eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweFilantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

2025-10-06 00:30

Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

Filantropia Pokolenia Z © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

„Zetki” nie przekazują OPP 1,5% podatku tak chętnie jak starsze pokolenia, ale w sieci pomagają najczęściej ze wszystkich. Klik, przelew i udostępnienie – tak wygląda filantropia nowego pokolenia Polaków. Kierują się emocjami, wspierają prawa człowieka i zwierzęta, a organizacjom stawiają jeden warunek: transparentność. Brak raportów i jasnych celów? To najprostsza droga do utraty ich zaufania i wsparcia.

Przeczytaj także: Działalność charytatywna pracodawcy przyciąga kandydatów do pracy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie formy pomagania wybiera Pokolenie Z?
  • Dlaczego młodzi darczyńcy odchodzą od tradycyjnych metod wsparcia?
  • Jakie sprawy są dla „Zetek” najważniejsze w działalności charytatywnej?
  • Co musi zrobić organizacja, aby zdobyć ich zaufanie?

Królują szybkie zbiórki online


Jedną z najbardziej widocznych różnic międzypokoleniowych jest stosunek do przekazywania 1,5% podatku dla OPP. Wśród pokolenia Baby Boomers robi to ponad 82%, tymczasem u „Zetek" – zaledwie 40%. Ta przepaść nie wynika jednak tylko z tego, że wolą inne metody. Kluczową rolę odgrywa tu „zerowy PIT dla młodych".

Gdzie w takim razie płyną ich pieniądze? Tam, gdzie nie ma barier, a pomóc można kilkoma kliknięciami: do internetu. Ich głównym narzędziem stały się zbiórki na platformach crowdfundingowych, takich jak Pomagam.pl. Korzysta z nich aż 45% młodych, najwięcej ze wszystkich pokoleń. Kobiety są tu liderkami – niemal połowa z nich (48,6%) wybiera tę formę wsparcia. Mężczyźni (39,3%) nie pozostają daleko w tyle, ale równie chętnie dorzucają symboliczną kwotę przy okazji zakupów w sklepie (36%) lub robią przelew bezpośrednio na stronie organizacji (36%).
Najpopularniejsze formy wsparcia wśród Pokolenia Z
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najpopularniejsze formy wsparcia wśród Pokolenia Z

Zbiórki na platformach crowdfundingowych to forma wsparcia preferowana przez pokolenie Z

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ich pomaganie jest też bardziej spontaniczne. Ponad dwie trzecie „Zetek" przyznaje, że decyzję o wsparciu podejmuje pod wpływem emocji. Nie planują budżetu na darowizny, ale reagują na konkretne historie, które ich poruszą, przekazując jednorazowo mniejsze kwoty.

Sprawy, które mają znaczenie


Kiedy już decydują się otworzyć portfel, robią to w zgodzie ze swoimi wartościami. Około ośmiu na dziesięciu młodych deklaruje, że działania organizacji muszą być zgodne z ich światopoglądem. Najważniejsze dla nich są uniwersalne cele: zdrowie i pomoc osobom z niepełnosprawnością, zwierzęta oraz walka z ubóstwem. Jednak to, co wyróżnia ich na tle starszych pokoleń, to większe zaangażowanie w sprawy związane z prawami człowieka.

To właśnie „Zetki", razem z Millenialsami, najgłośniej mówią o potrzebie wspierania praw kobiet i społeczności LGBT+. Młode kobiety są tu szczególnie aktywne – organizacje działające na rzecz równości płci oraz osób LGBT+ wspiera prawie 10% z nich. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku mężczyzn z ich pokolenia i znacznie więcej niż u generacji ich rodziców.

Co ciekawe, w dwóch obszarach „Zetkom" zaskakująco blisko do… pokolenia Baby Boomers. Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi darczyńcy są liderami we wspieraniu zwierząt (pomaga im ok. 43% z obu grup).

Co więcej, obie generacje w podobnym, bardzo wysokim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem „Wolę pomagać zwierzętom niż ludziom" (ok. 60% w obu grupach). Oba pokolenia łączy także ponadprzeciętna troska o osoby starsze.
Cele społeczne, które najchętniej wspiera pokolenie Z
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Cele społeczne, które najchętniej wspiera pokolenie Z

„Zetki", razem z Millenialsami, najgłośniej mówią o potrzebie wspierania praw kobiet i społeczności LGBT+

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Zaufanie to podstawa


Pokolenie Z jest pragmatyczne i sceptyczne. Nie ufają autorytetom na słowo, a rekomendacja od znanej osoby to dla nich najmniej istotny czynnik. Zamiast tego chcą dowodów. Zaufanie organizacji zdobędzie się, pokazując im widoczne efekty działania w postaci konkretnych historii i relacji.

Kluczowy jest też jasno określony cel zbiórki, dzięki któremu wiedzą, na co dokładnie idą ich pieniądze, a także pełna przejrzystość finansowa, potwierdzona publicznymi raportami z wydatków.
Co budzi zaufanie pokolenia Z do organizacji pozarządowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Co budzi zaufanie pokolenia Z do organizacji pozarządowych

Pokolenie Z nie ufa autorytetom na słowo

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Dla Zetek zaufanie to ważna kwestia. Nie działają one pod wpływem impulsu. Zanim zdecydują się na wsparcie, robią dokładny research. Ponad połowa z nich (59%) odwiedza stronę internetową organizacji przed przekazaniem darowizny. To jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich grup wiekowych - mówi Karolina Pacoń Communications and Partnerships Lead w Fundacji Pomagam.pl.

Brak transparentności to najszybsza droga do utraty ich wsparcia, a warto dodać, że to pokolenie najczęściej ze wszystkich poinformowało w badaniu, że zrezygnowało ze wspierania jakiejś organizacji (43,83%). Młodzi mężczyźni są pod tym względem szczególnie radykalni: aż 44% z nich przyznaje, że przestało wspierać organizację, gdy dowiedziało się o nieprawidłowościach. Dla obu płci brak informacji o tym, jak została wykorzystana darowizna, to sygnał alarmowy.

Cyfrowi aktywiści


Media społecznościowe nie są dla nich dodatkiem, tylko polem działania. Dla Pokolenia Z darowizna finansowa i dystrybucja treści idą w parze. Udostępnienie linku do zbiórki, szybki komentarz, wideo-relacja z efektu — to realny komponent pomagania, który powiększa zasięg, nadaje sprawie dynamikę i dostarcza brakującego elementu wiarygodności. Jeśli coś „żyje” w feedzie, rośnie szansa na przelew; jeśli znika z obiegu, impuls gaśnie. To cyfrowe zaangażowanie sprawia, że są świetnymi ambasadorami spraw, w które wierzą.

O raporcie „Jak i dlaczego pomagam? Portret darczyńcy w Polsce”
Raport stworzony przez Fundację Pomagam.pl na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI przez agencję Fast Solutions na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych mieszkańców Polski. Publikacja omawia m.in. najnowsze dane o darczyńcach wraz z ich motywacjami i barierami, technologie i trendy dobroczynności oraz pokoleniowe oblicza pomagania. Do współtworzenia raportu zaproszono grono ekspertek i ekspertów.

Przeczytaj także: Filantropia: jesteśmy hojni i tego samego oczekujemy od biznesu Filantropia: jesteśmy hojni i tego samego oczekujemy od biznesu

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: filantropia, pomoc społeczna, pomoc potrzebującym, działalność charytatywna, dobroczyńcy, akcje charytatywne, zbiórki internetowe, crowdfunding, pokolenie Z

Przeczytaj także

Filantropia efektem ubocznym COVID-19?

Filantropia efektem ubocznym COVID-19?

Filantropia w Polsce

Filantropia w Polsce

Kobiety a działania charytatywne

Kobiety a działania charytatywne

Czy wśród Polaków są dobroczyńcy?

Czy wśród Polaków są dobroczyńcy?

2/3 Polaków nie angażuje się w wolontariat

2/3 Polaków nie angażuje się w wolontariat

Kto wspiera akcje dobroczynne?

Kto wspiera akcje dobroczynne?

Filantropia Polaków: jesteśmy coraz mniej hojni?

Filantropia Polaków: jesteśmy coraz mniej hojni?

Pomaganie a okres przedświąteczny. Dlaczego wtedy jesteśmy bardziej hojni?

Pomaganie a okres przedświąteczny. Dlaczego wtedy jesteśmy bardziej hojni?

73% Polaków wspiera akcje charytatywne. Komu pomagamy najczęściej?

73% Polaków wspiera akcje charytatywne. Komu pomagamy najczęściej?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym

Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym

Ziemia droższa od mieszkania? Ile warte jest gospodarstwo rolne w Polsce?

Ziemia droższa od mieszkania? Ile warte jest gospodarstwo rolne w Polsce?

Czy mózg rządzi biurem? Jak wykorzystać neurobiologię do budowy efektywnego zespołu

Czy mózg rządzi biurem? Jak wykorzystać neurobiologię do budowy efektywnego zespołu

Czy warto studiować? Badanie ZPF o wpływie wykształcenia na wysokość zarobków

Czy warto studiować? Badanie ZPF o wpływie wykształcenia na wysokość zarobków

Jak urządzić mikromieszkanie, by było wygodne i funkcjonalne

Jak urządzić mikromieszkanie, by było wygodne i funkcjonalne

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Test Opel Mokka Hybrid Turbo: czy lifting odmienił popularnego SUV-a?

Test Opel Mokka Hybrid Turbo: czy lifting odmienił popularnego SUV-a?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: