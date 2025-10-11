eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweWzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

2025-10-11 00:04

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni © wygenerowane przez AI

Najnowszy raport Santander Consumer Banku pokazuje, że dla niemal połowy polskich rodziców wzrost kosztów życia stanowi główne wyzwanie finansowe tej jesieni. Oprócz tradycyjnych wydatków szkolnych, takich jak wyprawki czy zajęcia dodatkowe, silnie odczuwalne są podwyżki cen żywności, rachunków i innych podstawowych kosztów utrzymania. Aż 74% rodziców planuje pokryć te wydatki z bieżących dochodów, jednak co trzeci musi sięgnąć po oszczędności lub wsparcie instytucji finansowych.

Przeczytaj także: Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są główne wyzwania finansowe polskich rodziców jesienią 2025 roku.
  • Jak duża część rodziców planuje pokryć zwiększone wydatki i skąd biorą dodatkowe środki.
  • Jakie kategorie wydatków najbardziej obciążają budżety rodzin – od edukacji, przez rachunki, po sezonową garderobę.
  • Jakie metody finansowania dodatkowych kosztów wybierają rodzice – od oszczędności po produkty bankowe.

Rosnące potrzeby, ograniczone budżety


Kolejna pora roku, to także zmiany w portfelu. Edukacja dzieci, jesienna garderoba czy pierwsze wydatki świąteczne to tylko część wyzwań finansowych, z jakimi mierzą się aktualnie rodzice dzieci w wieku szkolnym.

Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu”, aż 71 proc. respondentów wskazuje na szkolne potrzeby – wyprawki, zajęcia dodatkowe, korepetycje czy wycieczki – jako największe finansowe wyzwanie tej jesieni. W szczególności dotyczy to kobiet – twierdzi tak trzy na cztery z nich (75 proc.) w porównaniu do 67 proc. mężczyzn. To główny wydatek także dla mieszkańców średniej wielkości miast (75 proc.) oraz osób zarabiających w granicach 5000-5999 zł (76 proc.).

Wysoko na liście znalazł się także wzrost kosztów życia (49 proc.) – zwłaszcza wśród osób o najniższych dochodach. Odpowiedziało tak 60 proc. z nich, co jest najwyższym odsetkiem we wszystkich grupach respondentów. 4 na 10 uczestników badania wskazało na wydatki na sezonowe ubrania (41 proc.), a 29 proc. na opłaty związane z serwisowaniem auta. Dla niemal jednej piątej (18 proc.) to zobowiązania finansowe wobec banków w postaci rat kredytów czy pożyczek stanowią największą trudność budżetową.

Okazuje się także, że Polacy część pieniędzy jesienią przeznaczają na przygotowanie swojego domu czy ogrodu na zimę – tę odpowiedź wskazało 15 proc. ankietowanych. Co więcej, część respondentów (12 proc.) zaczyna w tym okresie pierwsze przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, a nieco mniejsza grupa (9 proc.) robi zakupy na Wszystkich Świętych czy Halloween.
Jak pokazują wyniki naszego badania, jesienią budżety polskich gospodarstw domowych są obciążone przez wiele mniejszych i większych wydatków z różnych kategorii. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że priorytetyzowanie tych kosztów różni się w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, a także zarobków Polaków.

Na przykład osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44 proc.), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej ten odsetek był najniższy (36 proc.). Wyniki wyglądają zupełnie odwrotnie, gdy mowa jest o wzroście kosztów życia – te najczęściej wymieniały osoby po pięćdziesiątce (53 proc.), a najmłodsi – najrzadziej (49 proc.).

Co ciekawe, również mieszkańcy wsi z mniejszą częstotliwością (44 proc.) niż osoby mieszkające w innych obszarach wskazywały na rosnące koszty życia, z kolei w większym stopniu niż te z miast (18 proc.) na potrzebę przygotowania domu i ogrodu do zimy – mówi Marek Lewandowski, menadżer produktu - kredyt gotówkowy w Santander Consumer Banku.

