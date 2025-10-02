Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?
2025-10-02 00:15
W debacie o różnicach pokoleniowych najczęściej dyskutowanymi tematami są m.in. podejście do życia zawodowego, finansów czy technologii. Autorzy raportu Autopay “Finanse Polek i Polaków 2025” postanowili przyjrzeć się perspektywom różnych pokoleń, bez opierania się na anegdotach, ale na danych.
Wydatki zależne od metryki
Najczęściej wskazywanymi wydatkami przez wszystkich są rachunki za prowadzenie i utrzymanie domu oraz koszty ponoszone w związku z zakupem żywności i chemii domowej.
Należy jednak zauważyć, że to osoby starsze najczęściej w swoim TOP 5 wskazywały na codzienne domowe wydatki. Inne postawy i potrzeby ujawniają się, gdy spojrzymy na kolejne miejsca na liście.
Różnice w zestawieniu głównych wydatków niekoniecznie są efektem wyznawania innych wartości czy podejścia do pieniędzy, a raczej etapu życia. Najstarsi chcą zadbać o zdrowie, bo coraz częściej zaczyna ono szwankować, średnie pokolenia są na etapie stabilizacji i inwestowania w edukację dzieci, a młodzi dopiero kształtują swoje życie zawodowe, znajdują nowe pasje, poznają nowych ludzi i miejsca, a zakup czy wynajem mieszkania jest często jeszcze przed nimi - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce i Retail w Autopay.
5 głównych wydatków w gospodarstwie domowym
Wolne środki - wolny wybór
Najbardziej interesujące różnice ujawniają się, w odpowiedziach na pytanie o wydawanie wolnych środków. Osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-34 lata) najczęściej przeznaczają je na ubrania i kosmetyki (43 proc.), jedzenie poza domem (39 proc.) oraz hobby (22 proc.).
Potrzeby konsumpcyjne i przyjemności dominują w budżetach młodych Polek i Polaków. Młodzi w większej liczbie przypadków decydują się na rozrywkę online, ale też często na elektronikę, co pokazuje, że przywiązanie do technologii i styl życia "always connected" odgrywają dużą rolę w sposobie zarządzania budżetem.
Z drugiej strony, warto zauważyć, że to młodzi najczęściej przeznaczają wolne środki na sport - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.
Średnie pokolenia, czyli osoby między 35 a 54 rokiem życia, stawiają na podróżowanie i konsumpcję. Zwiedzanie nowych miejsc jest domeną tej grupy, szczególnie osób zamieszkujących duże miasta. Właśnie w tym pokoleniu podróż wakacyjna zwykle była największym wydatkiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Osoby w średnim wieku częściej niż młodsi i najstarsi badani przeznaczają pieniądze na elektronikę oraz hobby i zajęcia dodatkowe swoich dzieci.
Polki i Polacy po 55 roku życia najczęściej wolne środki przeznaczają na podróże i profilaktykę zdrowotną oraz leczenie.
Widać wyraźny kontrast względem młodszych pokoleń, które na obszar zdrowia wydają zdecydowanie mniej. Osoby starsze częściej niż młodsze wskazują również, że nie posiadają wolnych środków finansowych, co przyczynia się do ich bardziej ostrożnego podejścia do budżetu domowego - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.
3 główne wydatki w przypadku posiadania wolnych środków
Bariery (nie) do przejścia?
Młodzi Polacy i Polki jako główne wyzwanie w obszarze finansów wskazują wysokie koszty mieszkaniowe - to przekonanie łączy aż 43 proc. badanych z tej grupy.
Kwestia ta jest złożona. Dotyczy nie tylko wysokich cen najmu, z którymi mierzą się osoby młode, ale także cen mieszkań. Wbrew stereotypom to właśnie najmłodsi oszczędzają najczęściej. Niemal połowa osób młodych, które mogą sobie na to pozwolić, odkłada środki na mieszkanie. To co niepokoi to fakt, że niemal jedna czwarta osób między 18 a 34 rokiem życia mierzy się z koniecznością ograniczania wydatków na jedzenie.
Zatem, choć istnieje szeroka grupa osób, która przeznacza pieniądze na posiłki i spotkania na mieście, to jednak spora część młodych boryka się z brakiem wystarczających środków na ten cel - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.
Postrzeganie głównych barier finansowych przekłada się również na główne wydatki badanych. Osoby najstarsze jako kluczową wskazują wysokie koszty opieki zdrowotnej. Jednocześnie - w związku z ostrożnym podejściem do finansów - osoby najstarsze mają najmniejsze problemy z utrzymaniem odpowiedniej płynności finansowej.
Wyzwania i bariery finansowe w życiu codziennym
Największym wydatkiem poniesionym przez osoby powyżej 55 roku życia w ciągu ostatniego roku były remont mieszkania lub domu (26 proc.). Na drugim miejscu znalazły się koszty leczenia (23 proc.). Z kolei dla osób młodszych zdecydowanie częściej niż w innych grupach kluczowym wydatkiem był zakup sprzętu elektronicznego.
Badanie “Finanse Polek i Polaków w 2025” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE na reprezentatywnej grupie 1802 osób metodą CAWI.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
