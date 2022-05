1 czerwca rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy 500+. Kiedy wypłacane jest to świadczenie?

Termin płatności oznacza, że w tym dniu środki powinny być już na koncie rodzica – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy wtedy przelejemy pieniądze dzień wcześniej – dodaje.

Tutaj wyjątkiem są dzieci dopiero, co urodzone, przysposobione, objęte opieką lub umieszczone w pieczy lub w placówce. Jeśli wniosek w ich sprawie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia, 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca wystąpienia wymienionych zdarzeń – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Agnieszka - Fotolia.com Kiedy ZUS przelewa 500+? Terminy przelewów to: 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

ZUS przypomina, że terminy wypłat świadczenia 500 plus są stałe i zostały przyznane losowo. Terminy przelewów to: 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Określony termin przyznany jest na cały okres rozliczeniowy, a więc w tym przypadku do 31 maja 2023 r.Rzeczniczka dodaje, że jeżeli wniosek rodzic o 500+ nie został jeszcze rozpatrzony, to wtedy dzień pierwszej wypłaty będzie jednocześnie terminem, w którym będą przelewane środki w następnych miesiącach.Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, wypłata będzie przysługiwała od czerwca br. do maja 2023 r. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, bowiem od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.Osobną kwestią jest maksymalny termin na ustalenie prawa i wypłatę świadczenia 500 plus. Przepisy przewidują, że wniosek złożony do końca kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, wniosek złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w lipcu – do września, a w sierpniu – do października danego roku. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.Nowe wnioski można wysyłać wyłącznie online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portal Empatia lub w bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku są przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymują powiadomienie SMS lub na e-maila. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.Od początku 2022 roku obsługę tzn. przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.