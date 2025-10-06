Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP
2025-10-06 00:30
Filantropia Pokolenia Z © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Działalność charytatywna pracodawcy przyciąga kandydatów do pracy
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie formy pomagania wybiera Pokolenie Z?
- Dlaczego młodzi darczyńcy odchodzą od tradycyjnych metod wsparcia?
- Jakie sprawy są dla „Zetek” najważniejsze w działalności charytatywnej?
- Co musi zrobić organizacja, aby zdobyć ich zaufanie?
Królują szybkie zbiórki online
Jedną z najbardziej widocznych różnic międzypokoleniowych jest stosunek do przekazywania 1,5% podatku dla OPP. Wśród pokolenia Baby Boomers robi to ponad 82%, tymczasem u „Zetek" – zaledwie 40%. Ta przepaść nie wynika jednak tylko z tego, że wolą inne metody. Kluczową rolę odgrywa tu „zerowy PIT dla młodych".
Gdzie w takim razie płyną ich pieniądze? Tam, gdzie nie ma barier, a pomóc można kilkoma kliknięciami: do internetu. Ich głównym narzędziem stały się zbiórki na platformach crowdfundingowych, takich jak Pomagam.pl. Korzysta z nich aż 45% młodych, najwięcej ze wszystkich pokoleń. Kobiety są tu liderkami – niemal połowa z nich (48,6%) wybiera tę formę wsparcia. Mężczyźni (39,3%) nie pozostają daleko w tyle, ale równie chętnie dorzucają symboliczną kwotę przy okazji zakupów w sklepie (36%) lub robią przelew bezpośrednio na stronie organizacji (36%).
Najpopularniejsze formy wsparcia wśród Pokolenia Z
Ich pomaganie jest też bardziej spontaniczne. Ponad dwie trzecie „Zetek" przyznaje, że decyzję o wsparciu podejmuje pod wpływem emocji. Nie planują budżetu na darowizny, ale reagują na konkretne historie, które ich poruszą, przekazując jednorazowo mniejsze kwoty.
Sprawy, które mają znaczenie
Kiedy już decydują się otworzyć portfel, robią to w zgodzie ze swoimi wartościami. Około ośmiu na dziesięciu młodych deklaruje, że działania organizacji muszą być zgodne z ich światopoglądem. Najważniejsze dla nich są uniwersalne cele: zdrowie i pomoc osobom z niepełnosprawnością, zwierzęta oraz walka z ubóstwem. Jednak to, co wyróżnia ich na tle starszych pokoleń, to większe zaangażowanie w sprawy związane z prawami człowieka.
To właśnie „Zetki", razem z Millenialsami, najgłośniej mówią o potrzebie wspierania praw kobiet i społeczności LGBT+. Młode kobiety są tu szczególnie aktywne – organizacje działające na rzecz równości płci oraz osób LGBT+ wspiera prawie 10% z nich. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku mężczyzn z ich pokolenia i znacznie więcej niż u generacji ich rodziców.
Co ciekawe, w dwóch obszarach „Zetkom" zaskakująco blisko do… pokolenia Baby Boomers. Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi darczyńcy są liderami we wspieraniu zwierząt (pomaga im ok. 43% z obu grup).
Co więcej, obie generacje w podobnym, bardzo wysokim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem „Wolę pomagać zwierzętom niż ludziom" (ok. 60% w obu grupach). Oba pokolenia łączy także ponadprzeciętna troska o osoby starsze.
Cele społeczne, które najchętniej wspiera pokolenie Z
Zaufanie to podstawa
Pokolenie Z jest pragmatyczne i sceptyczne. Nie ufają autorytetom na słowo, a rekomendacja od znanej osoby to dla nich najmniej istotny czynnik. Zamiast tego chcą dowodów. Zaufanie organizacji zdobędzie się, pokazując im widoczne efekty działania w postaci konkretnych historii i relacji.
Kluczowy jest też jasno określony cel zbiórki, dzięki któremu wiedzą, na co dokładnie idą ich pieniądze, a także pełna przejrzystość finansowa, potwierdzona publicznymi raportami z wydatków.
Co budzi zaufanie pokolenia Z do organizacji pozarządowych
Dla Zetek zaufanie to ważna kwestia. Nie działają one pod wpływem impulsu. Zanim zdecydują się na wsparcie, robią dokładny research. Ponad połowa z nich (59%) odwiedza stronę internetową organizacji przed przekazaniem darowizny. To jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich grup wiekowych - mówi Karolina Pacoń Communications and Partnerships Lead w Fundacji Pomagam.pl.
Brak transparentności to najszybsza droga do utraty ich wsparcia, a warto dodać, że to pokolenie najczęściej ze wszystkich poinformowało w badaniu, że zrezygnowało ze wspierania jakiejś organizacji (43,83%). Młodzi mężczyźni są pod tym względem szczególnie radykalni: aż 44% z nich przyznaje, że przestało wspierać organizację, gdy dowiedziało się o nieprawidłowościach. Dla obu płci brak informacji o tym, jak została wykorzystana darowizna, to sygnał alarmowy.
Cyfrowi aktywiści
Media społecznościowe nie są dla nich dodatkiem, tylko polem działania. Dla Pokolenia Z darowizna finansowa i dystrybucja treści idą w parze. Udostępnienie linku do zbiórki, szybki komentarz, wideo-relacja z efektu — to realny komponent pomagania, który powiększa zasięg, nadaje sprawie dynamikę i dostarcza brakującego elementu wiarygodności. Jeśli coś „żyje” w feedzie, rośnie szansa na przelew; jeśli znika z obiegu, impuls gaśnie. To cyfrowe zaangażowanie sprawia, że są świetnymi ambasadorami spraw, w które wierzą.
O raporcie „Jak i dlaczego pomagam? Portret darczyńcy w Polsce”
Raport stworzony przez Fundację Pomagam.pl na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI przez agencję Fast Solutions na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych mieszkańców Polski. Publikacja omawia m.in. najnowsze dane o darczyńcach wraz z ich motywacjami i barierami, technologie i trendy dobroczynności oraz pokoleniowe oblicza pomagania. Do współtworzenia raportu zaproszono grono ekspertek i ekspertów.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)