Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Najnowszy raport Santander Consumer Banku pokazuje, że dla niemal połowy polskich rodziców wzrost kosztów życia stanowi główne wyzwanie finansowe tej jesieni. Oprócz tradycyjnych wydatków szkolnych, takich jak wyprawki czy zajęcia dodatkowe, silnie odczuwalne są podwyżki cen żywności, rachunków i innych podstawowych kosztów utrzymania. Aż 74% rodziców planuje pokryć te wydatki z bieżących dochodów, jednak co trzeci musi sięgnąć po oszczędności lub wsparcie instytucji finansowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są główne wyzwania finansowe polskich rodziców jesienią 2025 roku.

Jak duża część rodziców planuje pokryć zwiększone wydatki i skąd biorą dodatkowe środki.

Jakie kategorie wydatków najbardziej obciążają budżety rodzin – od edukacji, przez rachunki, po sezonową garderobę.

Jakie metody finansowania dodatkowych kosztów wybierają rodzice – od oszczędności po produkty bankowe.

Rosnące potrzeby, ograniczone budżety

Jak pokazują wyniki naszego badania, jesienią budżety polskich gospodarstw domowych są obciążone przez wiele mniejszych i większych wydatków z różnych kategorii. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że priorytetyzowanie tych kosztów różni się w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, a także zarobków Polaków.



Na przykład osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44 proc.), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej ten odsetek był najniższy (36 proc.). Wyniki wyglądają zupełnie odwrotnie, gdy mowa jest o wzroście kosztów życia – te najczęściej wymieniały osoby po pięćdziesiątce (53 proc.), a najmłodsi – najrzadziej (49 proc.).



Co ciekawe, również mieszkańcy wsi z mniejszą częstotliwością (44 proc.) niż osoby mieszkające w innych obszarach wskazywały na rosnące koszty życia, z kolei w większym stopniu niż te z miast (18 proc.) na potrzebę przygotowania domu i ogrodu do zimy – mówi Marek Lewandowski, menadżer produktu - kredyt gotówkowy w Santander Consumer Banku.

Jak Polacy płacą za jesienne wydatki?