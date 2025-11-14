Nerwowa końcówka tygodnia

Na rynkach finansowych trwa fala globalnej przeceny, która w piątek objęła zarówno akcje, jak i waluty oraz obligacje. Inwestorzy pozostają wyraźnie zaniepokojeni możliwością opóźnienia kolejnych obniżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną, co skutkuje rosnącą awersją do ryzyka. Szczególnie mocno ucierpiały spółki technologiczne - kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły rano o 0,6%, przedłużając czwartkowy spadek przekraczający 2%. Również kontrakty futures na S&P 500 (-0,3%) i Dow Jones (-0,2%) wskazują na kontynuację negatywnego sentymentu na Wall Street. Niemiecki DAX traci dziś już ponad 0,8%, a nasz rodzimy WIG20 ponad 0,9%.

Przeczytaj także: Srebro rośnie w cieniu politycznego chaosu i ryzyka recesji

Przeczytaj także: Rynek ropy czeka na nowe prognozy

Pogarszające się nastroje to pochodna wypowiedzi przedstawicieli Fed, którzy sygnalizują ostrożność w ocenie sytuacji makroekonomicznej. Inwestorzy obawiają się, że bank centralny nie posiada obecnie wystarczających danych, aby kontynuować luzowanie polityki pieniężnej, co może zmusić Fed do utrzymania „jastrzębiego” nastawienia jeszcze przez dłuższy czas. Jeszcze miesiąc temu rynki niemal zakładały w pełni obniżkę stóp w grudniu – obecnie prawdopodobieństwo takiego ruchu spadło w okolicę 50%.Rynki walutowe również pozostają pod presją. Funt brytyjski stracił 0,5%, osiągając poziom 1,3123 USD i radząc sobie najsłabiej spośród głównych walut. Wyprzedaż została wywołana wzrostem niepewności fiskalnej po tym, jak minister finansów Rachel Reeves zrezygnowała z planów podniesienia podatku dochodowego. Decyzja ta, choć potencjalnie korzystna dla gospodarstw domowych, wywołała gwałtowną wyprzedaż obligacji skarbowych – rentowność brytyjskich gilts wzrosła aż o 10 punktów bazowych do poziomu 4,54%, co wskazuje na rosnące obawy o sposób finansowania deficytu budżetowego.Niepokój pogłębiły także kolejne słabe dane z Chin, wskazujące na wyraźne wyhamowanie aktywności gospodarczej na początku czwartego kwartału. Warto zwrócić uwagę na rekordowy spadek inwestycji oraz wolniejsze tempo wzrostu produkcji przemysłowej, co podważa nadzieje na silne odbicie drugiej co do wielkości gospodarki świata.Na rynku kryptowalut dominują mieszane nastroje. Bitcoin kontynuował spadki, tracąc 1,9% i osiągając poziom 96 844 USD – najniższy od sześciu miesięcy. Z kolei Ethereum nieznacznie zyskało na wartości, rosnąc o 0,4% do poziomu 3 190 USD.W segmencie obligacji rentowność 10-letnich papierów skarbowych USA wzrosła o 1 punkt bazowy do 4,13%, odzwierciedlając niepewność wokół przyszłej ścieżki stóp procentowych. Na rynku surowców ropa Brent podrożała o 1,4%, osiągając poziom 63,89 USD za baryłkę, natomiast cena złota spot wzrosła symbolicznie o 0,1% do 4 176,38 USD za uncję, co sugeruje umiarkowane poszukiwanie bezpiecznych aktywów.