Jak Polacy płacą za jesienne wydatki?


Zwiększone zobowiązania pieniężne niejednokrotnie nadwyrężają bieżący budżet, a co za tym idzie, wymagają znalezienia alternatywnych sposobów ich finansowania. I choć niemal trzy czwarte (74 proc.) respondentów zamierza pokryć jesienne wydatki z bieżących dochodów to już blisko 4 na 10 (39 proc.) deklaruje, że będzie musiało sięgnąć po oszczędności.

Dość duży odsetek ankietowanych (36 proc.) wskazał na środki z rządowych planów wsparcia, takich jak 800+ czy 300+, które przez wielu zostaną przeznaczone na zakupy związane z początkiem nowego roku szkolnego. Co ciekawe w przypadku tej odpowiedzi widać znaczącą różnicę w podejściu kobiet oraz mężczyzn (43 proc. wśród pań wobec zaledwie 28 proc. panów).

Z wyników badania można wywnioskować także, że Polacy zamierzają sięgnąć po produkty i usługi instytucji finansowych. W sumie 21 proc. respondentów wskazało na różne sposoby zewnętrznego finansowania w tym – zakupy na raty (7 proc.), karty kredytowe (6 proc.), odroczone płatności (5 proc.) czy kredyty gotówkowe (3 proc.). Mogą one pomóc zwłaszcza przy mniejszych jesiennych wydatkach takich jak zmiana garderoby czy pierwsze świąteczne zakupy. Uczestnicy badania nie wykluczają również pożyczenia środków od najbliższych lub przyjaciół – wskazało tak 5 proc. z nich.


Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-21 lipca 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych rodziców dzieci w wieku szkolnym. Próba n = 1000.
Przeczytaj także: Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków? Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zarządzanie budżetem domowym, finanse domowe, koszty życia, zachowania konsumentów, planowanie budżetu domowego, wydatki gospodarstw domowych, wydatki Polaków

Przeczytaj także

Polacy planują budżet domowy

Polacy planują budżet domowy

Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze

Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze

Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Skąd się bierze wiosenna dziura w budżecie domowym Polaka?

Skąd się bierze wiosenna dziura w budżecie domowym Polaka?

Sytuacja materialna Polaków: dobrostan czy zaciskanie pasa?

Sytuacja materialna Polaków: dobrostan czy zaciskanie pasa?

Polacy a rosnące koszty życia: czy i gdzie poszukamy oszczędności?

Polacy a rosnące koszty życia: czy i gdzie poszukamy oszczędności?

Jesienna chandra rujnuje nastrój i nadwyręża budżet domowy

Jesienna chandra rujnuje nastrój i nadwyręża budżet domowy

Jak Polacy płacą rachunki domowe?

Jak Polacy płacą rachunki domowe?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Gdy AI kradnie nam twarz i głos. Co zrobić, gdy padnie się ofiarą deepfake?

Gdy AI kradnie nam twarz i głos. Co zrobić, gdy padnie się ofiarą deepfake?

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

Ceny kawy rosną w zawrotnym tempie - czy możemy liczyć na poprawę?

Ceny kawy rosną w zawrotnym tempie - czy możemy liczyć na poprawę?

Depresja to milionowe straty w gospodarce, a wellbeing to inwestycja nie benefit

Depresja to milionowe straty w gospodarce, a wellbeing to inwestycja nie benefit

Polskie firmy coraz odważniej inwestują za granicą. Oto najświeższe trendy w BIZ

Polskie firmy coraz odważniej inwestują za granicą. Oto najświeższe trendy w BIZ

OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku

Kosztowny skok w przyszłość? Chmura, SaaS i AI napędzają zmiany, ale czy są warte swojej ceny?

Kosztowny skok w przyszłość? Chmura, SaaS i AI napędzają zmiany, ale czy są warte swojej ceny?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: