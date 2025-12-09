Mapa zadłużenia Polski: gdzie Polacy mają największe długi?

Są w Polsce regiony, gdzie długi mieszkańców liczone są w milionach, są też i takie, gdzie dłużnicy mają do oddania już "tylko" setki tysięcy złotych. Najnowsze dane KRD pokazują, że geografia zadłużenia w Polsce jest wyjątkowo nierówna. Górny Śląsk i północ kraju toną w zobowiązaniach, podczas gdy Podkarpacie i Małopolska spłacają rachunki najbardziej terminowo w całym kraju. Co stoi za tymi różnicami i gdzie zazwyczaj mieszka "rzetelny dłużnik"?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które miasta i powiaty są najbardziej zadłużone w przeliczeniu na 1000 mieszkańców?

Dlaczego Górny Śląsk i Pomorze dominują w rankingach zadłużenia?

Co wyróżnia Podkarpacie i Małopolskę?

Jakie czynniki społeczne i gospodarcze wpływają na poziom zadłużenia mieszkańców?



Wałbrzych liderem indywidualnym, Górny Śląsk zbiorowym

Wysoki poziom zadłużenia na Górnym Śląsku to efekt złożonych procesów społeczno-ekonomicznych. Region ten od dekad zmaga się ze skutkami transformacji gospodarczej – od przemysłu ciężkiego do bardziej zróżnicowanej gospodarki. Mimo że płace są tu zbliżone do średniej krajowej, a bezrobocie niskie, mamy do czynienia z wysokimi kosztami życia, charakterystycznymi dla aglomeracji miejskich.



Tu także są odczuwane skutki depopulacji i migracji młodych i lepiej wykształconych mieszkańców. W aglomeracji śląskiej często spotykamy osoby starsze i nieaktywne zawodowo, które mają ograniczone możliwości uregulowania zobowiązań. To sprawia, że trudniej je spłacać i łatwiej wpaść w spiralę zadłużenia – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

10 miast na prawach powiatu z najwyższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców Szóstą pozycję zajmuje Włocławek z kwotą 2,2 mln zł

Powiaty: sztumski, nowodworski i malborski – co 11. mieszkaniec z problemami

W powiatach nastawionych na turystów i rolnictwo widać zjawisko sezonowego zadłużenia. Gospodarstwa domowe mają dobre dochody latem, kiedy dopisują goście, a także jesienią po zbiorach. Ale zimą je konsumują, co powoduje, że „finansowa kołdra” robi się za krótka i nie starcza już pieniędzy do kolejnego sezonu. Kiedy cykl pożyczania pieniędzy na pokrycie wydatków się powtarza, łatwo wpaść w poważne problemy – wyjaśnia Adam Łącki.

10 powiatów z najwyższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców Wśród powiatów ziemskich o najwyższym zadłużeniu na 1000 mieszkańców prym wiodą położone na Pomorzu: sztumski, nowodworski i malborski

Tarnobrzeg, Rzeszów i Krosno płacą najsolidniej

Niskie koszty życia, bardziej oszczędny styl gospodarowania pieniędzmi i mniejsza skłonność do korzystania z kredytów sprawiają, że wskaźniki zadłużenia południowo-wschodnich powiatach pozytywnie wyróżniają się na tle innych regionów. W windykacji widzimy na co dzień, że zadłużenie nie jest wszędzie takie samo, a proces odzyskiwania pieniędzy wygląda różnie w poszczególnych regionach kraju. Na Śląsku wiele osób ma kilka różnych zobowiązań jednocześnie – kredyt, pożyczkę, zaległe rachunki.



W takiej sytuacji każda złotówka w budżecie jest na wagę złota. To sprawia, że windykacja jest trudniejsza i trwa dłużej. W powiatach pomorskich częstym problemem jest nieregularność dochodów. Dłużnicy spłacają zobowiązania wtedy, gdy mają sezonową pracę, a później znowu przestają. Dlatego tam pomaga rozłożenie spłaty na raty dopasowane do rytmu zarobków – tłumaczy Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

10 miast na prawach powiatu z najniższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców Najlepiej wypada Tarnobrzeg, gdzie 1000 mieszkańców ma do spłacenia niespełna 654 tys. zł

Podkarpacie i Małopolska – mniej kredytów, mniej do oddania

Dane KRD pokazują, że mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski są najbardziej rzetelnymi płatnikami w kraju. Wynika to z niższych kosztów życia, w efekcie czego mieszkańcy nie są zmuszeni sięgać po pożyczki konsumpcyjne oraz silnych więzi społecznych, które sprawiają, że nikt nie chce żyć z odium dłużnika. Wpływ ma także bardziej zachowawcze podejście do kredytów.



Silne więzi rodzinne i sąsiedzkie powodują też, że w razie kłopotów częściej sięga się po pomoc otoczenia niż idzie do banku. W tych regionach poziom aktywności kredytowej jest jednym z najniższych w Polsce, a to automatycznie ogranicza ryzyko zadłużenia – podsumowuje Jakub Kostecki.