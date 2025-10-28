Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Aż 12 banków pogorszyło w ostatnim miesiącu warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Podobny ruch zaplanował też Minister Finansów ogłaszając od listopada kolejne cięcie oprocentowania detalicznych papierów skarbowych. Póki co napływ środków jednak nie spada, bo Polacy widząc perspektywę dalszych cięć stóp, chcą skorzystać z dotychczasowych ofert.

Przeczytaj także: Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie jest obecne średnie oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych w 2025 roku

Które banki i oferty lokat straciły na atrakcyjności, a które poprawiły warunki

Jakie ograniczenia i dodatkowe wymagania wiążą się z najwyżej oprocentowanymi depozytami

Jaki wpływ na oprocentowanie lokat mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej i Ministerstwa Finansów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie oprocentowanie depozytów Statystyczna, promocyjna lokata oferuje obecnie niemal dwa razy wyższe oprocentowanie niż przeciętna lokata faktycznie zakładana przez klientów. Obserwowany jest spadek średnich stawek depozytów w bankach, głównie z powodu redukcji stóp procentowych oraz ograniczenia konkurencji ze strony obligacji skarbowych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Statystyczna lokata nawet dwa razy słabsza niż czołówka

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe - październik 2025 Aktualny ranking najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych w polskich bankach pokazuje, że średnie oprocentowanie promocyjnych depozytów wynosi obecnie nieco ponad 5,2% w skali roku, a najwyższe stawki są dostępne głównie dla nowych klientów i wymagają skorzystania z dodatkowych produktów, takich jak konto czy aplikacja mobilna. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Spieszymy się korzystać z przyzwoitego oprocentowania

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oprocentowanie bankowych lokat na tle wartości nowych depozytów osób fizycznych Wartość nowych lokat w bankach, pomimo stopniowych cięć oprocentowania, utrzymuje się na wysokim poziomie – Polacy chętnie korzystają z kończących się ofert promocyjnych. W lipcu 2025 roku wpłacono rekordowe 93 mld zł na nowe lokaty, a średnie oprocentowanie systematycznie spada w związku z obniżkami stóp procentowych przez RPP. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Rząd tnie oprocentowanie w krok za RPP

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oprocentowanie detlalicznych obligacji (w pierwszym roku) na tle stopy referencyjnej NBP Stopy procentowe detalicznych obligacji skarbowych są kształtowane zgodnie z polityką Rady Polityki Pieniężnej i Ministerstwa Finansów. Kolejne zapowiedzi cięć od listopada 2025 roku powodują, że warunki nowych emisji obligacji będą mniej atrakcyjne, a banki odczuwają mniejszą konkurencję o oszczędności klientów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Trochę ponad 5,2% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem i mniej niż przed rokiem. Aż 12 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie promocyjnych depozytów. Co więcej, sporo negatywnych zmian dotyczyło topowych ofert. W efekcie z rankingu zniknęły już oferty z „ósemką z przodu”.Na osłodę mamy jednak garść pozytywnych informacji. W porównaniu z końcówką września 4 banki dokonały zmiany na plus, choć dotyczyło to przeważnie ofert spoza czołówki rankingu najlepszych depozytów i przeważnie mówimy tu o kosmetycznych poprawkach.Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a często wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w sierpniu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości zaledwie 3,7% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o połowę mniej niż proponują obecnie banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.Spadek oprocentowania nie ma póki co zauważalnego wpływu na to, ile pieniędzy zanosimy do banków. Powód jest prosty – gdy oprocentowanie zaczyna spadać, to tym bardziej chcemy jeszcze skorzystać z kończących się promocyjnych lokat, aby przynajmniej jeszcze jakiś czas cieszyć się z wyższego oprocentowania. Pewnie też dlatego dane NBP pokazują, że jeszcze w lipcu 2025 roku wpłaciliśmy na lokaty rekordową kwotę prawie 93 miliardów złotych. W sierpniu były to 82 miliardy, co w żadnym wypadku nie jest niskim wynikiem.Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają przede wszystkim cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1,25 pkt. proc., a jeśli brać pod uwagę prognozy, to przed nami może być jeszcze jedna obniżka o 0,25 pkt. proc. Kontynuacji tych ruchów należy się spodziewać również w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w normalnych warunkach od tych właśnie wskaźników zależy koszt pieniądza w gospodarce, a to wprost przekłada się na oprocentowanie, którym banki kuszą oszczędzających.Nad ofertą depozytową wisi wciąż też widmo podwyżki podatku dochodowego (CIT) płaconego przez banki. Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje jest też malejąca konkurencja ze strony Ministra Finansów. Ten po raz czwarty już w tym roku zapowiedział już, że w kolejnym miesiącu pogorszone zostaną warunki emisji nowych detalicznych obligacji skarbowych. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o nasze oszczędności.Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych.Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE).Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.