eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweWiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

2025-10-02 00:15

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Polacy wskazali największe wyzwania w obszarze finansów © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Różnice w podejściu do wydatków i oszczędzania zależą nie tylko od charakteru, ale także od etapu życia – dowodzi raport Autopay „Finanse Polek i Polaków 2025”. Młodzi inwestują w modę, jedzenie poza domem i rozrywkę. Osoby w średnim wieku stawiają na podróże i zajęcia dla dzieci, a starsi – na zdrowie i bezpieczeństwo finansowe. Analiza obala stereotypy i pokazuje, jak przedstawiciele różnych pokoleń gospodarują budżetem domowym.

Przeczytaj także: Polacy a rosnące koszty życia: czy i gdzie poszukamy oszczędności?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak różnią się wydatki młodych, osób w średnim wieku i seniorów?
  • Na co Polacy przeznaczają swoje wolne środki finansowe?
  • Jakie bariery finansowe wskazują przedstawiciele poszczególnych pokoleń?
  • Dlaczego etap życia wpływa na sposób zarządzania budżetem domowym?

W debacie o różnicach pokoleniowych najczęściej dyskutowanymi tematami są m.in. podejście do życia zawodowego, finansów czy technologii. Autorzy raportu Autopay “Finanse Polek i Polaków 2025” postanowili przyjrzeć się perspektywom różnych pokoleń, bez opierania się na anegdotach, ale na danych.

Wydatki zależne od metryki


Najczęściej wskazywanymi wydatkami przez wszystkich są rachunki za prowadzenie i utrzymanie domu oraz koszty ponoszone w związku z zakupem żywności i chemii domowej.

Należy jednak zauważyć, że to osoby starsze najczęściej w swoim TOP 5 wskazywały na codzienne domowe wydatki. Inne postawy i potrzeby ujawniają się, gdy spojrzymy na kolejne miejsca na liście.
Różnice w zestawieniu głównych wydatków niekoniecznie są efektem wyznawania innych wartości czy podejścia do pieniędzy, a raczej etapu życia. Najstarsi chcą zadbać o zdrowie, bo coraz częściej zaczyna ono szwankować, średnie pokolenia są na etapie stabilizacji i inwestowania w edukację dzieci, a młodzi dopiero kształtują swoje życie zawodowe, znajdują nowe pasje, poznają nowych ludzi i miejsca, a zakup czy wynajem mieszkania jest często jeszcze przed nimi - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce i Retail w Autopay.

5 głównych wydatków w gospodarstwie domowym
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

5 głównych wydatków w gospodarstwie domowym

Osoby 55+ wydają przede wszystkim na rachunki i zdrowie

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Wolne środki - wolny wybór


Najbardziej interesujące różnice ujawniają się, w odpowiedziach na pytanie o wydawanie wolnych środków. Osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-34 lata) najczęściej przeznaczają je na ubrania i kosmetyki (43 proc.), jedzenie poza domem (39 proc.) oraz hobby (22 proc.).
Potrzeby konsumpcyjne i przyjemności dominują w budżetach młodych Polek i Polaków. Młodzi w większej liczbie przypadków decydują się na rozrywkę online, ale też często na elektronikę, co pokazuje, że przywiązanie do technologii i styl życia "always connected" odgrywają dużą rolę w sposobie zarządzania budżetem.

Z drugiej strony, warto zauważyć, że to młodzi najczęściej przeznaczają wolne środki na sport - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.

Średnie pokolenia, czyli osoby między 35 a 54 rokiem życia, stawiają na podróżowanie i konsumpcję. Zwiedzanie nowych miejsc jest domeną tej grupy, szczególnie osób zamieszkujących duże miasta. Właśnie w tym pokoleniu podróż wakacyjna zwykle była największym wydatkiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Osoby w średnim wieku częściej niż młodsi i najstarsi badani przeznaczają pieniądze na elektronikę oraz hobby i zajęcia dodatkowe swoich dzieci.

Polki i Polacy po 55 roku życia najczęściej wolne środki przeznaczają na podróże i profilaktykę zdrowotną oraz leczenie.
Widać wyraźny kontrast względem młodszych pokoleń, które na obszar zdrowia wydają zdecydowanie mniej. Osoby starsze częściej niż młodsze wskazują również, że nie posiadają wolnych środków finansowych, co przyczynia się do ich bardziej ostrożnego podejścia do budżetu domowego - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.

