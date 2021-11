500 plus 2022. Co się zmieni? Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie 500 plus będzie można złożyć tylko w formie elektronicznej, wypłata świadczenia będzie możliwa jedynie na konto bankowe, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych - to główne zmiany w programie 500 plus w 2022 roku.

Jakie zmiany w 500 plus w 2022 roku?

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

przez PUE ZUS

przez bankowość elektroniczną

przez platformę EMPATIA

500 plus - warunki przyznawania w 2022

matce lub ojcu

opiekunowi faktycznemu dziecka

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, wprowadza obowiązek składania. Do tej pory, wnioski mogły być składane także w formie papierowej.Kolejną zmianą jest przekazanie obsługi programu Rodzina 500 plus doRodzicom wykluczonym cyfrowo, dla których złożenie wniosku o 500 plus będzie trudnością, ma pomóc ZUS, udostępniając w swoich placówkach stanowiska komputerowe, umożliwiające złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Od 1 stycznia 2022 roku świadczenie 500 plus będzie wypłacaneWnioski o 500+ od przyszłego roku będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną:Ponadto, ma zniknąć obowiązek corocznego składania wniosków. Prawo do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy ma być odnawiane automatycznie.Dotychczasowe świadczenia 500 plus, przyznane przed 1 stycznia 2022 roku, nadal będą wypłacane przez jednostki samorządu aż do 31 maja 2022 roku.Od 1 stycznia 2022 roku do ZUS należy kierować tylko wnioski o nowe świadczenia 500 plus, np. na nowo urodzone dzieci.W roku 2022 świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny.Świadczenie wychowawcze przysługuje zarówno dzieciom wychowywanym w związku małżeńskim, jak i tym wychowywanym w związku nieformalnym. Przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko.Świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko przysługuje:Jeśli rodzice rozwiedzeni, pozostający w separacji lub żyjący w rozłączeniu, sprawują opiekę naprzemienną, to każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, tj. 250 zł. Każde z nich musi jednak złożyć stosowny wniosek.