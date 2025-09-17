Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Co 3. Polak kontroluje wydatki nawet na wakacjach © pixabay.com

Na co dzień skrupulatnie planujemy budżet, ale na wakacjach pozwalamy sobie na więcej. Z raportu Wakacje.pl wynika, że choć 69% Polaków odkłada na urlop przez cały rok, na miejscu ponad połowa przestaje liczyć każdą złotówkę. Króluje gotówka – wybiera ją aż 79% podróżnych. Co ciekawe, cena nie zawsze decyduje o wyborze kierunku – dla wielu ważniejsze jest spełnianie podróżniczych marzeń i inwestowanie w niezapomniane doświadczenia.

Przeczytaj także: Wakacje w Polsce czy za granicą?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób Polacy finansują wakacyjne wyjazdy?

Dlaczego mimo popularności płatności bezgotówkowych króluje gotówka?

Na co najchętniej wydajemy pieniądze na wakacjach?

Dobry zwyczaj, na urlop nie pożyczaj!

Dominujący model systematycznego oszczędzania przez cały rok świadczy o wysokiej świadomości finansowej i umiejętności długoterminowego planowania. To dowód na to, że Polacy cenią sobie spokój ducha i komfort, jaki daje brak nagłych obciążeń finansowych. Niewielki odsetek osób decydujących się na finansowanie wyjazdu z pożyczonych środków podkreśla odpowiedzialność i preferencję dla stabilnych rozwiązań ​– komentuje Michał Maciąga, Chief Value Creation Officer Wakacje.pl. & Travelplanet.pl & Invia CEE.



Płacimy za dobre doświadczenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy wybierając kierunek wyjazdu bierzesz pod uwagę poziom cen? Dla 32% badanych cena, choć ważna, często ustępuje miejsca pragnieniu poznania konkretnego kraju Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Polacy potrafią być elastyczni w planowaniu wakacji. Chociaż cena ma znaczenie, przede wszystkim dążą do realizacji swoich podróżniczych marzeń i szukają równowagi między atrakcyjnością miejsca a kosztami wycieczki. Rosnąca popularność all inclusive i wyjazdów z biurami podróży wskazuje na poszukiwanie komfortu, ale i przewidywalności wydatków – zaznacza Mateusz Jarzębowicz, PL Head of Travel Supply Wakacje.pI & Travelplanet.pl & Invia CEE, i dodaje:



Decyzje zakupowe podczas wyjazdów, w tym te dotyczące wydatków na miejscu, są silnie podyktowane nie tylko kwestiami ekonomicznymi, ale również codziennymi przyzwyczajeniami oraz indywidualnymi preferencjami. Osoby ceniące pełną kontrolę nad budżetem, często z natury bardziej analityczne i ostrożne, będą skrupulatniej analizować koszty na miejscu. Z kolei dla tych, którzy szukają maksymalnego komfortu i beztroski, cena schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca spontanicznym przyjemnościom.



Na wakacjach nie chcemy myśleć o wydatkach

Doświadczenia z wakacji bezcenne, ale ...

Przedział 1000-3000 zł jako najczęstszy wydatek na dodatkowe atrakcje świadczy o tym, że dla wielu turystów pakiet z biura podróży jest bazą, ale nie wyczerpuje wszystkich ich potrzeb. Polacy chętnie inwestują w dodatkowe doświadczenia, które wzbogacają ich urlop i pozwalają na głębsze poznanie destynacji. Widoczna jest też segmentacja rynku – od osób oszczędnych, przez tych z umiarkowanym budżetem, aż po segment, który świadomie wydaje powyżej 5000 zł na luksus i pełnię wrażeń. To potwierdza, że polski rynek turystyczny jest zróżnicowany, a turyści coraz śmielej personalizują swoje wakacje, niezależnie od tego, czy podróżują indywidualnie, czy z biurem podróży – zaznacza Anna Podpora, CEE Head of Travel Supply Research & Analytics Wakacje.pl & Travelplanet.pl & Invia CEE.

Banknot... is the king!

Dominacja gotówki, szczególnie tej wymienianej przed wyjazdem, świadczy o silnym zakorzenieniu tej metody, która dla wielu jest synonimem bezpieczeństwa i kontroli nad budżetem. Fizyczne posiadanie pieniędzy i obserwowanie, jak dosłownie 'znikają' z portfela, często pomaga lepiej panować nad wydatkami. Pozwala także łagodzić potencjalne obawy związane z ryzykiem walutowym – kupując walutę przed wyjazdem, znamy jej kurs przeliczeniowy. Jednakże powszechność kart bankowych w PLN oraz rosnące wykorzystanie kart walutowych dowodzi pragmatyzmu i poszukiwania optymalnych rozwiązań finansowych, niezależnie od wieku. Co najbardziej interesujące, wyniki wyraźnie pokazują wiodącą rolę młodszych pokoleń w adaptacji innowacyjnych metod płatności, takich jak aplikacje finansowe i wirtualne portfele. To potwierdza dynamiczną ewolucję zachowań konsumenckich, gdzie młodzi ludzie są uczestnikami, a nierzadko i twórcami cyfrowej transformacji również w kontekście zarządzania finansami podczas podróży – ​podkreśla Radosław Tomczyk, CEE Chief Digital Transformation Officer Wakacje.pl & Travelplanet.pl & Invia CEE.

Polacy to świadomi i rozsądni podróżnicy