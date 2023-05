Na wysokość emerytury mają wpływ zwolnienia lekarskie i urlopy bezpłatne

Na wysokość emerytury wpływa wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS. Dlatego należy dbać o to, żeby jak najwięcej składek było odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne. Pamiętajmy, że zwolnienia lekarskie i bezpłatne urlopy to okresy nieskładkowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki wpływają na wysokość emerytury?

Jak okresy nieskładkowe wpływają na emeryturę?

Jak długość pracy wpływa na wysokość emerytury?



Krótko mówiąc, podczas obliczania wysokości emerytury pomijamy okresy nieskładkowe, czyli takie, w czasie, których na indywidualne konto nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne. Dlatego warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie emerytalne nie płyną do ZUS wtedy, gdy nie pracujemy, czyli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim lub bezpłatnym urlopie – mówi Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dostajemy wprawdzie zasiłek chorobowy, ale nie jest on „oskładkowany”, czyli w czasie e-ZLA na konto emerytalne nie wpływa nic – mówi Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Co wpływa na wysokość emerytury? Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło.

Wysoka emerytura – efektem długiej pracy

Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie śpieszenie się z przejściem na emeryturę – mówi Iwona Kowalska – Matis.

Żeby zobaczyć ile zgromadziliśmy na swoim emerytalnym koncie i jak będzie wyglądała nasza przyszła emerytura wystarczy zalogować się na swoje konto na naszej platformie internetowej, potem wejść w „Panel ubezpieczonego”, po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta” – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Z naszych symulacji wynika, że każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłe wypłaty o około 10 -15 proc.– dodaje.

Panie mają także mniejszy kapitał emerytalny, gdyż przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, tymczasem pracujący w tym czasie panowie ciągle płacą emerytalne składki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Na dodatek kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni, więc ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa – przestrzega.

2 833,56 zł brutto,

2 858,78 zł brutto na Dolnym Śląsku,

2 981,44 zł brutto w województwie mazowieckim,

2 541,54 zł brutto a na Podkarpaciu. Przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. wynosiła:

