Wniosek o 500 plus w kwietniu, wypłata w czerwcu

Wniosek o 500 plus złóż jeszcze w kwietniu © fot. mat. prasowe

Wniosek o świadczenie 500 plus warto złożyć w terminie do 30 kwietnia - zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tylko wtedy zostanie ono wypłacone do 30 czerwca.

Przeczytaj także: Nowy wniosek o 500+ od 1 lutego 2023

Rodzice i opiekunowie złożyli w województwie śląskim 381 tysięcy wniosków na 591 tysięcy dzieci. W całym kraju do 12 kwietnia wpłynęło 3,4 mln wniosków na 5,4 mln dzieci. Z tych złożonych wniosków 93 proc. świadczeń zostało już przyznanych, jednak pamiętać należy o tym, że sama wypłata świadczenia na nowy okres rozpocznie się od czerwca. Jednak już teraz większość złożonych wniosków jest już obsłużona – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kiedy wypłata świadczenia

Pamiętajmy o tym, że od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia, jeśli rodzic zrobi to jeszcze w kwietniu, to ma wówczas zagwarantowaną wypłatę w czerwcu, czyli w pierwszym miesiącu nowego okresu świadczeniowego. Tym samym nie będzie miał żadnej przerwy w wypłacie 500 plus – tłumaczy rzeczniczka.

Poniżej terminy wypłat świadczenia 500 plus w zależności od daty złożenia wniosku

do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,

od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,

od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,

od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

W przypadku błędów we wniosku

Przeczytaj także: Wnioski o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy od 1 lutego