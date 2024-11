Wysokość emerytury. Dłużej pracujesz, więcej dostajesz

ZUS przypomina, że mamy wpływ na wysokość swojej emerytury. Im dłużej pracujemy zawodowo, tym nasza emerytura będzie wyższa.

Przeczytaj także: 2 grosze emerytury? To realia



Najwyższe emerytury na Dolnym Śląsku: Wrocław: najwyższą emeryturę w wysokości prawie 34 tys. zł dostaje emeryt, który przepracował ponad 55 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat. Emerytka z najwyższą emeryturą to Wrocławianka, która jako nauczycielka przepracowała prawie 64 lata i przeszła na emeryturę w wieku 83 lat.

Wałbrzych: najwyższą emeryturę w wysokości prawie 25 tys. zł dostaje emeryt, który przepracował ponad 55 lat przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat.

Legnica: najwyższą emeryturę w wysokości prawie 22,6 tys. zł dostaje emeryt, który przepracował prawie 49 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat.

Najniższe emerytury na Dolnym Śląsku: Wrocław: najniższą emeryturę w wysokości 4 groszy dostaje emerytka, która przepracowała tylko jeden miesiąc na umowie zlecenia i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Mężczyzna, który dostaje 70 groszy, przepracował tylko 27 dni i przeszedł emeryturę w wieku 66 lat.

Wałbrzych: najniższą emeryturę w wysokości 25 groszy dostaje emerytka, która przepracowała sześć miesięcy na umowie zlecenia i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Mężczyzna, który dostaje 72 grosze, przepracował tylko jeden miesiąc i przeszedł emeryturę w wieku 65 lat.

Legnica: najniższą emeryturę w wysokości 55 groszy dostaje emerytka, która przepracowała tylko jeden dzień na umowie zlecenia i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat.

Ustawowy wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jednak to wcale nie oznacza, że wraz z jego osiągnieciem trzeba zakończyć aktywność zawodową – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ci, co się zbytnio nie śpieszą i na emeryturę przechodzą później – dostają wyższe wypłaty – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ratmaner - Fotolia.com Im dłużej pracujemy, tym wyższą otrzymamy emeryturę Dzięki dłuższej pracy gromadzimy więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę.

A to oznacza, że nie zgromadziły żadnego prawie kapitału emerytalnego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Najniższa w całym kraju emerytura, jaką obecnie wypłacamy wynosi tylko 2 grosze. Dostaje ją mieszkanka Biłgoraja, która przepracowała zaledwie jeden dzień - opowiada rzeczniczka.

W marcu 2020 r. było ich 350,1 tys.,

w marcu 2021 r. 375,9 tys.,

w marcu 2022 r. 400,8 tys., a

w marcu 2023 r. już 425,3 tys.

Jak podaje ZUS, najwyższą emeryturę w Polsce otrzymuje mężczyzna, który przepracował 67 lat - co miesiąc otrzymuje on 48,7 tys. zł. Natomiast najniższa wypłacana przez ZUS emerytura wynosi tylko 2 grosze.Z danych ZUS wynika, że 456,3 tys. osób dostaje comiesięczne wypłaty mniejsze niż wynosi emerytura minimalna.Według rzeczniczki, zasada jest prosta - im dłużej pracujesz tym wyższa będzie twoja emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. To ważne, gdyż emeryturę liczymy, dzieląc zebrane składki przez statystyczną średnią dalszą długość życia. Seniorzy, którzy mają najwyższe świadczenia to ci, którzy mają bardzo długi staż pracy. Nie bez znaczenia są także ich zarobki. Najwyższą emeryturę w kraju w wysokości 48,7 tys. zł dostaje mężczyzna, który pracował przez 67 lat, dzięki czemu zgromadził kapitał emerytalny w wysokości 2,4 mln zł. Wniosek o emeryturę złożył w wieku blisko 86 lat. Obecny emeryt przez znaczny okres kariery zajmował stanowiska kierownicze.Niewiele niższą emeryturę w kwocie 40,8 tys. zł otrzymuje mężczyzna, który był aktywny zawodowo przez 59 lat. Jego kapitał emerytalny to 2,2 mln zł. Wniosek o emeryturę mężczyzna złożył w wieku blisko 83 lat.Nie tylko panowie mają wysokie emerytury. 37,9 tys. zł dostaje seniorka, która w pracy spędziła aż 61 lat. W jej przypadku zgromadzony kapitał emerytalny to 1,8 mln zł. Wniosek o emeryturę kobieta złożyła bardzo późno, bo dopiero w wieku 81 lat. Seniorka nadal pracuje i z tego tytułu ma doliczane składki do podstawy obliczenia emerytury.Przeciwieństwem wysokich wypłat są te bardzo niskie, które trafiają do osób, które w swoim życiu pracowały jeden miesiąc a nawet krócej.W kraju aż 456,3 tys. osób otrzymuje emerytury poniżej minimalnej gwarantowanej kwoty, która wynosi 1780,96 zł brutto.Liczba osób z emeryturą poniżej minimalnej rośnie.