eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweMajątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

2025-10-15 08:38

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu © wygenerowane przez AI

Statystyczny dorosły Polak w 2024 roku posiadał majątek o wartości 105 tys. dolarów, co oznacza ponad siedmiokrotny wzrost od 1989 roku. Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które najszybciej bogacą się w ciągu ostatnich trzech dekad, choć nadal dzieli nas duża przepaść w majątku względem najbardziej rozwiniętych państw Zachodu. Wzrost zamożności Polaków idzie w parze z rosnącymi oszczędnościami, choć wciąż pozostajemy na końcu europejskich rankingów depozytów i inwestycji finansowych. Prognozy na lata 2025-2026 wskazują na umiarkowany, ale stabilny wzrost gospodarczy i dalszą redukcję inflacji, co sprzyja poprawie warunków ekonomicznych gospodarstw domowych.

Przeczytaj także: Wzrost liczby milionerów najwyższy w Stanach Zjednoczonych

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak bardzo wzrósł majątek przeciętnego Polaka od transformacji w 1989 roku.
  • Jak polski majątek prywatny wypada na tle krajów europejskich i światowych.
  • Jaka jest struktura oszczędności Polaków i ich pozycja na tle Europy.
  • Jakie są prognozy gospodarcze Polski na lata 2025-2026, w tym przewidywany wzrost i inflacja.

Statystycznie dorosły Polak posiada majątek o wartości 105 tys. dolarów - ponad siedem razy więcej niż w 1989 roku. Tym samym Polska znalazła się w gronie krajów, które w ciągu ostatnich trzech dekad osiągnęły wzrost zamożności, ustępując jedynie Chinom. Choć dystans do najbogatszych gospodarek Zachodu pozostaje znaczący, polskie gospodarstwa domowe przestały być ubogie w sensie majątkowym - Polacy zgromadzili realne aktywa, które stanowią ważne źródło odporności gospodarki na wstrząsy.

Po transformacji w 1989 roku przeciętny majątek dorosłego Polaka wzrósł z 15 tys. do ponad 105 tys. dolarów w 2024 r. To nadal znacznie mniej niż w krajach rozwiniętych – w Stanach Zjednoczonych przeciętny majątek wynosił ponad 550 tys. dolarów, czyli ponad pięciokrotnie więcej. Polska znajduje się jednak powyżej poziomu Ukrainy (ok. 21 tys. dolarów) i Rosji (ok. 61 tys. dolarów), i dodatkowo pod względem majątku prywatnego zbliża się już do średnich obserwowanych w niektórych krajach południowej Europy.

Wzrost, jaki zanotowała Polska, należy do największych na świecie – wśród porównywanych krajów szybciej bogaciły się jedynie Chiny, gdzie majątek na osobę wzrósł z ok. 3,2 tys. do ponad 82 tys. dolarów.

Do bogatszej części Europy Polsce jeszcze brakuje


Osiągnięty poziom majątku prywatnego dorosłego Polaka nie jest jednak tak imponujący, jeśli spojrzeć na kraje europejskie. Mimo że wyprzedzamy większość państw regionu, w tym Węgry, Słowację, Rumunię i Bułgarię, a także zbliżamy się do poziomu Estonii (110 tys. USD) i Grecji (114 tys. USD). To jednak dzieli nas duży dystans do bogatszej części Europy. Majątek przeciętnego Niemca to ok. 358 tys. dolarów, a mieszkańca Luksemburga aż 683 tys. dolarów.

Polska coraz wyraźniej przesuwa się z grupy krajów doganiających w stronę państw o ugruntowanej zamożności, ale należy wziąć po uwagę, że proces bogacenia może potrwać jeszcze kilka lat.

Polacy w tyle oszczędzających


W 2024 roku przeciętny Polak zgromadził w depozytach i inwestycjach finansowych średnio ok. 24 tys. dolarów. To daje nam przedostatnie miejsce w Europie, za nami znaleźli się jedynie Rumuni. Około 12,5 tys. dol. jest ulokowanych na depozytach i oszczędnościach walutowych. Korzystając z tych produktów, więcej od nas posiadają m.in. Chorwaci (15,6 tys. dol.) i Słowacy (12,6 tys. dol.). W porównaniu z państwami zachodniej Europy, różnice są ogromne – np. w Danii depozyty średnio wynoszą 41,6 tys. dol., a w Szwecji 32 tys. dol. na dorosłego mieszkańca.

W bardziej zdywersyfikowanych aktywach finansowych przeciętny Polak posiadał w 2024 roku ok. 11,4 tys. dol. To także plasuje nas na końcu stawki. Wyraźnie wyższe poziomy obserwuje się w takich krajach jak Węgry (26,9 tys. dol.), Litwa (23 tys. dol.) czy Łotwa (17,7 tys. dol.). Najwięcej kapitału w inwestycjach finansowych zgromadzili mieszkańcy Danii (279 tys. dol.), Holandii (195 tys. dol.) i Szwecji (197 tys. dol.).

