2 grosze emerytury? To realia

2 grosze emerytury miesięcznie otrzymuje pewien mieszkaniec Wrocławia, który w życiu opłacił tylko jedną składkę emerytalną - podał ZUS. To dobitne potwierdzenie tego, że należyte zabezpieczenie jesieni życia możliwe jest jedynie przy wieloletnim gromadzeniu składek na indywidualnym koncie emerytalnym. Z tym może być trudno, jeżeli podejmować się będziemy wyłącznie umów o dzieło, czy pracy na czarno. Na wysokość świadczenia niekorzystnie wpływają także urlopy bezpłatne i częste zwolnienia lekarskie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto otrzymuje najniższą emeryturę w Polsce?

Kiedy możliwe staje się przeliczenie emerytury?

Czy kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego?

Gdy młody człowiek pyta mnie, jaką będzie miał w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam mu, że taką jaką sobie wypracuje – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia – wyjaśnia.

Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20 a mężczyzna przez 25 lat wtedy ZUS będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli tego stażu ktoś nie ma dostanie tyle emerytury ile nazbierał na koncie emerytalnym podzielone przez dalszą średnią trwania życia – mówi Kowalska-Matis.

Najniższą emeryturę w Polsce, czyli 2 grosze dostaje Wrocławianin, który w swoim życiu zapłacił tylko jedną składkę do ZUS w wysokości 1.01 zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Te rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z ZUS to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane, a statystyczna średnia długość życia się skraca – wyjaśnia rzeczniczka z Dolnego Śląska.

Czy przeliczenie emerytury jest możliwe?

Przeliczenie jest możliwe, gdyż nowe dokumenty potwierdzające pracę mogą podwyższyć kapitał początkowy a gdy emeryt pracuje do ZUS wpływają nowe składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi i czeka na emeryturę z ZUS składanie wniosków o przeliczenie nie ma podstaw gdyż na koncie emerytalnym seniora nic się nie zmienia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Najniższą emeryturę w Polsce, czyli 2 grosze dostaje Wrocławianin, który w swoim życiu zapłacił tylko jedną składkę do ZUS

W naszym regionie już ponad 82 procent seniorów wybiera przelew na bankowe konto zamiast comiesięcznej wizyty listonosza - mówi.

W 2023 roku ogłoszone przez GUS tablice dotyczące średniej długości życia mężczyzn i kobiet wynoszą 254,3 miesiąca dla 60 latków i 210 dla 65 latków.Zdaniem rzeczniczki, kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez ZUS pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która po marcowej waloryzacji wynosi 1588,44 zł brutto.Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki.Najwyższą emeryturę w Polsce 43,4 tys. zł wypłaca oddział ZUS w Zabrzu swojemu klientowi, który na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat po przepracowaniu ponad 62 lat. Na Dolnym Śląsku najwyższą emeryturę w kwocie 29,8 tys. dostaje Wrocławianin, który zakończył aktywność zawodową, po przepracowaniu 55 lat jako pracownik naukowy, mając 78 lat.Zasada jest prosta - im dłużej pracujesz tym wyższa będzie twoja emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę.Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek o przeliczenie można złożyć wtedy, gdy senior, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS lub dostarczy nowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które nie były wcześniej uwzględnione podczas wyliczenia kwoty emerytury.Rzeczniczka zapewnia, że emeryt, który ani nie pracuje ani nie dostarczy nowych dokumentów - po złożeniu wniosku o przeliczenie dostanie odmowę a samo składanie wniosków jest bezcelowe i generuje tylko niepotrzebną „papierologię” – dodaje.Jak podaje Iwona Kowalska-Matis przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł.Najwyższe średnio emerytury są wypłacane w województwach mazowieckim i śląskim. Średnia kwota emerytury na Mazowszu to 2981,44 a na Śląsku to 3338,84 zł.Według rzeczniczki, to stuprocentowa gwarancja punktualnych wypłat i bezpieczeństwa pieniędzy seniorów.