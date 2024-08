GPW w VII 2024 r. Na Głównym Rynku wzrost o 23,3% r/r

Z najnowszych danych na temat aktywności inwestorów na rynkach GPW wynika, że obroty na Głównym Rynku GPW wzrosły w lipcu 2024 roku o 23,3% rdr. A jak wyglądał lipiec na pozostałych rynkach?

Przeczytaj także: GPW w VI 2024 r. Na Głównym Rynku spadek o 2,4% r/r, a na NewConnect o 34,2% r/r

Rynek Akcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. rawpixel.com na Freepik Na Głównym Rynku wzrost o 23,3% r/r W lipcu 2024 łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,9 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o 23,3%.

Rynek Instrumentów Pochodnych

Rynek Produktów Strukturyzowanych i ETF-ów

Rynek Instrumentów Dłużnych

Kapitalizacja spółek na warszawskim parkiecie

Debiuty – nowi emitenci

Tegoroczny lipiec na warszawskiej Giełdzie przyniósł wzrosty na rynku akcji. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,9 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o 23,3%.Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła natomiast rok do roku o 22,5% do poziomu 23,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,03 mld zł i był to wzrost o 11,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Indeks WIG na koniec lipca osiągnął poziom 84 345,70 pkt. a to oznacza wzrost w tym roku o 7,50%.Na rynku NewConnect łączna wartość obrotu akcjami wyniosła w lipcu 178,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 2,0%. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, do poziomu 177,5 mln złNa rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w lipcu w tym roku wyniosła 2,8 mln zł, co oznacza ponad 7-krotny wzrost wobec lipca ubiegłego roku.W lipcu 2024 roku łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 0,8 mln sztuk, co stanowi wzrost rok do roku o 6,2%. Obroty kontraktami na indeksy zwiększyły się rok do roku o 17,3%, do poziomu 546,5 tys. sztuk. Wolumen obrotu kontraktami na waluty zanotował spadek o 27,7% rok do roku, do 144,5 tys. sztuk. Obroty kontraktami na akcje osiągnęły poziom 91,0 tys. sztuk, co w porównaniu z lipcem ubiegłego roku oznacza wzrost o 23,9%.W lipcu wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wzrosła rok do roku o 40,1%, osiągając poziom 270,1 mln zł. Aż o 65,9% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wzrosła łączna wartość obrotów ETF oraz ETC i osiągnęła poziom 120,2 mln zł.Na koniec lipca wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wzrosła do 118,2 mld zł. Równocześnie wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła do poziomu 904,2 mln zł i był to wzrost rok do roku o 141,8%.Łączna wartość obrotu obligacjami na Treasury BondSpot Poland wyniosła 77,5 mld zł, co stanowi wzrost o 37,6% w porównaniu do 56,3 mld zł rok wcześniej.Kapitalizacja 368 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec lipca 2024 roku 788,3 mld zł (183,5 mld EUR). Łączna kapitalizacja wszystkich 410 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, sięgnęła 1 566,1 mld zł (364,6 mld EUR).W lipcu na rynku NewConnect zadebiutowały akcje dwóch spółek. Wartość publicznej oferty sprzedaży akcji spółki MENTZEN, która prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz usług księgowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wyniosła 12,6 mln zł. Drugiemu debiutowi spółki LICHTUND, będącej niezależnym twórcą gier wideo specjalizującym się w segmencie gier Indie Premium, towarzyszyła oferta publiczna akcji o wartości 6,8 mln zł.Na rynku Catalyst w lipcu zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 20 mln zł wyemitowane przez dewelopera art.Locum.