Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni
2025-10-11 00:04
Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni © wygenerowane przez AI
Najnowszy raport Santander Consumer Banku pokazuje, że dla niemal połowy polskich rodziców wzrost kosztów życia stanowi główne wyzwanie finansowe tej jesieni. Oprócz tradycyjnych wydatków szkolnych, takich jak wyprawki czy zajęcia dodatkowe, silnie odczuwalne są podwyżki cen żywności, rachunków i innych podstawowych kosztów utrzymania. Aż 74% rodziców planuje pokryć te wydatki z bieżących dochodów, jednak co trzeci musi sięgnąć po oszczędności lub wsparcie instytucji finansowych.
Przeczytaj także: Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są główne wyzwania finansowe polskich rodziców jesienią 2025 roku.
- Jak duża część rodziców planuje pokryć zwiększone wydatki i skąd biorą dodatkowe środki.
- Jakie kategorie wydatków najbardziej obciążają budżety rodzin – od edukacji, przez rachunki, po sezonową garderobę.
- Jakie metody finansowania dodatkowych kosztów wybierają rodzice – od oszczędności po produkty bankowe.
Rosnące potrzeby, ograniczone budżety
Kolejna pora roku, to także zmiany w portfelu. Edukacja dzieci, jesienna garderoba czy pierwsze wydatki świąteczne to tylko część wyzwań finansowych, z jakimi mierzą się aktualnie rodzice dzieci w wieku szkolnym.
Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu”, aż 71 proc. respondentów wskazuje na szkolne potrzeby – wyprawki, zajęcia dodatkowe, korepetycje czy wycieczki – jako największe finansowe wyzwanie tej jesieni. W szczególności dotyczy to kobiet – twierdzi tak trzy na cztery z nich (75 proc.) w porównaniu do 67 proc. mężczyzn. To główny wydatek także dla mieszkańców średniej wielkości miast (75 proc.) oraz osób zarabiających w granicach 5000-5999 zł (76 proc.).
Wysoko na liście znalazł się także wzrost kosztów życia (49 proc.) – zwłaszcza wśród osób o najniższych dochodach. Odpowiedziało tak 60 proc. z nich, co jest najwyższym odsetkiem we wszystkich grupach respondentów. 4 na 10 uczestników badania wskazało na wydatki na sezonowe ubrania (41 proc.), a 29 proc. na opłaty związane z serwisowaniem auta. Dla niemal jednej piątej (18 proc.) to zobowiązania finansowe wobec banków w postaci rat kredytów czy pożyczek stanowią największą trudność budżetową.
Okazuje się także, że Polacy część pieniędzy jesienią przeznaczają na przygotowanie swojego domu czy ogrodu na zimę – tę odpowiedź wskazało 15 proc. ankietowanych. Co więcej, część respondentów (12 proc.) zaczyna w tym okresie pierwsze przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, a nieco mniejsza grupa (9 proc.) robi zakupy na Wszystkich Świętych czy Halloween.
Jak pokazują wyniki naszego badania, jesienią budżety polskich gospodarstw domowych są obciążone przez wiele mniejszych i większych wydatków z różnych kategorii. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że priorytetyzowanie tych kosztów różni się w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, a także zarobków Polaków.
Na przykład osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44 proc.), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej ten odsetek był najniższy (36 proc.). Wyniki wyglądają zupełnie odwrotnie, gdy mowa jest o wzroście kosztów życia – te najczęściej wymieniały osoby po pięćdziesiątce (53 proc.), a najmłodsi – najrzadziej (49 proc.).
Co ciekawe, również mieszkańcy wsi z mniejszą częstotliwością (44 proc.) niż osoby mieszkające w innych obszarach wskazywały na rosnące koszty życia, z kolei w większym stopniu niż te z miast (18 proc.) na potrzebę przygotowania domu i ogrodu do zimy – mówi Marek Lewandowski, menadżer produktu - kredyt gotówkowy w Santander Consumer Banku.
Jak Polacy płacą za jesienne wydatki?
Zwiększone zobowiązania pieniężne niejednokrotnie nadwyrężają bieżący budżet, a co za tym idzie, wymagają znalezienia alternatywnych sposobów ich finansowania. I choć niemal trzy czwarte (74 proc.) respondentów zamierza pokryć jesienne wydatki z bieżących dochodów to już blisko 4 na 10 (39 proc.) deklaruje, że będzie musiało sięgnąć po oszczędności.
Dość duży odsetek ankietowanych (36 proc.) wskazał na środki z rządowych planów wsparcia, takich jak 800+ czy 300+, które przez wielu zostaną przeznaczone na zakupy związane z początkiem nowego roku szkolnego. Co ciekawe w przypadku tej odpowiedzi widać znaczącą różnicę w podejściu kobiet oraz mężczyzn (43 proc. wśród pań wobec zaledwie 28 proc. panów).
Z wyników badania można wywnioskować także, że Polacy zamierzają sięgnąć po produkty i usługi instytucji finansowych. W sumie 21 proc. respondentów wskazało na różne sposoby zewnętrznego finansowania w tym – zakupy na raty (7 proc.), karty kredytowe (6 proc.), odroczone płatności (5 proc.) czy kredyty gotówkowe (3 proc.). Mogą one pomóc zwłaszcza przy mniejszych jesiennych wydatkach takich jak zmiana garderoby czy pierwsze świąteczne zakupy. Uczestnicy badania nie wykluczają również pożyczenia środków od najbliższych lub przyjaciół – wskazało tak 5 proc. z nich.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-21 lipca 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych rodziców dzieci w wieku szkolnym. Próba n = 1000.
Przeczytaj także: Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)