Nowa oferta kont oszczędnościowych w ING Bank Śląski: 5,5% do 200 tys. PLN na 3 miesiące
2025-09-12 12:14
Oferta specjalna dla aktywnych klientów indywidualnych obejmuje:
OKO w ofercie "Bonus na start"
(przeznaczona dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING
- 5,5% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
- 3% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;
- 1,50% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty.
"OKO Bonus"
przeznaczona dla klientów, którzy już oszczędzają z ING, posiadaczy Mojego ING
- 5,5% dla nowych środków dla kwoty do 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
- 3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;
- 1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.
*Dodatkowe warunki:
- założenie konta (ROR), jeśli klient jeszcze go nie posiada;
- zalogowanie się do aplikacji minimum 3 razy w trakcie trwania umowy;
- wykonanie minimum 15 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta lub BLIK w trakcie trwania umowy.
Oferta dla klientów zamożnych obejmuje:
"OKO Bonus Max"
przeznaczona dla klientów segmentu Premium oraz Private Banking
- 5,5% dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
- 3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;
- 1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.
"OKO Bonus Private Banking"
przeznaczona dla klientów segmentu Private Banking
- 5,0% dla nowych środków dla kwoty do 1 mln zł. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;
- 3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 1 mln zł. przez 3 miesiące od założenia konta;
- 1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.
*Dodatkowe warunki:
- założenie konta (ROR), jeśli klient jeszcze go nie posiada;
- zalogowanie się do aplikacji minimum 3 razy w trakcie trwania umowy;
Z ofert będzie można skorzystać do 1 października 2025 roku.
