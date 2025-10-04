Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej? © wygenerowane przez AI

Ponad 12% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a tylko 5% zgromadziło ponad 100 tys. zł - pokazuje najnowsze badanie UCE RESEARCH dla platformy Raisin. Mapa finansowa kraju ujawnia znaczące różnice i paradoksy - często to mieszkańcy mniej zamożnych regionów wykazują większą dyscyplinę w oszczędzaniu niż mieszkańcy najbogatszych województw. Choć Polacy oszczędzają niewiele, to inwestycje pozostają dla nich wciąż dużym wyzwaniem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ponad 12% Polaków nie ma żadnych oszczędności, a tylko 5% zgromadziło ponad 100 tys. zł.

Mieszkańcy biedniejszych regionów często oszczędzają bardziej systematycznie niż mieszkańcy najbogatszych województw.

Południe Polski wyróżnia się największą presją na finanse domowe i niskim poziomem inwestowania.

Mazowsze to region z najwyższą kulturą oszczędzania, mimo wysokich kosztów życia i wynagrodzeń.

Oszczędzamy niewiele, inwestujemy jeszcze mniej

Od lokaty po skarpetę – nawyki finansowe zależne od regionu

Południe Polski – największe napięcia

Mazowsze – wyjątek w drugą stronę

Wschód – wcale nie taki słaby

Koszty życia w centrum uwagi

Co z tego wynika?

Ciekawostki regionalne

Edukacja i prostota – kluczem do przyszłości oszczędzania

Co ósmy Polak nie ma żadnych oszczędności, a niemal co trzeci nie odkłada miesięcznie ani złotówki. Ci, którzy jednak oszczędzają, najczęściej przeznaczają na ten cel od 5 do 20 proc. swoich dochodów. To, co mogłoby realnie zmienić sytuację, to wyższe oprocentowanie, niższe progi wejścia i pełna przejrzystość ofert – podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.