Koszty życia przerastają możliwości pokolenia Z?

Koszty życia pochłaniają budżety młodych Polaków, którzy coraz częściej muszą wybierać między podstawowymi wydatkami a przyjemnościami. Raport Autopay ujawnia, że jedynie 2 na 5 osób z pokolenia Z nie odczuwa finansowych wyrzeczeń. Młodzi najchętniej inwestują w ubrania i wyjścia do restauracji, rzadziej w hobby i sport. Wyniki badania pokazują też wyraźne różnice w wydatkach kobiet i mężczyzn.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na co młodzi Polacy wydają najwięcej i które kategorie dominują w ich budżetach?

Ilu młodych dorosłych mieszka z rodzicami, a ilu spłaca kredyty mieszkaniowe?

Jakie różnice w wydatkach deklarują kobiety i mężczyźni z pokolenia Z?

Które obszary konsumpcji zyskują na znaczeniu, a które schodzą na dalszy plan?

W skrócie

W przeprowadzonym po raz drugi badaniu postaw młodych osób wobec zjawisk finansowych Autopay bada ich preferencje, aby dowiedzieć się, w czym różnią się one od starszych pokoleń.

W kwestiach związanych z wydatkami wyraźnie daje się zauważyć dominacja kategorii związanych z codziennym funkcjonowaniem. 62 proc. badanych najwięcej środków przeznacza na żywność i chemię domową, 57 proc. na mieszkanie, a podium zamyka transport - 33 proc.

Budżety 63 proc. badanych obciążają koszty związane z mieszkaniem; tylko 41 proc. osób pieniędzy wystarcza na wszystko bez wyrzeczeń.

W wydatkowaniu wolnych środków przez młode osoby przeważają sfery związane z codzienną konsumpcją - ubrania i kosmetyki 40 proc., jedzenie poza domem 39 proc. i podróże 32 proc. - zdecydowanie wyprzedzając hobby, zdrowie i sport.

Koszty życia pochłaniają większość dochodów

Co młodzi kupują dla siebie

Niemal połowa Polek i Polaków (45 proc.) w wieku od 18 do 34 lat, którzy wzięli udział w badaniu Autopay, mieszka ze swoimi rodzicami - z czego około co druga osoba dokłada się dla rachunków. Co czwarty badany mieszka we własnym mieszkaniu, przy czym wyraźna większość spłaca za nie kredyt. Oznacza to, że 63 proc. młodych Polek i Polaków - będąc jeszcze na początku swoich karier zawodowych - ponosi koszty związane z wynajmem, spłatą czy też opłatami rachunków za swoje lokum.Nic dziwnego więc, że rachunki i inne wydatki na prowadzenie domu to kategoria, na którą wydaje się najwięcej w gospodarstwie domowym dla aż 57 proc. respondentów. Wyżej uplasowały się tylko codzienne zakupy żywności i chemii domowej z wynikiem 62 proc., zaś koszty związane z samochodem i szerzej z transportem są istotną pozycją w budżecie dla co trzeciej młodej osoby.Całe pokolenie, czyli zarówno osoby jeszcze nastoletnie, jak i te w okolicach trzydziestki, łączy niewydawanie pieniędzy na rozrywki, edukację czy pasje. Wynika to z faktu, że środki pochłanianie są przez tzw. koszty życia. Wśród młodych kobiet odsetek przeznaczający pieniądze głównie na podstawowe życiowe potrzeby, jak mieszkanie i sprawunki, jest nawet wyższy i dotyczy aż ⅔ badanych. To oznacza, że wbrew stereotypowi o młodzieży wydającej lekką ręką pieniądze “na głupoty”, mamy osoby, które muszą podjąć niemały wysiłek, by wygospodarować środki na zakupy spoza puli niezbędnych produktów.Najliczniejsza grupa młodych dorosłych (35 proc.) twierdzi, że żyje oszczędnie i wystarczy jej pieniędzy na prawie wszystko. Podobnie licznemu gronu respondentów wystarcza na wszystkie potrzeby bez dużych wyrzeczeń. Oznacza to, że większość młodych osób mimo znacznego obciążenia kosztami życia jest w stanie wygospodarować środki na własne, bardziej konsumpcyjne potrzeby.Badani zapytani o przeznaczeniu wolnych środków finansowych w pierwszej kolejności wskazują na ubrania i kosmetyki (40 proc.) i jedzenie poza domem (39 proc.), a za nimi są podróże (32 proc.). Wszystkie te kategorie zanotowały wzrost o kilka punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Wyraźnie niżej są wydatki na hobby (22 proc.), zdrowie (18 proc.), rozrywkę online (choć widać wyraźny wzrost z 10 na 16 proc.) i elektronikę (14 proc.), rozrywkę i wydarzenia kulturalne poza domem (10 proc.) i sport (9 proc.).Rozpoczęcie nowego hobby czy sportu od wizyty w odpowiednim sklepie i zaopatrzenia się w najlepsze na rynku buty do biegania czy matę do jogi to, póki co, domena millenialsów. Młodsze pokolenie na razie nie inwestuje całych swoich wolnych zasobów w pasje, a bardziej w relacje ze znajomymi. To istotna wskazówka dla twórców produktów i usług z potencjałem lajfstajlowym, które z nich warto adresować do pokolenia Z.Co interesujące, w wielu kategoriach młode kobiety deklarują istotnie większe wydatki niż ich rówieśnicy, zwłaszcza na ubrania (57 proc. wobec 22 proc.), jedzenie poza domem (46 proc. wobec 31 proc.) i rozrywki poza domem (32 proc. wobec 21 proc.). Z kolei młodzi mężczyźni częściej deklarują wydatki na elektronikę (20 proc. wobec 8 proc. kobiet) i na rozrywki online (20 proc. wobec 10 proc.).