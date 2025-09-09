Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet?
2025-09-09 13:44
Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki. Jak obniżyć koszty szkolnych wydatków? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Masz oszczędności? W pierwszej kolejności spłać długi
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są aktualne wydatki Polaków na szkolne wyprawki i ile średnio kosztują
- Jakie kwoty wydajemy w Polsce na inne sezonowe okazje — święta, wakacje, Black Friday
- Jak korzystanie z lokat bankowych i kont oszczędnościowych o atrakcyjnym oprocentowaniu może obniżyć koszty wyprawki
- Jakie sumy trzeba zdeponować, by odsetki pokryły wydatki na wyprawkę, wakacje czy zakupy podczas promocji
Miliardy znikają z portfeli Polaków
Według GUS w ubiegłym roku do szkół w Polsce uczęszczało około 4,9 miliona uczniów. Tymczasem, jak wynika z najnowszych badań rynkowych, średni koszt wrześniowej wyprawki szkolnej to już około 617 złotych na dziecko. Całkowite wydatki polskich rodziców sięgnęły więc w tym roku ponad 3 miliardów złotych.
To suma, która w praktyce trafiła do sklepów w ciągu kilku tygodni. Jak zauważają eksperci z Raisin, środki odłożone na wyprawki odpowiednio wcześniej mogłyby znacząco zmniejszyć te wydatki.
Gdyby pieniądze, które rodzice wydali przed rozpoczęciem roku szkolnego, przez trzy miesiące pracowały na lokatach oprocentowanych, np. na 5,9% rocznie, w domowych budżetach Polaków pozostałoby 36 milionów złotych (już po odliczeniu podatku Belki) – podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.
Sezonowe wydatki obciążają domowe budżety
Wyprawki to jedynie wierzchołek góry lodowej i początek listy sezonowych wydatków. Boże Narodzenie, Wielkanoc, wakacje, ferie zimowe czy Black Friday kosztują nas w sumie niemal 190 miliardów złotych rocznie.
Pieniądze, które i tak musimy wydać, mogą częściowo same się finansować – zauważa Piątek. – Paradoks polega na tym, że większość z nas trzyma środki na nieoprocentowanych kontach. A wystarczyłoby, żeby odłożone na święta czy wakacje pieniądze choć przez chwilę pracowały. Przy dobrym oprocentowaniu (czyli wyższym niż 5%), nawet trzymiesięczny depozyt staje się dodatkowym zastrzykiem gotówki.
Ile przeciętny Polak przeznacza na sezonowe wydatki?
Jak wynika z najnowszych raportów, w ciągu roku przeciętny Polak wydaje średnio:
- 1.576 zł na Boże Narodzenie („Świąteczny portfel Polaków 2024”),
- 1.761 zł na wakacje (Minds&Roses),
- 250 zł na Wielkanoc (UCE Research i Shopfully),
- 1.100 zł na ferie zimowe (SW Research),
- 445 zł na zakupy podczas Black Friday (PayPo).
Doliczając do tego koszt szkolnej wyprawki, na osobę posiadającą dziecko otrzymujemy kwotę w wysokości 5.700 złotych. Dla trzyosobowej rodziny daje to koszt przekraczający kilkanaście tysięcy złotych.
Co zazwyczaj dzieje się z tymi pieniędzmi? Najczęściej leżą bezczynnie na koncie osobistym. Nawet jeśli rodzina odkłada „na święta”, „na wakacje” czy „na niespodziewane wydatki”, to te środki nie pracują. A nawet gorzej, bo w warunkach inflacji realna wartość odkładanych w ten sposób kwot spada z miesiąca na miesiąc. Przykładowo, przy inflacji na poziomie 4% 1.000 złotych odłożonych „do szuflady” po roku traci na wartości około 40 złotych.
Czy da się odzyskać część wydatków?
Jak zauważają specjaliści z Raisin, gdyby te pieniądze – jeszcze zanim trafią do sklepów czy biur podróży – zostały ulokowane na koncie oszczędnościowym lub lokacie oprocentowanej 5,9%, rodzina mogłaby „odzyskać” setki złotych rocznie.
Dla jednej osoby, przy zdeponowanej kwocie 10.000 zł, po trzech miesiącach oznaczałoby to około 70 złotych odsetek, a po roku oszczędzania 270 złotych. W przypadku trzyosobowej rodziny, mówimy już o ponad 800 złotych netto dodatkowych środków w skali roku.
To równowartość kilkumiesięcznego rachunku za prąd, kilku par nowych butów sportowych czy krótkiej wycieczki. Przy większej rodzinie albo wyższych wydatkach sezonowych kwota ta tylko rośnie.
Kiedy wydatki finansują się same
Odsetki z lokaty lub konta oszczędnościowego mogą pokryć część sezonowych wydatków. Natomiast jeśli ulokujemy wcześniej odpowiednio większą kwotę, odsetki mogą nawet w całości pokryć koszty wyprawki, wakacji czy świąt – podkreślają eksperci.
Przykładowo, aby tegoroczna wyprawka szkolna sfinansowała się sama, wystarczyłaby trzymiesięczna lokata na około 52 tys. złotych. Przeciętne wakacje dla jednej osoby zwróciłyby się przy 148 tys. złotych na lokacie, a zakupy z okazji Black Friday przy oszczędnościach rzędu 37 tys. złotych.
W ujęciu rocznym te progi stają się znacznie niższe. Jeśli pieniądze pracowałyby na takiej lokacie przez cały rok, wyprawkę pokryłoby już około 13 tys. złotych oszczędności, wakacje dla jednej osoby 37 tys. złotych na lokacie, a na zakupy w Black Friday wystarczyłyby nieco ponad 9 tys. złotych odłożonych na depozycie.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Finanse
-
Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet?
-
EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości
-
Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych
-
Kieszonkowe dla dzieci - kiedy i dlaczego warto je wprowadzić?