Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Do inwestowania pieniędzy statystyczny Kowalski podchodzi ostrożnie i z dystansem – wynika z badania „Finanse Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium. Zaledwie 13 proc. badanych lokuje swoje oszczędności, co w dużej mierze wynikać może z ciągle niewielkiej wiedzy o rynkach finansowych. Respondenci cenią przede wszystkim inwestycje bezpieczne i stabilne, a największą popularnością cieszą się programy emerytalne, surowce i nieruchomości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków inwestuje swoje oszczędności i jakie kwoty najczęściej lokują?

Jakie formy inwestowania są najlepiej rozpoznawalne i najczęściej wybierane?

Dlaczego Polacy wolą bezpieczeństwo i stabilność zamiast wyższego zysku?

Jakie oczekiwania wobec produktów inwestycyjnych mają polscy konsumenci?

Badanie potwierdza, że Polacy wciąż najbardziej cenią bezpieczeństwo, co bardziej utożsamiać można z oszczędzaniem niż inwestowaniem. Tym niemniej właśnie od oszczędzania często rozpoczyna się przygoda z inwestycjami. Polacy są więc na początku swojej drogi, by stać się bardziej świadomymi uczestnikami rynku kapitałowego, co zresztą sami dobrze wiedzą, gdyż większość z nich nie deklaruje dobrej znajomości praw rynku. Oznacza to, że edukacja pozostaje jednym z kluczowych czynników wspierających Polaków w rozpoczęciu swojej przygody z inwestycjami — komentuje Łukasz Bugaj, starszy analityk finansowy w biurze maklerskim Banku Millennium. — Dobrze, że duża część respondentów dostrzega zalety lokowania nawet niewielkich, ale regularnie inwestowanych kwot. To dobry punkt startowy, na którym będzie można w przyszłości zwiększać zaangażowanie wraz z postępującym bogaceniem się społeczeństwa i miejmy także nadzieję, że rosnącym jego obeznaniem z rynkami finansowymi.