Wniosek o 500 plus - jakie błędy popełniają rodzice?

Jakie błędy we wnioskach o 500+ popełniają rodzice? © Pio Si - Fotolia.com

Popełnianie błędów we wniosku o świadczenie 500 plus, opóźnia jego terminową wypłatę. Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice? Najczęściej popełniane błędy to te w numerze rachunku bankowego lub peselu dziecka. Najbardziej wydłużają czas rozpatrywania - podwójne wnioski na jedno dziecko, czyli składane zarówno przez ojca, jak i matkę.

Literówki, wpisanie własnego numeru pesel zamiast peselu dziecka to najczęstsze błędy, ale jest ich dużo mniej niż w ubiegłym roku. Wciąż zdarzają się także sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji, – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy pieniądze dzielone są po równo – i każdy z rodziców otrzymuje 250 zł – zastrzega Kowalska -Matis.

Dla osób, które złożyły w ostatnich tygodniach wniosek o 500+ terminy wypłaty nie powinny się zmienić. Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. ZUS będzie dla takich osób wyznaczał najbliższe, możliwe terminy wypłat, które nie zawsze mogą się pokrywać z obecnymi datami przelewów – dodaje rzeczniczka.

Przez trzy miesiące przyjmowania wniosków, na Dolnym Śląsku rodzice złożyli ponad 279 tys. wniosków.Rzeczniczka wyjaśnia, że w sytuacji, gdy dwoje rodziców mieszka razem i wychowuje dziecko wspólnie, pieniądze dostanie ten, który złożył wniosek pierwszy; z kolei, jeśli rodzice nie mieszkają wspólnie, wypłata należy się temu, z którym mieszka dziecko.Rzeczniczka zachęca, aby opiekunowie przed wysłaniem elektronicznego wniosku sprawdzili numer rachunku bankowego a także pesel dziecka. Takie prozaiczne błędy mogą wydłużyć czas rozpatrywania wniosku i wypłaty pieniędzy.Przed wysłaniem wniosku o świadczenie 500+, należy sprawdzić wszystkie dane. Poprawne podanie danych gwarantuje szybką wypłatę świadczenia.Tylko do końca maja br. wypłacane są pieniądze w ramach obecnego okresu świadczeniowego. Nowy rusza 1 czerwca. Od lutego trwa nabór wniosków na nowy okres 2023/2024.Wnioski o 500+ można wysyłać tylko elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany numer rachunku bankowego.