eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowePieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

2025-09-17 00:45

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Co 3. Polak kontroluje wydatki nawet na wakacjach © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Na co dzień skrupulatnie planujemy budżet, ale na wakacjach pozwalamy sobie na więcej. Z raportu Wakacje.pl wynika, że choć 69% Polaków odkłada na urlop przez cały rok, na miejscu ponad połowa przestaje liczyć każdą złotówkę. Króluje gotówka – wybiera ją aż 79% podróżnych. Co ciekawe, cena nie zawsze decyduje o wyborze kierunku – dla wielu ważniejsze jest spełnianie podróżniczych marzeń i inwestowanie w niezapomniane doświadczenia.

Przeczytaj także: Wakacje w Polsce czy za granicą?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W jaki sposób Polacy finansują wakacyjne wyjazdy?
  • Dlaczego mimo popularności płatności bezgotówkowych króluje gotówka?
  • Na co najchętniej wydajemy pieniądze na wakacjach?
Polacy podchodzą do finansowania wakacji w sposób przemyślany. Jak wynika z raportu marki Wakacje.pl “Pieniądze na wakacjach”, zdecydowana większość badanych, bo aż 69%, oszczędzała na wakacyjny wyjazd przez cały rok.

Taka strategia regularnego odkładania mniejszych kwot jest mniej obciążająca dla domowego budżetu niż jednorazowy większy wydatek. Dla rodzin, w których partnerzy zarabiają do 5 tys. zł netto, planowanie i rozłożenie kosztów w czasie stanowi klucz do realizacji wakacyjnych marzeń.
Źródła finansowania wakacji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Źródła finansowania wakacji

Zdecydowana większość badanych, bo aż 69%, oszczędzała na wakacyjny wyjazd przez cały rok

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Osoby o wyższych dochodach, zarabiające powyżej 5 tys. zł netto, częściej decydują się na pokrycie kosztów wyjazdu z bieżącej pensji – taką opcję wskazało 22% badanych.

Dobry zwyczaj, na urlop nie pożyczaj!


Polacy wykazują dużą ostrożność w kwestii zadłużania się na cele turystyczne. Zaledwie 7% podróżnych zadeklarowało, że sfinansowałoby wyjazd pożyczonymi pieniędzmi, 12 proc. bierze taką ewentualność pod uwagę:
Gotowość do wzięcia pożyczki na wakacje
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Gotowość do wzięcia pożyczki na wakacje

Polacy wykazują dużą ostrożność w kwestii zadłużania się na cele turystyczne

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Dominujący model systematycznego oszczędzania przez cały rok świadczy o wysokiej świadomości finansowej i umiejętności długoterminowego planowania. To dowód na to, że Polacy cenią sobie spokój ducha i komfort, jaki daje brak nagłych obciążeń finansowych. Niewielki odsetek osób decydujących się na finansowanie wyjazdu z pożyczonych środków podkreśla odpowiedzialność i preferencję dla stabilnych rozwiązań ​– komentuje Michał Maciąga, Chief Value Creation Officer Wakacje.pl. & Travelplanet.pl & Invia CEE.

Płacimy za dobre doświadczenia


Podczas wyboru wakacyjnej destynacji Polacy kierowali się wieloma czynnikami. Dla 32% badanych cena, choć ważna, często ustępuje miejsca pragnieniu poznania konkretnego kraju czy regionu.
Czy wybierając kierunek wyjazdu bierzesz pod uwagę poziom cen?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Czy wybierając kierunek wyjazdu bierzesz pod uwagę poziom cen?

Dla 32% badanych cena, choć ważna, często ustępuje miejsca pragnieniu poznania konkretnego kraju

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Polacy potrafią być elastyczni w planowaniu wakacji. Chociaż cena ma znaczenie, przede wszystkim dążą do realizacji swoich podróżniczych marzeń i szukają równowagi między atrakcyjnością miejsca a kosztami wycieczki. Rosnąca popularność all inclusive i wyjazdów z biurami podróży wskazuje na poszukiwanie komfortu, ale i przewidywalności wydatków – zaznacza Mateusz Jarzębowicz, PL Head of Travel Supply Wakacje.pI & Travelplanet.pl & Invia CEE, i dodaje:

Decyzje zakupowe podczas wyjazdów, w tym te dotyczące wydatków na miejscu, są silnie podyktowane nie tylko kwestiami ekonomicznymi, ale również codziennymi przyzwyczajeniami oraz indywidualnymi preferencjami. Osoby ceniące pełną kontrolę nad budżetem, często z natury bardziej analityczne i ostrożne, będą skrupulatniej analizować koszty na miejscu. Z kolei dla tych, którzy szukają maksymalnego komfortu i beztroski, cena schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca spontanicznym przyjemnościom.