3 główne wydatki w przypadku posiadania wolnych środków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

3 główne wydatki w przypadku posiadania wolnych środków

Polki i Polacy po 55 roku życia najczęściej wolne środki przeznaczają na podróże i profilaktykę zdrowotną oraz leczenie

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Bariery (nie) do przejścia?


Młodzi Polacy i Polki jako główne wyzwanie w obszarze finansów wskazują wysokie koszty mieszkaniowe - to przekonanie łączy aż 43 proc. badanych z tej grupy.
Kwestia ta jest złożona. Dotyczy nie tylko wysokich cen najmu, z którymi mierzą się osoby młode, ale także cen mieszkań. Wbrew stereotypom to właśnie najmłodsi oszczędzają najczęściej. Niemal połowa osób młodych, które mogą sobie na to pozwolić, odkłada środki na mieszkanie. To co niepokoi to fakt, że niemal jedna czwarta osób między 18 a 34 rokiem życia mierzy się z koniecznością ograniczania wydatków na jedzenie.

Zatem, choć istnieje szeroka grupa osób, która przeznacza pieniądze na posiłki i spotkania na mieście, to jednak spora część młodych boryka się z brakiem wystarczających środków na ten cel - mówi Jarosław Stankowski, Head of the Business Unit E-Commerce and Retail w Autopay.

Postrzeganie głównych barier finansowych przekłada się również na główne wydatki badanych. Osoby najstarsze jako kluczową wskazują wysokie koszty opieki zdrowotnej. Jednocześnie - w związku z ostrożnym podejściem do finansów - osoby najstarsze mają najmniejsze problemy z utrzymaniem odpowiedniej płynności finansowej.
Wyzwania i bariery finansowe w życiu codziennym
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wyzwania i bariery finansowe w życiu codziennym

Polaków dotykają wysokie koszty życia

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Największym wydatkiem poniesionym przez osoby powyżej 55 roku życia w ciągu ostatniego roku były remont mieszkania lub domu (26 proc.). Na drugim miejscu znalazły się koszty leczenia (23 proc.). Z kolei dla osób młodszych zdecydowanie częściej niż w innych grupach kluczowym wydatkiem był zakup sprzętu elektronicznego.

Badanie “Finanse Polek i Polaków w 2025” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE na reprezentatywnej grupie 1802 osób metodą CAWI.

Przeczytaj także: Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zarządzanie budżetem domowym, finanse domowe, oszczędzanie pieniędzy, zachowania konsumentów, koszty życia, koszty utrzymania mieszkania, różnice pokoleniowe

Przeczytaj także

Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Finanse Polaków: oszczędzanie pieniędzy wygrywa z inwestowaniem

Sytuacja materialna Polaków: dobrostan czy zaciskanie pasa?

Sytuacja materialna Polaków: dobrostan czy zaciskanie pasa?

Budżet domowy Polaka, czyli oszczędzanie przez okrągły rok

Budżet domowy Polaka, czyli oszczędzanie przez okrągły rok

Koszty życia przerastają możliwości pokolenia Z?

Koszty życia przerastają możliwości pokolenia Z?

EY: konsumenci znowu boją się o finanse

EY: konsumenci znowu boją się o finanse

Kiedy życie wróci do normy sprzed pandemii? Są wyniki badania EY

Kiedy życie wróci do normy sprzed pandemii? Są wyniki badania EY

KRD: Polacy tną budżet domowy, czego się obawiają?

KRD: Polacy tną budżet domowy, czego się obawiają?

EY: rośnie niepokój o budżet domowy, ale wydatki nie spadają

EY: rośnie niepokój o budżet domowy, ale wydatki nie spadają

Co pandemia zmieniła w finansach Polaków? Zaskakująco dobre wieści

Co pandemia zmieniła w finansach Polaków? Zaskakująco dobre wieści

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mniej przypadków molestowania w pracy, ale wyzwań wciąż wiele

Mniej przypadków molestowania w pracy, ale wyzwań wciąż wiele

Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

Negocjacje bez planu to ryzyko utraty 60% potencjalnych zysków

Negocjacje bez planu to ryzyko utraty 60% potencjalnych zysków

Miliardy w szarej strefie najmu. Ponad 100 tys. mieszkań wynajmowanych na czarno

Miliardy w szarej strefie najmu. Ponad 100 tys. mieszkań wynajmowanych na czarno

Inflacja hamuje, ale firmy nadal planują podwyżki cen

Inflacja hamuje, ale firmy nadal planują podwyżki cen

Polska odporna na skutki uboczne agentycznej sztucznej inteligencji?

Polska odporna na skutki uboczne agentycznej sztucznej inteligencji?

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: