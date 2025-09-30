Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem
2025-09-30 00:45
Oszczędzanie wygrywa z inwestowaniem © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ilu Polaków inwestuje swoje oszczędności i jakie kwoty najczęściej lokują?
- Jakie formy inwestowania są najlepiej rozpoznawalne i najczęściej wybierane?
- Dlaczego Polacy wolą bezpieczeństwo i stabilność zamiast wyższego zysku?
- Jakie oczekiwania wobec produktów inwestycyjnych mają polscy konsumenci?
Postawy wobec oszczędzania i inwestowania
Z najnowszej odsłony badania wynika, że Polacy niezbyt pozytywnie oceniają swoją wiedzę na temat inwestowania - prawie połowa respondentów ocenia ją jako przeciętną, a co trzeci - jako słabą. Zaledwie 12 proc. deklaruje dobrą znajomość zagadnień inwestycyjnych.
Wiedza o inwestowaniu
Wśród najbardziej rozpoznawalnych form lokowania pieniędzy respondenci wskazują: nieruchomości, ziemię, obligacje, surowce i akcje. Wszystkie te odpowiedzi osiągnęły wskazania w przedziale 61-72 proc. Dla porównania, tylko 16 proc. Polaków zna taki produkt jak lokata strukturyzowana. W przypadku niemal wszystkich produktów lub sposobów inwestowania wymienionych w badaniu, odsetek osób deklarujących brak zainteresowania wynosi od 47 proc. w przypadku surowców do aż 71 proc. w przypadku lokat strukturyzowanych.
Plany dotyczące produktów inwestycyjnych
Uczestnicy badania nie wykazują też dużego apetytu na inwestowanie. Inwestuje tylko 13 proc. z nich, choć i tak jest to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku i o 5 punktów procentowych w porównaniu do 2023 roku. Chętniej inwestują mężczyźni (deklaruje tak 15 proc. badanych) niż kobiety (11 proc. odpowiedzi). Przeciętny polski inwestor to mężczyzna w średnim wieku, który mieszka w dużym mieście i ma wyższe wykształcenie.
W co inwestują Polacy? Największa grupa (27 proc.) deklaruje, że korzysta z programów emerytalnych oferowanych przez pracodawcę, a niemal co czwarty respondent (24 proc.) - inwestuje w surowce. W dalszej kolejności respondenci wymieniali: produkty emerytalne (22 proc.), nieruchomości i ziemię (po 16 proc.) oraz surowce (15 proc.). Lokaty strukturyzowane pozostają produktem niszowym, korzystanie z nich deklaruje 9-procent respondentów.
Tylko 5 proc. respondentów inwestuje miesięcznie powyżej 5 000 zł. Najczęściej jest to między 100 a 500 zł miesięcznie - na taki przedział wskazuje 34 proc. uczestników badania.
Najczęstszą motywacją do inwestowania jest - jak deklarują respondenci - zabezpieczenie przyszłości swojej lub dzieci (59 proc.), ochrona pieniędzy przed inflacją (49 proc.) i chęć pomnażania kapitału (44 proc.). Tylko 7 proc. badanych jako powód inwestowania wskazuje zainteresowanie rynkami inwestycyjnymi.
Zwyczaje inwestycyjne
Największa grupa inwestorów (46 proc.) określa swój styl inwestowania jako stabilny, czyli akceptuje tylko niewielkie wahania wartości inwestycji i niewielkie ryzyko, lub umiarkowany (33 proc.) - charakteryzujący się umiarkowanymi, okresowymi wahaniami wartości inwestycji i średnim ryzykiem. Tylko 4 proc. inwestujących decyduje się na dynamiczną strategię (gwałtowne, okresowe wzrosty i spadki wartości inwestycji oraz spore ryzyko).
Co ciekawe, aż 17 proc. respondentów nie potrafi określić swojego stylu inwestowania.
Polakom w lokowaniu lub inwestowaniu pieniędzy wciąż bardziej zależy na bezpieczeństwie niż na wyższym zysku - taki pogląd podziela 63 proc. respondentów. Tylko 16 proc. uczestników badania byłoby gotowych zaryzykować, by osiągnąć większy zysk. Dostrzegają oni jednak zarówno zalety regularnego oszczędzania (76 proc.), jak i inwestowania nawet niewielkich kwot (60 proc.). 57 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że inwestycje są dla osób, które dobrze się na tym znają, a połowa (50 proc.) utożsamia inwestowanie z zamrożeniem gotówki na długi czas. 45 proc. pytanych jest zdania, że inwestowanie poświęca dużo czasu, a 40 proc. że jest przeznaczone dla osób zamożnych. Zaledwie co piąty uczestnik badania (18 proc.) deklaruje, że czuje się pewnie w temacie finansów i inwestowania.
Badanie potwierdza, że Polacy wciąż najbardziej cenią bezpieczeństwo, co bardziej utożsamiać można z oszczędzaniem niż inwestowaniem. Tym niemniej właśnie od oszczędzania często rozpoczyna się przygoda z inwestycjami. Polacy są więc na początku swojej drogi, by stać się bardziej świadomymi uczestnikami rynku kapitałowego, co zresztą sami dobrze wiedzą, gdyż większość z nich nie deklaruje dobrej znajomości praw rynku. Oznacza to, że edukacja pozostaje jednym z kluczowych czynników wspierających Polaków w rozpoczęciu swojej przygody z inwestycjami — komentuje Łukasz Bugaj, starszy analityk finansowy w biurze maklerskim Banku Millennium. — Dobrze, że duża część respondentów dostrzega zalety lokowania nawet niewielkich, ale regularnie inwestowanych kwot. To dobry punkt startowy, na którym będzie można w przyszłości zwiększać zaangażowanie wraz z postępującym bogaceniem się społeczeństwa i miejmy także nadzieję, że rosnącym jego obeznaniem z rynkami finansowymi.
W badaniu "Finanse Polaków" respondenci zostali także zapytani o swoje oczekiwania wobec produktów inwestycyjnych. Pięć najpopularniejszych odpowiedzi to: niskie opłaty za obsługę produktu (84 proc.), niskie ryzyko i bezpieczeństwo (83 proc.), elastyczność rozumiana jako możliwość wycofania środków bez opłat oraz dowolność wpłat (83 proc.), gwarancja kapitału (83 proc.) i niski próg finansowy rozpoczęcia inwestowania (72 proc.).
Oczekiwania wobec produktów inwestycyjnych
Badanie “Finanse Polaków” zrealizował w dniach 6-12 czerwca 2025 roku Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Banku Millennium na reprezentatywnej próbie 1046 osób metodą CAWI.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