Na wakacjach nie chcemy myśleć o wydatkach


Na wakacyjny zagraniczny wyjazd oszczędzamy przez cały rok, jednak na miejscu nie chcemy pilnować wydatków. Finansowa dyscyplina, której trzymamy się na co dzień, dla wielu podróżnych przestaje obowiązywać po przylocie do innego kraju.

Ponad połowa badanych (57%) uważa, że wakacje to czas, kiedy może sobie pozwolić na więcej.

Jednocześnie 33% osób kontroluje wydatki tak samo jak na co dzień, a 10% twierdzi, że na wyjazdach all inclusive nie trzeba wydawać na nic poza już opłaconym wyjazdem.

Z wiekiem nieznacznie maleje chęć do wakacyjnej „rozrzutności” – przede wszystkim dla najmłodszych badanych wakacje są czasem, kiedy można sobie pozwolić na większą swobodę finansową. Starsi urlopowicze nie są już tak chętni do spontanicznych wydatków.
Czy wakacje to czas większej swobody w wydawaniu pieniędzy?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Czy wakacje to czas większej swobody w wydawaniu pieniędzy?

Co 3. Polak kontroluje wydatki także podczas wakacji

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Doświadczenia z wakacji bezcenne, ale ...


Z wakacji chcemy wrócić wypoczęci i z dobrymi wspomnieniami. Na miejscu płacimy więc za dodatkowe atrakcje i aktywności, żeby naładować baterie na resztę roku.
Przedział 1000-3000 zł jako najczęstszy wydatek na dodatkowe atrakcje świadczy o tym, że dla wielu turystów pakiet z biura podróży jest bazą, ale nie wyczerpuje wszystkich ich potrzeb. Polacy chętnie inwestują w dodatkowe doświadczenia, które wzbogacają ich urlop i pozwalają na głębsze poznanie destynacji. Widoczna jest też segmentacja rynku – od osób oszczędnych, przez tych z umiarkowanym budżetem, aż po segment, który świadomie wydaje powyżej 5000 zł na luksus i pełnię wrażeń. To potwierdza, że polski rynek turystyczny jest zróżnicowany, a turyści coraz śmielej personalizują swoje wakacje, niezależnie od tego, czy podróżują indywidualnie, czy z biurem podróży – zaznacza Anna Podpora, CEE Head of Travel Supply Research & Analytics Wakacje.pl & Travelplanet.pl & Invia CEE.

Wydatki poza ceną samej wycieczki
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki poza ceną samej wycieczki

Przedział 1000-3000 zł to najczęstszy wydatek na dodatkowe atrakcje

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Banknot... is the king!


Gotówka wciąż odgrywa kluczową rolę podczas wakacyjnych wyjazdów. Ponad połowa badanych (54%) deklaruje, że płaci fizycznymi pieniędzmi, które wymienia przed wyjazdem, 25% podróżnych robi to już na miejscu. Łącznie daje to 79% osób korzystających z gotówki na urlopie.

Rośnie jednak znaczenie płatności bezgotówkowych. Kartą bankową płaci na wyjeździe 32% badanych, a karta walutowa, wydana przez bank respondenta, jest wybierana przez 25% osób.
Sposoby płacenia podczas wakacji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Sposoby płacenia podczas wakacji

