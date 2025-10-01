Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze
2025-10-01 00:45
Jak wygląda portfel młodych Polaków w 2025 roku? Nowa edycja raportu Young Money Matters pokazuje, że mimo wysokich kosztów życia i ograniczonej dostępności mieszkań, młodzi ludzie nie rezygnują z ambicji – chcą rozwijać kariery, oszczędzać i inwestować. Badanie przeprowadzone w Polsce, Czechach i Rumunii ujawnia, że co trzeci Polak w wieku 18–35 lat nie ma finansowego bufora, a większość liczy na większe wsparcie państwa.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak młodzi Polacy zarządzają swoimi finansami i oszczędnościami?
- Jakie produkty finansowe i inwestycje cieszą się największą popularnością?
- Skąd młodzi czerpią wiedzę o finansach i jakie mają w tym zakresie oczekiwania wobec państwa?
Cook Communications opublikowało najnowszą edycję raportu Young Money Matters 2025, niezależnego, ogólnokrajowego badania dotyczącego finansów młodych Polaków w wieku 18–35 lat. Raport Young Money Matters wnika głęboko w zwyczaje finansowe młodych ludzi – jak zarabiają i wydają pieniądze, w co inwestują, z jakich produktów finansowych korzystają i gdzie szukają porad.
Badanie zostało przeprowadzone równocześnie w Polsce, Czechach i Rumunii, po 1 000 respondentów w każdym kraju, z uwzględnieniem wszystkich regionów administracyjnych, by w pełni oddać obraz sytuacji młodych ludzi w całym kraju.
Ponad połowa badanych (56 proc.) mieszka z partnerem lub rodziną, a prawie jedna czwarta (23 proc.) wciąż pozostaje przy rodzicach lub innych krewnych.
Odsetek młodych korzystających z kredytów hipotecznych wynosi obecnie 13 proc. Mimo rosnącej dostępności kredytów, wysokie ceny nieruchomości w największych miastach i ograniczony rynek wynajmu sprawiają, że zakup własnego mieszkania pozostaje ambitnym, ale trudnym do osiągnięcia celem.
Zakup typowego nowego mieszkania wymaga od przeciętnego Polaka zainwestowania równowartości 7,9 rocznych pensji brutto, a w Warszawie – aż 8,9 rocznych pensji. Średni koszt wynajmu w stolicy wynosi 16,7 € za m² miesięcznie, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań. 73 proc. badanych deklaruje potrzebę większego wsparcia państwa w tym obszarze.
68 proc. młodych Polaków jest gotowych wyjechać za granicę w celu rozwoju zawodowego lub zwiększenia dochodów, najczęściej do krajów Unii Europejskiej (56 proc.) lub USA (36 proc.). Jednocześnie młodzi wciąż odczuwają skutki wysokich kosztów życia – 60 proc. spodziewa się dalszego wzrostu wydatków w ciągu nadchodzącego roku.
Średnie oszczędności młodego Polaka odpowiadają około 2,4-miesięcznemu wynagrodzeniu, lecz co trzeci badany (33 proc.) ma środki wystarczające najwyżej na miesiąc życia. Brak finansowego bufora jest szczególnie widoczny wśród osób o niższych dochodach oraz najmłodszych (18–21 lat), gdzie odsetek ten sięga 46 proc.
Wsparcie rodziny pozostaje kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego – 44 proc. respondentów korzysta z pomocy najbliższych, zwykle do 1 700 zł rocznie, przy czym w grupie najmłodszych sięga to aż 74 proc.
Młodzi Polacy podchodzą ostrożnie do inwestowania. Tradycyjne produkty finansowe, takie jak konta oszczędnościowe (52 proc.), pozostają popularne, choć rośnie zainteresowanie kartami kredytowymi (41 proc.) i kryptowalutami (19 proc.), szczególnie wśród mężczyzn i osób z wyższymi dochodami. 13 proc. inwestuje w akcje, a 10 proc. w fundusze inwestycyjne.
Edukacja finansowa wciąż jest marginalna – jedynie 10 proc. badanych wskazuje szkołę lub programy edukacyjne jako źródło wiedzy, natomiast większość korzysta z wyszukiwarek internetowych (50 proc.), mediów społecznościowych (39 proc.) oraz rad rodziców (36 proc.).
Raport Young Money Matters 2025 pokazuje, że młodzi Polacy pozostają ambitni, mimo trudnego otoczenia ekonomicznego i wysokich kosztów życia. Ich priorytety to własne mieszkanie, bezpieczeństwo finansowe i rozwój kariery.
Badanie wskazuje także obszary, w których sektor finansowy i władze publiczne mogą realnie wspierać młodsze pokolenie – od dostępności mieszkań, przez edukację finansową, po narzędzia ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie, komentuje Joe Cook, założyciel i CEO Cook Communications.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
