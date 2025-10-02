Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Różnice w podejściu do wydatków i oszczędzania zależą nie tylko od charakteru, ale także od etapu życia – dowodzi raport Autopay „Finanse Polek i Polaków 2025”. Młodzi inwestują w modę, jedzenie poza domem i rozrywkę. Osoby w średnim wieku stawiają na podróże i zajęcia dla dzieci, a starsi – na zdrowie i bezpieczeństwo finansowe. Analiza obala stereotypy i pokazuje, jak przedstawiciele różnych pokoleń gospodarują budżetem domowym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak różnią się wydatki młodych, osób w średnim wieku i seniorów?

Na co Polacy przeznaczają swoje wolne środki finansowe?

Jakie bariery finansowe wskazują przedstawiciele poszczególnych pokoleń?

Dlaczego etap życia wpływa na sposób zarządzania budżetem domowym?

Wydatki zależne od metryki

Różnice w zestawieniu głównych wydatków niekoniecznie są efektem wyznawania innych wartości czy podejścia do pieniędzy, a raczej etapu życia. Najstarsi chcą zadbać o zdrowie, bo coraz częściej zaczyna ono szwankować, średnie pokolenia są na etapie stabilizacji i inwestowania w edukację dzieci, a młodzi dopiero kształtują swoje życie zawodowe, znajdują nowe pasje, poznają nowych ludzi i miejsca, a zakup czy wynajem mieszkania jest często jeszcze przed nimi - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce i Retail w Autopay.

Wolne środki - wolny wybór

Potrzeby konsumpcyjne i przyjemności dominują w budżetach młodych Polek i Polaków. Młodzi w większej liczbie przypadków decydują się na rozrywkę online, ale też często na elektronikę, co pokazuje, że przywiązanie do technologii i styl życia "always connected" odgrywają dużą rolę w sposobie zarządzania budżetem.



Z drugiej strony, warto zauważyć, że to młodzi najczęściej przeznaczają wolne środki na sport - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.

Widać wyraźny kontrast względem młodszych pokoleń, które na obszar zdrowia wydają zdecydowanie mniej. Osoby starsze częściej niż młodsze wskazują również, że nie posiadają wolnych środków finansowych, co przyczynia się do ich bardziej ostrożnego podejścia do budżetu domowego - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 3 główne wydatki w przypadku posiadania wolnych środków Polki i Polacy po 55 roku życia najczęściej wolne środki przeznaczają na podróże i profilaktykę zdrowotną oraz leczenie Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Bariery (nie) do przejścia?

Kwestia ta jest złożona. Dotyczy nie tylko wysokich cen najmu, z którymi mierzą się osoby młode, ale także cen mieszkań. Wbrew stereotypom to właśnie najmłodsi oszczędzają najczęściej. Niemal połowa osób młodych, które mogą sobie na to pozwolić, odkłada środki na mieszkanie. To co niepokoi to fakt, że niemal jedna czwarta osób między 18 a 34 rokiem życia mierzy się z koniecznością ograniczania wydatków na jedzenie.



Zatem, choć istnieje szeroka grupa osób, która przeznacza pieniądze na posiłki i spotkania na mieście, to jednak spora część młodych boryka się z brakiem wystarczających środków na ten cel - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.