54% płaci w wakacje gotówką zakupioną przed wyjazdem

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Nowoczesne formy płatności, choć mniej popularne, zyskują na znaczeniu, zwłaszcza wśród młodszych grup demograficznych. Aplikacją finansową lub kartą powiązaną z taką aplikacją płaci 21% badanych, natomiast wirtualnym portfelem (np. Google Pay, Apple Pay) 13%. Te metody są najchętniej wybierane przez najmłodszych urlopowiczów, co jest zgodne z ogólnoświatowym trendem cyfryzacji płatności i preferencji młodego pokolenia w zakresie korzystania z technologii mobilnych.
Dominacja gotówki, szczególnie tej wymienianej przed wyjazdem, świadczy o silnym zakorzenieniu tej metody, która dla wielu jest synonimem bezpieczeństwa i kontroli nad budżetem. Fizyczne posiadanie pieniędzy i obserwowanie, jak dosłownie 'znikają' z portfela, często pomaga lepiej panować nad wydatkami. Pozwala także łagodzić potencjalne obawy związane z ryzykiem walutowym – kupując walutę przed wyjazdem, znamy jej kurs przeliczeniowy. Jednakże powszechność kart bankowych w PLN oraz rosnące wykorzystanie kart walutowych dowodzi pragmatyzmu i poszukiwania optymalnych rozwiązań finansowych, niezależnie od wieku. Co najbardziej interesujące, wyniki wyraźnie pokazują wiodącą rolę młodszych pokoleń w adaptacji innowacyjnych metod płatności, takich jak aplikacje finansowe i wirtualne portfele. To potwierdza dynamiczną ewolucję zachowań konsumenckich, gdzie młodzi ludzie są uczestnikami, a nierzadko i twórcami cyfrowej transformacji również w kontekście zarządzania finansami podczas podróży – ​podkreśla Radosław Tomczyk, CEE Chief Digital Transformation Officer Wakacje.pl & Travelplanet.pl & Invia CEE.

Polacy to świadomi i rozsądni podróżnicy


Raport Wakacje.pl pokazuje obraz Polaków jako dojrzałych i świadomych podróżników. Podstawą wakacyjnego budżetu jest dla nich rozsądne planowanie, ale choć wrażliwi na ceny, nie stawiają ich ponad wszystko. Wybór destynacji często podyktowany jest chęcią odwiedzenia konkretnego miejsca, a nie tylko najniższą ceną.

Przeczytaj także: 30% Polaków zaplanowało wakacje za granicą. Jak wyglądały? 30% Polaków zaplanowało wakacje za granicą. Jak wyglądały?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wakacje, wakacje 2025, wyjazdy wakacyjne, wydatki Polaków, zachowania konsumentów, urlop wypoczynkowy, zarządzanie budżetem domowym, sposoby płatności

Przeczytaj także

3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje 2025

3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje 2025

I połowa wakacji 2024 głównie w Turcji, Grecji i Egipcie

I połowa wakacji 2024 głównie w Turcji, Grecji i Egipcie

Wakacje droższe niż rok temu i bez śladu węglowego

Wakacje droższe niż rok temu i bez śladu węglowego

Lepszy kredyt na wakacje niż urlop w domu?

Lepszy kredyt na wakacje niż urlop w domu?

Wakacje w Polsce, za granicą czy w domu?

Wakacje w Polsce, za granicą czy w domu?

Wakacje: plany, finanse, obawy

Wakacje: plany, finanse, obawy

Wydatki Polaków na wakacjach 2024: będziemy mniej oszczędzać

Wydatki Polaków na wakacjach 2024: będziemy mniej oszczędzać

Wakacje 2024, czyli urlop pod znakiem oszczędności

Wakacje 2024, czyli urlop pod znakiem oszczędności

Jakie trendy w turystyce niosą wakacje?

Jakie trendy w turystyce niosą wakacje?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuły promowane

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Zadłużenie Polaków: jesteśmy beztroscy, zagubieni, czy zapominalscy?

Zadłużenie Polaków: jesteśmy beztroscy, zagubieni, czy zapominalscy?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

Przejrzystość wynagrodzeń w Polsce: Co trzecia firma przyznaje się do nierówności płacowej

Przejrzystość wynagrodzeń w Polsce: Co trzecia firma przyznaje się do nierówności płacowej

Stres - kiedy pomaga, a kiedy szkodzi? Jak stres wpływa na zdrowie i jak go kontrolować?

Stres - kiedy pomaga, a kiedy szkodzi? Jak stres wpływa na zdrowie i jak go kontrolować?

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Nowe fortele oszustów w sieci. Metody na "konkurs córki" i "likwidowany sklep" zyskują na sile

Nowe fortele oszustów w sieci. Metody na "konkurs córki" i "likwidowany sklep" zyskują na sile

7 rzeczy, których generalny wykonawca oczekuje od podwykonawcy

7 rzeczy, których generalny wykonawca oczekuje od podwykonawcy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: