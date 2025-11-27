EBC sygnalizuje zagrożenia

Europejski Bank Centralny w najnowszym półrocznym raporcie o stabilności finansowej ostrzegł przed narastającymi zagrożeniami dla równowagi systemu finansowego w strefie euro. Wskazano, że ryzyka pozostają podwyższone, a ich źródłem są przede wszystkim wysokie wyceny aktywów, rosnące zadłużenie publiczne oraz strukturalne słabości rynków finansowych.

Przeczytaj także: Nvidia bije oczekiwania i prognozuje dalszy wzrost przychodów

Przeczytaj także: Pragmatyczny zwrot w Białym Domu

Jednym z kluczowych źródeł niepokoju są utrzymujące się wysokie wyceny aktywów, zwłaszcza w segmencie spółek działających w obszarze sztucznej inteligencji. EBC zwraca uwagę, że silna koncentracja kapitału w tym sektorze może w przypadku korekty doprowadzić do gwałtownych wahań cen na rynkach akcji. Chociaż obecna sytuacja nie przypomina bańki internetowej z lat 90., to rosnąca liczba inwestorów zaczyna kwestionować zasadność aktualnych wycen, co przyczyniło się do spadków m.in. indeksu S&P 500. Wiceprezes EBC, Luis de Guindos, zaznaczył jednak, że w przeciwieństwie do firm z czasów bańki dot-com, obecne przedsiębiorstwa AI dysponują realnymi modelami biznesowymi oraz generują przychody, co znacząco ogranicza ryzyko powstania spekulacyjnej bańki.Drugim istotnym źródłem ryzyka pozostaje wysoki poziom zadłużenia publicznego w niektórych rozwiniętych gospodarkach, który może destabilizować rynek obligacji, wpływać na przepływy kapitałowe i powodować wahania kursów walut. Szczególnie narażona na te zagrożenia jest Francja, gdzie rosnący deficyt budżetowy i poziom długu publicznego wywołują rosnące obawy o stabilność fiskalną.Raport EBC wskazuje również na strukturalne słabości rynków finansowych. Zagrożenia wynikają m.in. z niedopasowanej płynności funduszy inwestycyjnych i wysokiego zadłużenia funduszy hedgingowych. W warunkach rynkowej zmienności te czynniki mogą potęgować stres systemowy i prowadzić do pogłębienia zawirowań. Niepewność w globalnym handlu, mimo pewnego złagodzenia od kwietnia, nadal negatywnie wpływa na nastroje inwestorów. Dodatkowo, rosnący udział inwestorów szczególnie wrażliwych na zmiany cen może osłabiać zdolność rynku do absorpcji ryzyka związanego z wysokim poziomem długu publicznego w strefie euro.Dziś o godzinie 13:30 opublikowany zostanie protokół z październikowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Rynek zakłada z około 85% prawdopodobieństwem, że amerykańska Rezerwa Federalna zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych podczas najbliższego posiedzenia (9-10 grudnia). Jednocześnie z 97% prawdopodobieństwem przewiduje się, że EBC utrzyma obecny poziom stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym tydzień później. Choć oczekiwania te mogą sprzyjać umocnieniu euro względem dolara, kurs głównej pary walutowej utrzymuje się obecnie na poziomie 1.1593, konsolidując się w zakresie 160 pipsów od miesiąca.