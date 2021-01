500 plus 2021. Jakie zmiany? Kiedy wniosek?

Pandemia COVID-19 i wzmożone wydatki państwa na jej zwalczanie, wywołały masę obaw o środki na wypłatę 500 plus. Pojawiły się doniesienia, że program zostanie ograniczony, a nawet wstrzymany. Co w 2021 roku zmieni się w 500+? Od kiedy można składać wnioski?

Przeczytaj także: 500 plus 2020. Co się zmieni?

500 plus 2021

500 plus - warunki przyznawania w 2021

matce lub ojcu

opiekunowi faktycznemu dziecka

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

500 plus 2021 - kiedy wniosek?

W roku 2021 świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Kwota 500 zł wypłacana jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.Świadczenie wychowawcze przysługuje zarówno dzieciom wychowywanym w związku małżeńskim, jak i tym wychowywanym w związku nieformalnym. Przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko.Świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko przysługuje:Jeśli rodzice rozwiedzeni, pozostający w separacji lub żyjący w rozłączeniu, sprawują opiekę naprzemienną, to każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, tj. 250 zł. Każde z nich musi jednak złożyć stosowny wniosek.Wniosek o świadczenie 500 plus możemy złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub wysłać go za pośrednictwem poczty.Można go również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.Banki, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o świadczenie 500 plus to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.Okres wypłacania obecnych świadczeń wychowawczych został wydłużony do 31 maja 2021 r.Od 2021 roku roczny okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składaćŚwiadczenie 500 plus jest wypłacane przelewem na konto lub gotówką.