Nvidia bije oczekiwania i prognozuje dalszy wzrost przychodów

2025-11-20 12:46

Nvidia zaprezentowała imponujące wyniki finansowe za III kwartał roku fiskalnego 2025 oraz przedstawiła optymistyczną prognozę na kolejne miesiące. Przychody spółki wzrosły o 62% rok do roku, osiągając poziom 57 mld USD, przewyższając oczekiwania analityków, którzy szacowali je na 55.2 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 1.30 USD wobec prognozowanych 1.26 USD. Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się prognoza na I kwartał 2026 roku fiskalnego - Nvidia oczekuje przychodów rzędu 65 mld USD, czyli aż o 3 mld więcej niż zakładają analitycy. NVDA zakończyła wczorajsza sesję na Wall Street wzrostami 2.85% na poziomie 186.52 USD, a po ogłoszeniu wyników w fazie "post-market" urosła o kolejne 5% do poziomu 196 USD. Indeks NASDAQ100 zyskał wczoraj 1.76% i rośnie dzisiaj o kolejne 0.75%.

Największym źródłem przychodów w NVDA pozostaje dział centrów danych, który wygenerował 51.2 mld USD, wyraźnie przekraczając prognozowane 49.3 mld USD. Sprzedaż chipów do gier osiągnęła 4.3 mld USD, nieco poniżej oczekiwanych 4.4 mld USD. Równocześnie kapitalizacja rynkowa spółki wzrosła do 4.5 bln USD, a jej akcje zdrożały od początku roku o 39%. Nvidia utrzymuje dominującą pozycję na rynku chipów AI, posiadając ponad 90% udziału w tym segmencie.

Ze względu na ograniczenia eksportowe nałożone przez władze amerykańskie, firma nie przewiduje obecnie żadnych przychodów ze sprzedaży chipów AI do Chin. CEO Jensen Huang zdecydowanie odrzuca sugestie o istnieniu "bańki AI", wskazując na utrzymujący się bardzo silny popyt na akceleratory AI. Według prognoz spółki, łączna wartość jej przychodów w nadchodzących kwartałach może przekroczyć 500 mld USD, co potwierdziła także CFO Colette Kress, dodając, że liczba ta będzie nadal rosła.

Wzrost zapotrzebowania na rozwiązania Nvidia tłumaczony jest dynamicznym rozwojem technologii AI w takich obszarach jak robotyka czy przyspieszanie tradycyjnych obliczeń. Firma broni także swoich inwestycji w relacje z takimi podmiotami jak OpenAI czy Anthropic, mimo że część inwestorów obawia się, iż mogą one sztucznie napędzać popyt. Huang zaznacza, że klienci, którzy testowali rozwiązania konkurencji, często wracają do produktów Nvidia – głównie z powodu złożoności systemów AI, w których firma oferuje pełną, zintegrowaną platformę sprzętowo-programową.

Wpływ Nvidia na cały sektor AI pozostaje znaczący. Po ogłoszeniu wyników finansowych wzrosły również notowania firm takich jak CoreWeave czy Nebius. Chociaż konkurenci, tacy jak AMD, Broadcom czy Qualcomm, intensyfikują swoje inwestycje w obszarze sztucznej inteligencji, a operatorzy centrów danych rozważają tworzenie własnych układów scalonych, Nvidia nadal utrzymuje pozycję lidera. Jej kompleksowa oferta obejmująca sprzęt, oprogramowanie i usługi stanowi barierę trudną do pokonania dla rywali.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

