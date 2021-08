Jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury?

Pracownicy zbliżający się do wieku emerytalnego często zadają sobie pytanie, jaka będzie wysokość ich emerytury. Jej oszacowanie pomoże w podjęciu decyzji, czy kontynuować pracę zarobkową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych radzi, w jaki sposób możemy sprawdzić wysokość swojego przyszłego świadczenia.

Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który znajduje się na stronie internetowej ZUS lub na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, można też skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej placówce ZUS – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Doradca emerytalny wyliczy i podpowie

Niezależnie od tego, czy z naszym ekspertem będziemy rozmawiać online z domu czy na miejscu w placówce ZUS, ważne, aby podczas tego spotkania mieć przy sobie dokument tożsamości. Doradca na podstawie danych z konta ubezpieczonego wyliczy prognozowaną emeryturę. Ponadto, poza symulacją wysokości świadczenia, podpowie kiedy najkorzystniej na nie przejść, sprawdzi też, czy klient ma już wyliczony kapitał początkowy, który jest ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość przyszłej emerytury – dodaje rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe E-wizyta w ZUS Rozmowa z doradcą może odbyć się na miejscu w urzędzie, ale taką konsultację można przeprowadzić zdalnie, bez wychodzenia z domu, korzystając z e-wizyty.

Wysokość przyszłej emerytury na PUE ZUS

Natomiast dla osób, które przekroczyły wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze ustalonej emerytury, dla nich prognozowana wartość emerytury została ustalona zarówno dla rzeczywistego wieku, jak też dla kolejnych pięciu lat – dodaje Kopczyńska.

Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego

Wniosek do ZUS

Dłuższa praca się opłaca

System emerytalny w naszym kraju opiera się na prostej zasadzie: im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy więcej środków na indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, która jest brana pod uwagę, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. Te wszystkie składniki są bardzo ważne, bo emeryturę wyliczamy dzieląc sumę zwaloryzowanych składek i kapitału początkowy przez statystyczną średnią dalszą długość życia w momencie przejścia na emeryturę – wyjaśnia rzeczniczka.

Rozmowa z doradcą może odbyć się na miejscu w urzędzie. Taką konsultację można także przeprowadzić zdalnie, korzystając z e-wizyty.Kwotę swojej przyszłej emerytury można także znaleźć na profilu PUE ZUS, gdzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku udostępnia każdemu ubezpieczonemu „Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego”. W tym elektronicznym zestawieniu znajduje się wysokość prognozowanej emerytury na moment osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn.Dlatego jeśli ktoś nie ma jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, warto go założyć, dzięki temu wiele spraw w instytucji można załatwić zdalnie, bez konieczności wizyty w ZUS.Kwotę przyszłej emerytury każdy może obliczyć sam. Na stronie www.zus.pl jest ogólnie dostępny kalkulator emerytalny, gdzie po wprowadzeniu niezbędnych danych, kalkulator wyliczy nam hipotetyczną emeryturę. Podobny kalkulator znajduje się na profilu PUE, ale tam już większość danych do wyliczenia przyszłego świadczenia pobierane są z systemu ZUS, z indywidualnego konta każdego ubezpieczonego.Jeżeli ktoś zbliżył się do wieku emerytalnego, wówczas może złożyć wniosek o emeryturę. Taki wniosek można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. ZUS emeryturę obliczy i przyzna, jednak nie rozpocznie jej wypłacania. Prawo do emerytury bowiem, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty, ponieważ można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracować. ZUS wypłaci świadczenie dopiero po dostarczeniu przez klienta świadectwa pracy potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy, w którym pozostawał bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.W województwie śląskim najwyższą emerytura to 17,7 tys. zł. Otrzymuje ją klient Oddziału ZUS w Chorzowie. Wniosek o emeryturę złożył w wieku 77 lat i 6 miesięcy, jego staż pracy to prawie 57 lat okresów składkowych i nieskładkowych. To pokazuje, że dłuższa praca się opłaca. Każdy rok pracy przepracowany po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego to wyższa emerytura o około 8 proc.