Nowa oferta kont oszczędnościowych w ING Bank Śląski: 5,5% do 200 tys. PLN na 3 miesiące

2025-09-12 12:14

Nowa oferta kont oszczędnościowych w ING Bank Śląski: 5,5% do 200 tys. PLN na 3 miesiące

Nowa oferta kont oszczędnościowych w ING Bank Śląski: 5,5% do 200 tys. PLN na 3 miesiące © wygenerowane przez AI

ING Bank Śląski od 11 września 2025 roku wprowadził nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych skierowanych do aktywnych klientów indywidualnych oraz segmentu Premium i Private Banking. Oferta obejmuje atrakcyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych sięgające nawet 5,5% dla nowych środków przez pierwsze trzy miesiące od założenia rachunku, przy spełnieniu dodatkowych warunków. Promocja jest dostępna do 1 października 2025 roku.

Przeczytaj także: Oszczędności Polaków nie zarabiają

Oferta specjalna dla aktywnych klientów indywidualnych obejmuje:


OKO w ofercie "Bonus na start"
(przeznaczona dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING
  • 5,5% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
  • 3% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;
  • 1,50% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty.

"OKO Bonus"
przeznaczona dla klientów, którzy już oszczędzają z ING, posiadaczy Mojego ING
  • 5,5% dla nowych środków dla kwoty do 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
  • 3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;
  • 1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.

*Dodatkowe warunki:
  • założenie konta (ROR), jeśli klient jeszcze go nie posiada;
  • zalogowanie się do aplikacji minimum 3 razy w trakcie trwania umowy;
  • wykonanie minimum 15 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta lub BLIK w trakcie trwania umowy.

Oferta dla klientów zamożnych obejmuje:


"OKO Bonus Max"
przeznaczona dla klientów segmentu Premium oraz Private Banking
  • 5,5% dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
  • 3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;
  • 1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.

"OKO Bonus Private Banking"
przeznaczona dla klientów segmentu Private Banking
  • 5,0% dla nowych środków dla kwoty do 1 mln zł. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
  • 3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 1 mln zł. przez 3 miesiące od założenia konta;
  • 1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.

*Dodatkowe warunki:
  • założenie konta (ROR), jeśli klient jeszcze go nie posiada;
  • zalogowanie się do aplikacji minimum 3 razy w trakcie trwania umowy;

Z ofert będzie można skorzystać do 1 października 2025 roku.
sprawdź szczegóły oferty »
Przeczytaj także: Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet? Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

ING Bank Śląski, konto oszczędnościowe, oszczędzanie pieniędzy, oprocentowanie kont oszczędnościowych, oferta banków, oszczędzanie, konta oszczędnościowe

