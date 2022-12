500 plus 2023. Jak złożyć wniosek?

W 2023 roku nie będzie waloryzacji świadczenia 500 plus. Mimo wysokiej inflacji, będzie ono wypłacane w dotychczasowej wysokości. W dalszym ciągu obsługą programu będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A jak złożyć wniosek o 500+?

portalu PUE ZUS,

portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia,

bankowości elektronicznej

aplikacji mobilnej mZUS

500 plus 2023 - do kiedy wniosek

500 plus 2023

500 plus - warunki przyznawania w 2023

matce lub ojcu

opiekunowi faktycznemu dziecka

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W 2023 roku wnioski o 500 plus 2023 składamy wyłącznie online. Nowością jest możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji mZUS Wniosek o wypłatę 500 plus w 2023 roku można złożyć za pośrednictwem jednego z kanałów:Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus rozpoczął się 1 czerwca 2022 i trwa do 31 maja 2023 roku.O ile nic się nie zmieni, wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lutego 2023 roku.Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.W roku 2023 świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny.Świadczenie wychowawcze przysługuje zarówno dzieciom wychowywanym w związku małżeńskim, jak i tym wychowywanym w związku nieformalnym. Przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko.Świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko przysługuje:Jeśli rodzice rozwiedzeni, pozostający w separacji lub żyjący w rozłączeniu, sprawują opiekę naprzemienną, to każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, tj. 250 zł. Każde z nich musi jednak złożyć stosowny wniosek.