2,5 biliona zł w gotówce i funduszach


Z niemal 2,5 biliona złotych oszczędności finansowych, jakie zgromadzili Polacy, 1.348 miliardów znajduje się na lokatach i rachunkach bieżących. Do tego dochodzi jeszcze 399 miliardów złotych trzymanych w gotówce. Fundusze inwestycyjne detaliczne osiągnęły wartość 207 miliardów złotych, zaś obligacje detaliczne 149,1 miliardów zł.

Najszybciej rosły oszczędności zgromadzone w ramach PPK – program emerytalny w ciągu zaledwie kilku lat urósł o 39 procent i osiągnął wartość 30,3 miliardów złotych. OFE utrzymały wartość na poziomie 213 mld zł (+2,4%). Najmniejsze zmiany odnotowały UFK (38,7 mld zł), fundusze zagraniczne (7 mld zł) oraz akcje notowane (100 mld zł, -3,4%).

Jednak największy majątek Polaków kryje się w nieruchomościach. To w nich ulokowanych jest około 7.455 mld zł – to ponad 200% polskiego PKB.

Stabilny wzrost i wygasająca inflacja


W latach 2025 - 2026 gospodarka Polski pozostanie na ścieżce umiarkowanego, ale stabilnego wzrostu, którego tempo powinno oscylować w okolicach 3,5 proc. rok do roku. Po okresie spowolnienia inwestycji w pierwszej połowie 2025 r., głównym motorem ożywienia będzie konsumpcja prywatna, wspierana realnym wzrostem dochodów gospodarstw domowych, poprawą nastrojów konsumenckich oraz rosnącym popytem na dobra trwałego użytku i usługi. Wkład konsumpcji do dynamiki PKB ma wynieść ok. 2,2 pkt proc. w 2025 r. i 2 pkt proc. w 2026 r. Wzrost inwestycji, choć przesunięty w czasie, nabierze wyraźnego tempa w przyszłym roku. W 2026 roku inwestycje mogą dodać do wzrostu gospodarczego ok. 2 pkt proc., stając się równorzędnym filarem wzrostu obok konsumpcji.

Na tle stabilizującej się gospodarki inflacja CPI stopniowo zbliża się do celu inflacyjnego NBP i według prognoz wyniesie średnio 3,8 proc. w 2025 r. oraz 2,7 proc. w 2026 r. Kluczową rolę w procesie dezinflacji odgrywa hamowanie inflacji bazowej, która w 2026 r. ma spaść do ok. 2,6 proc. rok do roku.

Wpływ będzie miał także umiarkowany wzrost kosztów pracy. Schłodzenie rynku pracy – przy stopniowo malejącej dynamice płac (z ok. 8-9 proc. w 2025 r. do 6-7 proc. w 2026 r.) – ograniczy presję kosztową w sektorze przedsiębiorstw. Utrzymanie zamrożonych cen energii do końca 2025 roku i korzystne notowania kontraktów na 2026 rok dodatkowo sprzyjają utrwaleniu niskiej inflacji. W rezultacie realne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o ok. 5-6 proc. w 2025 roku, co przełoży się na silne wsparcie dla popytu wewnętrznego.

NBP pozostanie ostrożny wobec zbyt szybkiego luzowania, mając na uwadze utrzymujący się wysoki deficyt fiskalny i ryzyka geopolityczne, ale spodziewamy się dalszych obniżek stóp procentowych osiągając poziom 3,5 proc. na koniec 2026 r.


autor: Piotr Arak, VeloBank
Przeczytaj także: Raport zamożności: milionerzy z jeszcze większymi milionami Raport zamożności: milionerzy z jeszcze większymi milionami

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: majątek Polaków, zamożność, oszczędności Polaków, oszczędności, bogaci Polacy, bogactwo, poziom życia, poziom zamożności finansowej, poziom zamożności

Przeczytaj także

Jakie oszczędności mają mieszkańcy strefy euro?

Jakie oszczędności mają mieszkańcy strefy euro?

Raport zamożności: rzesza milionerów powiększa się o 8 proc.

Raport zamożności: rzesza milionerów powiększa się o 8 proc.

Jakie inwestycje planują najbogatsi ludzie świata?

Jakie inwestycje planują najbogatsi ludzie świata?

Najbogatsi ludzie świata 2016

Najbogatsi ludzie świata 2016

Polski rynek dóbr luksusowych z rekordem, sztuka zyskuje na znaczeniu

Polski rynek dóbr luksusowych z rekordem, sztuka zyskuje na znaczeniu

Rynek dóbr luksusowych w Polsce wart ponad 42 mld zł na koniec 2023 roku

Rynek dóbr luksusowych w Polsce wart ponad 42 mld zł na koniec 2023 roku

Dobra luksusowe: polski rynek notuje rekordową wartość

Dobra luksusowe: polski rynek notuje rekordową wartość

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii

Najbogatsi ludzie świata 2019

Najbogatsi ludzie świata 2019

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuły promowane

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Co naprawdę blokuje awans zawodowy? To brak chęci, a nie brak szans na rozwój kariery

Co naprawdę blokuje awans zawodowy? To brak chęci, a nie brak szans na rozwój kariery

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem

Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: