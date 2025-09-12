Nowa oferta kont oszczędnościowych w ING Bank Śląski: 5,5% do 200 tys. PLN na 3 miesiące © wygenerowane przez AI

ING Bank Śląski od 11 września 2025 roku wprowadził nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych skierowanych do aktywnych klientów indywidualnych oraz segmentu Premium i Private Banking. Oferta obejmuje atrakcyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych sięgające nawet 5,5% dla nowych środków przez pierwsze trzy miesiące od założenia rachunku, przy spełnieniu dodatkowych warunków. Promocja jest dostępna do 1 października 2025 roku.

Oferta specjalna dla aktywnych klientów indywidualnych obejmuje:

5,5% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;

3% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;

1,50% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty.

5,5% dla nowych środków dla kwoty do 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;

3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;

1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.

założenie konta (ROR), jeśli klient jeszcze go nie posiada;

zalogowanie się do aplikacji minimum 3 razy w trakcie trwania umowy;

wykonanie minimum 15 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta lub BLIK w trakcie trwania umowy.

Oferta dla klientów zamożnych obejmuje:

5,5% dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;

3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 300 tys. przez 3 miesiące od założenia konta;

1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.

5,0% dla nowych środków dla kwoty do 1 mln zł. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków*;

3,0% tylko dla nowych środków dla kwoty do 1 mln zł. przez 3 miesiące od założenia konta;

1,50% dla środków niestanowiących nowych środków.

założenie konta (ROR), jeśli klient jeszcze go nie posiada;

zalogowanie się do aplikacji minimum 3 razy w trakcie trwania umowy;

