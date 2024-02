Wysokość emerytury. Czy opłaca nam się dłużej pracować?

22 grosze emerytury dostaje mieszkanka Wałbrzycha, która przepracowała sześć miesięcy na umowie zleceniu. Najwyższa emerytura w Polsce przekracza natomiast 40 tys. złotych. Czy opłaca nam się dłużej pracować? Czy przeliczenie emerytury jest możliwe? Na te pytania odpowiadają eksperci ZUS.

Przeczytaj także: 2 grosze emerytury? To realia

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są najwyższe i najniższe emerytury na Dolnym Śląsku?

Co wpływa na wysokość emerytury?

Czy przeliczenie emerytury jest możliwe?



Także bezpłatne urlopy i ciągłe zwolnienia lekarskie są gwarancją niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z ZUS po przejściu na emeryturę – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Zawsze, gdy młody człowiek pyta mnie, jaką będzie miał w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam mu, że taką, jaką sobie wypracuje – dodaje.

Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20, a mężczyzna przez 25 lat wtedy ZUS będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli tego stażu ktoś nie ma dostanie tyle emerytury ile nazbierał na koncie emerytalnym podzielone przez dalszą średnią trwania życia – mówi Kowalska-Matis.

22 grosze dostaje Wałbrzyszanka, który przeszła na emeryturę w wieku 60 lat a przepracowała w ciągu swojego życia, na umowie zlecenia tylko sześć miesięcy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. – Najwyższą emeryturą może się cieszyć Wrocławianin. Co miesiąc przelewamy na jego konto ponad 30 tys. zł – dodaje.

To z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane, a statystyczna średnia długość życia się skraca – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Czy przeliczenie emerytury jest możliwe?

Przeliczenie jest możliwe, gdyż nowe dokumenty potwierdzające pracę mogą podwyższyć kapitał początkowy a gdy emeryt pracuje do ZUS wpływają nowe składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi i czeka na emeryturę z ZUS składanie wniosków o przeliczenie nie ma podstaw gdyż na koncie emerytalnym seniora nic się nie zmienia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najwyższe i najniższe emerytury na Dolnym Śląsku 22 grosze dostaje Wałbrzyszanka, który przeszła na emeryturę w wieku 60 lat a przepracowała w ciągu swojego życia, na umowie zlecenia tylko sześć miesięcy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Najwyższe średnio emerytury są wypłacane w województwie śląskim: 4 029,45 zł.

Najniższe średnio emerytury są wypłacane w województwie podkarpackim: 3 118,12

Ilość emerytów na Dolnym Śląsku: 510 252

Ilość emerytów w kraju: 6 158 873

Na Dolnym Śląsku mamy ponad 510 tys. seniorów, którzy co miesiąc dostają emeryturę z ZUS. W całym kraju jest ich ponad 6,1 mln. Najwyższą emeryturę na Dolnym Śląsku dostaje Wrocławianin, który aktywność zawodową zakończył w wieku 78 lat. Najniższą natomiast - Wałbrzyszanka, która na umowie zleceniu przepracowała w całym swoim życiu zaledwie sześć miesięcy. W Polsce najwyższa emerytura przekracza 40 tys. złotych.Lada moment te kwoty wzrosną w wyniku corocznej, marcowej waloryzacji, która w tym roku, jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyniesie 112,12 proc. Wysokość emerytury zależy od tego ile pieniędzy zgromadzimy na emerytalnym koncie, dlatego praca „na czarno” lub na umowę o dzieło, od których nie odprowadza się składek dają w efekcie groszowe emerytury.Rzeczniczka wyjaśnia, że kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia. Jasno z tego wynika, że kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez ZUS pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która jeszcze do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto.Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki.Dane ZUS jasno pokazują, że długa i legalna praca są gwarantem tego, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka.Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek o przeliczenie można złożyć wtedy, gdy senior, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS lub dostarczy nowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które nie były wcześniej uwzględnione podczas wyliczenia kwoty emerytury.Rzeczniczka zapewnia, że emeryt, który ani nie pracuje ani nie dostarczy nowych dokumentów - po złożeniu wniosku o przeliczenie dostanie odmowę a samo składanie wniosków jest bezcelowe i generuje tylko niepotrzebną „papierologię” – dodaje.Jak podaje Iwona Kowalska-Matis przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2023 roku wynosiła 3 492,47 zł, przy średniej emeryturze w kraju 3 457,00 zł*.