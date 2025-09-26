eGospodarka.pl
Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

2025-09-26 14:14

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

© wygenerowane przez AI

We wrześniu 2025 roku większość banków obniżyła oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych, co jest skutkiem cięć stóp procentowych przez RPP oraz innych czynników rynkowych. Średnie oprocentowanie najlepszych ofert spadło do około 5,3% w skali roku, co jest lekkim obniżeniem zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i roku ubiegłego. Jednak wciąż można znaleźć promocyjne lokaty z oprocentowaniem sięgającym nawet 8%, głównie dla kwot do 10-25 tys. zł i na krótsze okresy.

Z tego artykułu dowiesz się:



W ślad za wrześniowymi cięciami stóp procentowych większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy instytucje postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.

Trochę ponad 5,3% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To trochę mniej niż przed miesiącem i o prawie 0,2 pkt. proc mniej niż przed rokiem. 8 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie topowych depozytów. W tym samym czasie tylko trzy instytucje dokonały zmiany na plus. Przy czym trzeba dodać, że w większości przypadków szansa na wyższy procent okupiona była skróceniem okresu, na który można pieniądze ulokować lub niższym limitem kwoty promocyjnego depozytu.
Średnie oprocentowanie depozytów - zmiana trendu od 2021 do 2025
fot. mat. prasowe

Średnie oprocentowanie depozytów - zmiana trendu od 2021 do 2025

Od listopada 2021 średnie oprocentowanie najlepszych depozytów dynamicznie rosło, osiągając szczyt powyżej 7% w pierwszej połowie 2023 roku, następnie rozpoczął się stopniowy spadek związanego z obniżkami stóp procentowych. Widać, że obecnie stawki dla najlepszych ofert utrzymują się znacząco wyżej niż średnie faktycznie zakładanych lokat, które w lipcu 2025 wyniosły tylko 3,8%. Spadek oprocentowania wiąże się z decyzjami RPP oraz ograniczeniem konkurencji na rynku depozytów.

Łabędzi śpiew topowych ofert


Nie jest przy tym przypadkiem, że w czołówce rankingu depozytów, a więc wśród propozycji kuszących najwyższym oprocentowaniem, przeważają oferty przeznaczone dla osób chcących ulokować 10-25 tysięcy złotych. Spora część obowiązujących jeszcze promocji będzie też w najbliższych dniach rewidowana, co znaczy, że warunki depozytów mogą się zmienić i to niestety wcale nie na lepsze.

Trzy powody do cięcia oprocentowania


Okoliczności sprzyjają bowiem dalszemu obniżaniu oprocentowania. Czołowym powodem są oczywiście cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1 pkt. proc., a jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec tego rodzaju zmian. Analitycy i gracze rynkowi obstawiają, że do końca roku czekać nas może jeszcze kolejna decyzja o cięciu stóp, a kontynuację takich zmian zobaczymy też w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w krok za takimi zmianami banki zazwyczaj korygują też oprocentowanie, którym kuszą oszczędzających.

Nie możemy też zapomnieć o pomyśle obłożenia banków wyższym podatkiem dochodowym (CIT). Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.

Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje, są też zmiany zapowiedziane już przez Ministerstwo Finansów, które dotyczą warunków emisji detalicznych obligacji skarbowych. Te w większości przypadków zostaną w październiku pogorszone wobec oferty dostępnej jeszcze we wrześniu. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o oszczędności Polaków.
wysokość zysku, jaki możesz uzyskać z wybranej lokaty lub konta oszczędnościowego, obliczysz wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator zysku z lokaty lub konta oszczędnościowego

Przeciętna lokata oprocentowana na 3,8%


Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a od niedawana wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w lipcu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości niższej niż 3,8% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o ponad połowę mniej niż proponują banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.
Ranking lokat i kont oszczędnościowych - wrzesień 2025
fot. mat. prasowe

Ranking lokat i kont oszczędnościowych - wrzesień 2025

We wrześniu 2025 najwyższe oprocentowanie 8,00% oferują BNP Paribas i BOŚ, ale tylko dla ograniczonych kwot i na krótki czas. Większość banków wprowadziła ograniczenia kwotowe i skrócony okres promocji, co jest odpowiedzią na spadki stóp procentowych. W tabeli dominują oferty dla nowych klientów lub nowych środków, a wymagania dodatkowe – konto, aplikacja lub zgoda marketingowa – są coraz powszechniejsze.

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:


Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych.

Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE).

Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Bartosz Turek, analityk / niezależny analityk
Bartosz Turek, analityk / niezależny analityk

oferta banków, konto oszczędnościowe, najlepsze lokaty bankowe, lokaty bankowe, ranking kont oszczędnościowych, ranking lokat bankowych, stopy procentowe, obniżka stóp procentowych, oszczędzanie

