaczący udział w utrzymaniu aktywności EMEIA, mimo że liczba IPO spadła o 20 proc. (105 vs 131 w 2024 r.), a przychody zmalały o 10 proc. i wyniosły 17,3 mld USD.Liderem w tej części świata są oczywiście Stany Zjednoczone. Na początku 2025 r. podchodzono bardzo optymistycznie do IPO, ale wprowadzenie nowych ceł oraz najdłuższy w historii USA okres bez zaakceptowanej ustawy budżetowej spowodowały, że wiele firm postanowiło przełożyć wejście na giełdę na 2026 rok.Nie zmienia to jednak faktu, że liczba ofert i przychody z nich wzrosły odpowiednio o 27 i 38 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Warto zauważyć, że było 11 IPO, w ramach których pozyskano ponad miliard USD, podczas gdy rok wcześniej było ich zaledwie siedem. Dominowały firmy technologiczne zajmujące się AI, ale także np. technologie lotnicze czy obronne.Rynki IPO w regionie Azji i Pacyfiku osiągnęły w 2025 r. bardzo dobre wyniki. Chociaż liczba transakcji pozostała na niezmienionym poziomie, to przychody wzrosły o 106 proc. w porównaniu z 2024 r. Chiny kontynentalne były głównym graczem, a Hongkong powrócił na miejsce lidera, ściągając do siebie firmy z Chin.Do tych wyników przyczyniły się zmiany regulacyjne. Władze Hongkongu i Chin kontynentalnych przyspieszyły prace nad modernizacją przepisów dotyczące notowań giełdowych, równoważąc bardziej rygorystyczne zasady ładu korporacyjnego z inicjatywami na rzecz efektywności i innowacji.Wg ekspertów EY nastroje na globalnych rynkach kapitałowych są raczej optymistyczne, przede wszystkim z powodu poprawy wskaźników makroekonomicznych, bardziej przewidywalnej polityki monetarnej i rosnącego popytu na akcje wśród inwestorów.Dalszy wzrost IPO będzie zależał przede wszystkim od kontynuacji obniżania stóp procentowych oraz ograniczenia zmienności rynkowej. Zmniejszenie napięć geopolitycznych, wzrost zamożności konsumentów i stabilny rynek pracy pomogą odbudować zaufanie inwestorów.Najważniejszą rolę nadal będzie odgrywać sztuczna inteligencja i technologie, ponieważ przyciągają kapitał, zwłaszcza do firm o skalowalnych modelach biznesowych i opartych na solidnych fundamentach. Ważna będzie także elastyczność organizacji, by umiały dostosować harmonogramy, badać różne sposoby pozyskiwania kapitału i reagowały na zmieniające się warunki rynkowe.