Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze

Jak wygląda portfel młodych Polaków w 2025 roku? Nowa edycja raportu Young Money Matters pokazuje, że mimo wysokich kosztów życia i ograniczonej dostępności mieszkań, młodzi ludzie nie rezygnują z ambicji – chcą rozwijać kariery, oszczędzać i inwestować. Badanie przeprowadzone w Polsce, Czechach i Rumunii ujawnia, że co trzeci Polak w wieku 18–35 lat nie ma finansowego bufora, a większość liczy na większe wsparcie państwa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak młodzi Polacy zarządzają swoimi finansami i oszczędnościami?

Jakie produkty finansowe i inwestycje cieszą się największą popularnością?

Skąd młodzi czerpią wiedzę o finansach i jakie mają w tym zakresie oczekiwania wobec państwa?

Raport Young Money Matters 2025 pokazuje, że młodzi Polacy pozostają ambitni, mimo trudnego otoczenia ekonomicznego i wysokich kosztów życia. Ich priorytety to własne mieszkanie, bezpieczeństwo finansowe i rozwój kariery.



Badanie wskazuje także obszary, w których sektor finansowy i władze publiczne mogą realnie wspierać młodsze pokolenie – od dostępności mieszkań, przez edukację finansową, po narzędzia ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie, komentuje Joe Cook, założyciel i CEO Cook Communications.

Cook Communications opublikowało najnowszą edycję raportu Young Money Matters 2025, niezależnego, ogólnokrajowego badania dotyczącego finansów młodych Polaków w wieku 18–35 lat. Raport Young Money Matters wnika głęboko w zwyczaje finansowe młodych ludzi – jak zarabiają i wydają pieniądze, w co inwestują, z jakich produktów finansowych korzystają i gdzie szukają porad.Badanie zostało przeprowadzone równocześnie w Polsce, Czechach i Rumunii, po 1 000 respondentów w każdym kraju, z uwzględnieniem wszystkich regionów administracyjnych, by w pełni oddać obraz sytuacji młodych ludzi w całym kraju.Ponad połowa badanych (56 proc.) mieszka z partnerem lub rodziną, a prawie jedna czwarta (23 proc.) wciąż pozostaje przy rodzicach lub innych krewnych.Odsetek młodych korzystających z kredytów hipotecznych wynosi obecnie 13 proc. Mimo rosnącej dostępności kredytów, wysokie ceny nieruchomości w największych miastach i ograniczony rynek wynajmu sprawiają, że zakup własnego mieszkania pozostaje ambitnym, ale trudnym do osiągnięcia celem.Zakup typowego nowego mieszkania wymaga od przeciętnego Polaka zainwestowania równowartości 7,9 rocznych pensji brutto, a w Warszawie – aż 8,9 rocznych pensji. Średni koszt wynajmu w stolicy wynosi 16,7 € za m² miesięcznie, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań. 73 proc. badanych deklaruje potrzebę większego wsparcia państwa w tym obszarze.68 proc. młodych Polaków jest gotowych wyjechać za granicę w celu rozwoju zawodowego lub zwiększenia dochodów, najczęściej do krajów Unii Europejskiej (56 proc.) lub USA (36 proc.). Jednocześnie młodzi wciąż odczuwają skutki wysokich kosztów życia – 60 proc. spodziewa się dalszego wzrostu wydatków w ciągu nadchodzącego roku.Średnie oszczędności młodego Polaka odpowiadają około 2,4-miesięcznemu wynagrodzeniu, lecz co trzeci badany (33 proc.) ma środki wystarczające najwyżej na miesiąc życia. Brak finansowego bufora jest szczególnie widoczny wśród osób o niższych dochodach oraz najmłodszych (18–21 lat), gdzie odsetek ten sięga 46 proc.Wsparcie rodziny pozostaje kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego – 44 proc. respondentów korzysta z pomocy najbliższych, zwykle do 1 700 zł rocznie, przy czym w grupie najmłodszych sięga to aż 74 proc.Młodzi Polacy podchodzą ostrożnie do inwestowania. Tradycyjne produkty finansowe, takie jak konta oszczędnościowe (52 proc.), pozostają popularne, choć rośnie zainteresowanie kartami kredytowymi (41 proc.) i kryptowalutami (19 proc.), szczególnie wśród mężczyzn i osób z wyższymi dochodami. 13 proc. inwestuje w akcje, a 10 proc. w fundusze inwestycyjne.Edukacja finansowa wciąż jest marginalna – jedynie 10 proc. badanych wskazuje szkołę lub programy edukacyjne jako źródło wiedzy, natomiast większość korzysta z wyszukiwarek internetowych (50 proc.), mediów społecznościowych (39 proc.) oraz rad rodziców (36 proc.).