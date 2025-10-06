Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

„Zetki” nie przekazują OPP 1,5% podatku tak chętnie jak starsze pokolenia, ale w sieci pomagają najczęściej ze wszystkich. Klik, przelew i udostępnienie – tak wygląda filantropia nowego pokolenia Polaków. Kierują się emocjami, wspierają prawa człowieka i zwierzęta, a organizacjom stawiają jeden warunek: transparentność. Brak raportów i jasnych celów? To najprostsza droga do utraty ich zaufania i wsparcia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie formy pomagania wybiera Pokolenie Z?

Dlaczego młodzi darczyńcy odchodzą od tradycyjnych metod wsparcia?

Jakie sprawy są dla „Zetek” najważniejsze w działalności charytatywnej?

Co musi zrobić organizacja, aby zdobyć ich zaufanie?

Królują szybkie zbiórki online

Sprawy, które mają znaczenie

Zaufanie to podstawa

Dla Zetek zaufanie to ważna kwestia. Nie działają one pod wpływem impulsu. Zanim zdecydują się na wsparcie, robią dokładny research. Ponad połowa z nich (59%) odwiedza stronę internetową organizacji przed przekazaniem darowizny. To jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich grup wiekowych - mówi Karolina Pacoń Communications and Partnerships Lead w Fundacji Pomagam.pl.

Cyfrowi aktywiści