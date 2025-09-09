Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet?

Polscy rodzice planowali w tym roku wydać ponad 3 miliardy złotych na szkolne wyprawki. Średni koszt na dziecko to już 617 złotych. Specjaliści wskazują, że odpowiednie planowanie finansowe, np. zamiast na nieoprocentowanym rachunku bieżącym, ulokowanie środków odłożonych na określone wydatki na lokacie lub koncie oszczędnościowym, mogłoby pozwolić odciążyć domowy budżet i zyskać dodatkowe środki, z których możemy sfinansować zaplanowane zakupy.

Miliardy znikają z portfeli Polaków

Gdyby pieniądze, które rodzice wydali przed rozpoczęciem roku szkolnego, przez trzy miesiące pracowały na lokatach oprocentowanych, np. na 5,9% rocznie, w domowych budżetach Polaków pozostałoby 36 milionów złotych (już po odliczeniu podatku Belki) – podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Sezonowe wydatki obciążają domowe budżety

Pieniądze, które i tak musimy wydać, mogą częściowo same się finansować – zauważa Piątek. – Paradoks polega na tym, że większość z nas trzyma środki na nieoprocentowanych kontach. A wystarczyłoby, żeby odłożone na święta czy wakacje pieniądze choć przez chwilę pracowały. Przy dobrym oprocentowaniu (czyli wyższym niż 5%), nawet trzymiesięczny depozyt staje się dodatkowym zastrzykiem gotówki.

Ile przeciętny Polak przeznacza na sezonowe wydatki?

1.576 zł na Boże Narodzenie („Świąteczny portfel Polaków 2024”),

1.761 zł na wakacje (Minds&Roses),

250 zł na Wielkanoc (UCE Research i Shopfully),

1.100 zł na ferie zimowe (SW Research),

445 zł na zakupy podczas Black Friday (PayPo).

Czy da się odzyskać część wydatków?

Kiedy wydatki finansują się same